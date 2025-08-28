메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
제철 물 오른 전어, 마산 어시장 축제 와보이소

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

부산경남

25.08.28 13:04최종 업데이트 25.08.28 13:04

제철 물 오른 전어, 마산 어시장 축제 와보이소

어시장 축제 이어 아맥 축제도 열려... 시원한 맥주에 아귀포 한입

원고료로 응원하기
제철을 맞은 전어가 수조에서 은빛 유영중이다.
제철을 맞은 전어가 수조에서 은빛 유영중이다. ⓒ 김숙귀
탱글탱글, 푸른 빛이 나는 고등어가 한 쟁반에 만 원이라고 한다. 고등어 만 원어치를 샀다.
탱글탱글, 푸른 빛이 나는 고등어가 한 쟁반에 만 원이라고 한다. 고등어 만 원어치를 샀다. ⓒ 김숙귀
경남 마산에서 어시장 축제와 아맥 축제가 차례로 열린다. 먼저 제24회 마산 어시장축제가 8월 29일부터 31일까지 어시장 일원에서 개최된다. 그리고 오는 9월 12일부터 13일까지 제5회 아맥축제가 오동동 문화의 거리에서 진행될 예정이다.

경남에서 가장 규모가 큰 수산물시장인 마산 어시장은 200여 개의 횟집들이 갓 잡은 싱싱한 제철 생선을 판매한다. 특히 지금은 전어가 제철이다. 어시장의 많은 횟집 수조에는 은빛 전어가 한가득이다. 횟집에서 먹어도 되지만 썰어 달라고 하면 펄떡이는 전어로 즉석에서 회를 떠준다. '깨가 서 말, 집 나간 며느리도 돌아오게 하는 맛'이라는 전어는 뼈째 썰거나 구이로 먹는데 그 고소한 맛이 일품이다. 축제에선 전어 무료 시식회도 있다고 한다.

아맥축제를 알리는 현수막이 걸려있는 오동동 거리.
아맥축제를 알리는 현수막이 걸려있는 오동동 거리. ⓒ 김숙귀

오동동에 있는 소녀상
오동동에 있는 소녀상 ⓒ 김숙귀

오동동 문화의 거리에 있는3,15 의거 기념관
오동동 문화의 거리에 있는3,15 의거 기념관 ⓒ 김숙귀

오동동 문화의 거리에서 열리는 아맥축제에서는 시원한 맥주 한 잔에 아구포를 곁들인다. 예전의 흥성스러움은 잃었지만 오동동 아구찜골목에는 여전히 사람들의 발걸음이 잦다. 아구찜은 마산의 향토 음식이다. 겨울에 잡은 아귀(남쪽 방언으로 아구라 부름)를 찬바람을 맞히며 꾸덕꾸덕하게 말려서 콩나물과 함께 매콤한 고추장으로 볶는다. 미더덕이나 조개, 새우, 오만둥이를 넣기도 한다. 현재 10여 곳 이상의 식당들이 아구찜 골목을 형성하고 있다.

#어시장축제#아맥축제

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김숙귀 (dafodil113) 내방

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

이 기자의 최신기사제철 맞은 갯장어를 먹으러 가다



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초