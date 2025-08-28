열살 딸의 꼬마손님을 위해 엄마가 꺼낸 간식

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"딸, 기분도 꿀꿀한데 우리 문제집이나 풀까?"

"딸, 집보다는 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이터나 공원에서 노는 건 어때?"

큰사진보기 ▲놀이터 ⓒ verf_leechaewon on Unsplash 관련사진보기

"엄마, 학원 마쳤는데 친구랑 놀이터에서 놀아도 돼?"

"대신 그늘에서 안전하게 놀아야 해."

"딸, 놀이터 너무 덥지 않아? 친구랑 집에 와서 간식 먹고 놀래?."

"정말, 그래도 돼? 지금 들어갈게."

10살 아이는 더 이상 엄마에게 놀아 달라고 칭얼대지 않는다. 부쩍 친구와 노는 재미에 빠진 탓도 있지만 무엇보다 예전만큼 신나게 놀아주지 않기 때문이다. 놀아 달라 해도 싱거운 그림 그리기나 썰렁한 농담 따먹기를 건네는 어른은 단물 빠진 풍선껌보다 재미 없을 것이다. 그것도 컨디션 좋을 때나 가능한 얘기다. 글쓰기나 다른 일상에 치여 우울을 한껏 뒤집어쓴 날에는,같은 말로 본전도 못 건질게 뻔하니까. 눈치 빠른 아이가 택한 선택은 친구 초대다. 친구를 데려오면 휴대폰 사용 시간도 제법 느슨해지고 따발총 잔소리도 절반으로 줄어든다. 첫 시작이 어렵지 한 번 출발선을 넘긴 친구 초대 날은 어항 속 구피 개체 수보다 빠르게 늘어갔다. 빈번한 꼬마 손님 응대에 지친 어느 날 다크서클은 턱밑까지 내려왔다.어미가 던진 그물을 보고 아이의 동공이 잠시 흔들렸다. 며칠 후 학원을 마친 딸이 전화를 했다.집이 아닌 놀이터라는 말에 나도 모르게 안도의 한숨을 내쉬었다.전화를 끊은 지 몇 분 되지도 않았는데 한참 시간이 흐른 것처럼 느껴졌다. 집안의 고요가 꺼내보지 않은 책장 속 책처럼 무겁게 가라앉았다. 똑딱똑딱 시계 초침 소리가 자꾸 마음을 건드렸다. 게다가 잊을만하면 도착하는 폭염 경고 메시지가 가시 방석에 앉은 듯 몸을 들썩이게 만들었다. 거실을 서성이다 베란다 문을 활짝 열었다. 기다렸다는 듯 여름 열기가 훅 달려들었다. 더 이상 안 되겠다 싶어 아이에게 전화를 했다.8월 늦깎이 열기를 뚫고 도착한 아이 생기가 집안을 밝게 비추었다. 체한듯한 마음도 쑤욱 내려갔다. 식초 물에 포도를 씻고 찐 고구마, 요구르트를 준비했다. 아직 바깥은 한여름이지만 아이를 맞이하는 마음은 다음 계절만큼 넉넉해졌다. 가을은 아직 이르지만 뜨거운 볕에 서성이던 두 아이를 품은 오늘의 날씨는 9월같이 쾌청했다. 열대야 같던 마음에 시원한 바람이 불어왔다. 9월이 머지않았나 보다.