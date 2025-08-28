수시전략 조언 구한 친척에게 '지방 거점대' 추천하자 보인 반응

큰사진보기 ▲2024 대학수학능력시험 장면. ⓒ 대전교육청 관련사진보기

"수시 전략을 짜고 있는데, 도와주시면 감사하겠습니다."

해마다 이맘때쯤 친인척들로부터 대입에 관련된 전화나 문자가 줄을 잇는다. 자신의 선택과 비교하고 다른 입시 정보를 얻기 위해 동분서주하는 모습이다. 그들은 인문계고등학교 교사라면 모두가 입시 전문가인 줄로 안다. 사교육 업체 등에서 내놓는 입시 관련 자료를 참고하는 건 아이들도 학부모도 교사도 똑같은데 말이다.지금 고3 교실은 '도떼기시장'이다. 수능 응시 원서를 쓰고 수시 전형을 위해 담임교사와 상담하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘다. 사실상 교과 수업은 개점휴업 상태다. 참고로, 대학수학능력시험 원서 접수 마감일이 내달 5일(금)이고, 주말을 보낸 뒤 8일(월)부터 12일(금)까지 수시 모집 원서 접수가 이어진다.아이들도 교사들도 긴장한 낯빛이 역력하다. 짧게는 지난 3년, 길게는 학창 시절 10여 년 동안 탐색해 온 각자의 적성과 진로에 대해 최종 선택할 시기라고 여겨서다. 인공지능이 인간의 노동력을 빠르게 대체하는 시대가 도래하고 있다지만, 사람들은 여전히 대입을 대한민국 아이들의 인생을 결정짓는 '한 방'이라고 믿는다."원하는 전공과 교과별 내신 평점, 최근 치른 모의평가의 등급을 귀띔해 줄 수 있겠니?"한 번 들어나 보자 하고 수화기 너머로 필요한 정보를 채근했다. 성적을 대강 들려주면서 특별히 원하는 전공은 없고, 대학 간판도 신경 쓰지 않지만, 무조건 '인 서울'이어야 한다고 했다. 황당한 답변이지만, 그다지 놀랍진 않았다. 서울에서 나고 자란 그는 '인 서울'이 전제된 선택과 기회비용을 고려한 최적의 조합을 찾는 중이었다.요즘 아이들에게 전공의 의미가 사라진 건 이미 오래다. 학교마다 진로 탐색 프로그램이 교육과정에 어엿하지만, 실효성은 없다. 다양한 직종의 생활인들과 대학생 선배들을 초청해 강의를 듣고 질의응답을 하는 시간을 갖는 게 고작이다. 설령 그 과정에서 '꽂힌' 분야가 있었다고 해도 대입 원서를 쓸 때 고려하는 경우는 드물다.차라리 대학 졸업 후 취업에 얼마나 도움이 될 것인지부터 따져본다. 졸업 후 취업이 보장되는, 이른바 '계약학과'가 인기를 누린다는 게 과거와는 달라진 점이다. 지성의 전당이라는 대학이 하나같이 취업 준비 기관으로 전락한 세태를 보여주는 씁쓸한 풍경이다. 최근 몇 년 동안 학문 연구를 위해 대학에 진학한다는 아이는 단 한 명도 만나본 적이 없다.역시나 대학 진학의 선택 기준은 전공보다 '간판'이다. 자신의 흥미와 적성에 대한 확신이 없는 탓일 테지만, 무엇보다 취업 등 미래의 삶을 결정짓는 건 전공이 아닌 '간판'이라는 고정관념이 아이들 사이에서도 굳건하다. 일례로, 과거 서울대 농대를 고려대 법대보다 선호하던 때가 있었지만, 지금도 '간판'을 우선시하는 경향은 크게 변화하지 않았다.이른바 '서울 상위 10개 대학'이라는 말이 보통명사처럼 사용되고, 모두가 구구단처럼 서열을 외우고 있다. 오로지 서열만 있을 뿐, 특정 대학을 대표하는 인기 학과도 이젠 옛말이 됐다. 연세대 하면 상대, 고려대 하면 법대, 한양대 하면 공대부터 떠올리던 시대는 가고 없다. 그보다 성균관대 하면 삼성을, 중앙대 하면 두산이라는 대기업 이름이 반사적으로 뒤따른다."네 성적으론 서울의 상위권 대학은 어려울 듯한데, 차라리 지방의 거점 국립대학으로 눈을 돌려보면 어떨까?"순간 찬물을 끼얹은 듯 정적이 흘렀다. 나름 고민한 뒤 건넨 합리적 대안이라고 여겼는데, 몹시 불쾌하다는 목소리였다. 서울의 이름 없는 중하위권 대학보다 지방의 거점 국립대가 훨씬 전망이 밝다고 생각해서 진지하게 조언한 거였다. 더욱이 이재명 정부 출범 후 내놓은 첫 번째 교육 관련 공약이 '지방에 서울대 10개 만들기' 아닌가.가히 서울은 대한민국 모든 수험생이 오매불망 꿈꾸는 삶의 종착역이었다. 지방의 아이들에겐 역경을 견디고 올라서야 할 산의 정상이고, 서울의 아이들에겐 한 발짝도 밀려나서는 안 될 삶의 태(胎) 자리였다. 대입에서 '인 서울'은 승리의 월계관이고, 지방대 진학은 낙오자라는 낙인이다. '인 서울'은 제국이고, 지방대는 그들을 떠받드는 식민지다.특히 서울에서 나고 자란 아이들에게 지방대 진학은 '좌천'을 넘어 '유배형'에 가깝다. 재수, 삼수는 물론이고, 대학 진학을 포기하는 한이 있어도 절대 지방대엔 가지 않는다고 힘주어 말한다. 취업이 잘 되고 안 되고의 문제가 아니라, 자존심이 허락하지 않는다는 거다. '지방대 나온 서울 토박이'라는 조합은 차라리 욕설이라고 했다.'대한민국은 서울 공화국'이라는 냉혹한 현실을 입시 상담하며 새삼 깨닫게 된다. 특정 지역을 비하하는 시대 또한 갔다. 고향이 전라도냐, 경상도냐 따지는 건, 지질한 자들의 부질없는 인정 투쟁일 뿐이다. 지금 우리의 인식 속에 대한민국은 오직 서울과 지방, 두 곳으로 나뉘어 있다. 인구가 무려 325만 명이 넘는 부산광역시도 서울 사람에게는 '시골'일 따름이다.이유야 어떻든, 지방대에 진학한 아이들의 열패감은 피할 수 없는 숙명이다. 애써 지방대생임을 감추고, 혹여 알려지게 되면 "'인 서울'할 성적은 됐는데, 가정형편이 안 돼서 하향 지원하게 됐다"고 눙친다. 아이들에겐 가난보다 지방대생이라는 낙인이 더 두렵다. 이는 은연중에 '인 서울'한 아이들의 지방대생 차별을 정당화한다.안타까운 건, 명색이 학교 교육이 이렇듯 명백한 '지방 혐오'에 대해 묵인을 넘어 조장하고 있다는 점이다. 교사들 모두 입이라도 맞춘 듯이 '인 서울'이 가능한 성적이면, 무조건 지방을 떠나라고 부추긴다. '말은 제주도로 보내고, 사람은 서울로 보내라'는 다분히 봉건적인 금언을 아이들 앞에서 마치 만고불변의 진리인 양 떠들어댄다.과문한 탓인지, 지방 소재 고등학교에서 지방대 투자를 늘리고 수도권 과밀화를 해소하기 위한 대책 마련을 요구했다는 이야기를 들어본 적이 없다. 되레 재학생 중 한 명이라도 더 '인 서울' 시키기 위해 혈안이 되어 있다. 여전히 서울 소재 명문대 진학 실적이 학교의 '교육력'을 평가하는 기준이다. 의치대 선호 현상까지 뚜렷해지면서 경쟁이 더욱 치열해졌다.학창 시절을 보내며 가랑비에 옷 젖듯 물들게 되는 '지방 혐오'는 지방에서 나고 자란 아이들에겐 기실 '자기 혐오'다. 지방대생이 '인 서울'에 성공한 아이들의 차별과 무시를 당연시하는 것도 '자기 혐오'의 결과다. 필연적으로 혐오를 불러일으키는 경쟁이 교육의 이름으로 학교에서 공공연히 행해지고 있다. 주범이 아닐지언정 교사도 공범이다.