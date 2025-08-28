제철 물 오른 전어, 마산 어시장 축제 와보이소

큰사진보기 ▲제철을 맞은 전어가 수조에서 은빛 유영중이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲탱글탱글, 푸른 빛이 나는 고등어가 한 쟁반에 만 원이라고 한다. 고등어 만 원어치를 샀다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲아맥축제를 알리는 현수막이 걸려있는 오동동 거리. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동동에 있는 소녀상 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동동 문화의 거리에 있는3,15 의거 기념관 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

경남 마산에서 어시장 축제와 아맥 축제가 차례로 열린다. 먼저 제24회 마산 어시장축제가 8월 29일부터 31일까지 어시장 일원에서 개최된다. 그리고 오는 9월 12일부터 13일까지 제5회 아맥축제가 오동동 문화의 거리에서 진행될 예정이다.경남에서 가장 규모가 큰 수산물시장인 마산 어시장은 200여 개의 횟집들이 갓 잡은 싱싱한 제철 생선을 판매한다. 특히 지금은 전어가 제철이다. 어시장의 많은 횟집 수조에는 은빛 전어가 한가득이다. 횟집에서 먹어도 되지만 썰어 달라고 하면 펄떡이는 전어로 즉석에서 회를 떠준다. '깨가 서 말, 집 나간 며느리도 돌아오게 하는 맛'이라는 전어는 뼈째 썰거나 구이로 먹는데 그 고소한 맛이 일품이다. 축제에선 전어 무료 시식회도 있다고 한다.오동동 문화의 거리에서 열리는 아맥축제에서는 시원한 맥주 한 잔에 아구포를 곁들인다. 예전의 흥성스러움은 잃었지만 오동동 아구찜골목에는 여전히 사람들의 발걸음이 잦다. 아구찜은 마산의 향토 음식이다. 겨울에 잡은 아귀(남쪽 방언으로 아구라 부름)를 찬바람을 맞히며 꾸덕꾸덕하게 말려서 콩나물과 함께 매콤한 고추장으로 볶는다. 미더덕이나 조개, 새우, 오만둥이를 넣기도 한다. 현재 10여 곳 이상의 식당들이 아구찜 골목을 형성하고 있다.