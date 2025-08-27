경남도, 동네책방과 지역출판사 손잡고 골목축제

AD

경상남도(도지사 박완수)와 경남문화예술진흥원(원장 김종부)은 연말까지 도내 동네책방과 지역출판사와 함께 도민과 소통하는 다채로운 독서·문화 행사를 추진한다고 밝혔다.이번 행사는 '경상남도 지역서점 및 출판문화 활성화 지원사업'의 일환으로 개최되고 있으며, 경남도는 지난 4월 지역서점 및 출판사 10개소를 선정하여 북콘서트, 출판기념회, 문학투어 등 다양한 행사를 진행하고 있다.해당 지역서점은 오누이북앤샵(창원시), 인문책방 생의 한가운데(김해시), 청학서점(밀양시), 은모래마을 책방(남해군), 협동조합 오늘(함양군)이고 지역출판사는 불휘미디어(창원시), 도서출판 곰단지(진주시), 남해의 봄날(통영시), 거제신문사(거제시), 상추쌈 출판사(하동군)이다.먼저 서점분야에서는 1961년 문을 열어 2대째 밀양을 지키고 있는 지역 대표 서점인 ▵청학서점이 '책 속의 클래식'이라는 주제로 인문학 콘서트를 8월 30일 개최한다.만 15세의 나이로 오스트리아 빈 국립음악대학교에 최연소로 합격하여 활발한 연주 활동을 이어가고 있는 박상욱 피아니스트의 해설과 연주를 통해 작품을 보다 입체적으로 감상할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.