'달달 버스' 탄 김동연, '청년 간담회'에서 "답답하다" 한 까닭은?

"퇴직금을 탈탈 털어 제조한 제품을 전량 폐기하게 됐다. 급해서 대출을 받으려는데, 매출 3개월 치를 요구했다. 제품이 나와야 매출이 나오는데, 매출이 있어야 대출이 된다니 도움을 받지 못했다. 일반적인 대출 심사보다는 론칭했을 때 제품을 구매해 줄 고객 DB를 얼마나 확보해야 하는지 등으로 좀 더 전향적인 대출 심사제도가 있으면 좋겠다"(A 대표)

"서울권에 있는 청년센터 시설들이 있으면 좋겠다. 창업자들의 생계를 보조할 수 있는 재정적 지원 사업이 있으면 좋겠다."(B 대표)

"중앙부처의 지원을 하나 받으면 경기도 걸 못 받는다든가 중복 수혜가 안 되는데 가능했으면 좋겠다. 고용에 대한 인건비 지원이 절실하다."(C 대표)

"일하는 엄마들이 아이를 맡길 수 있는 곳이 많이 부족하다."(D 대표)

"보증이나 대출 말고 통신비, 전기세 등의 직접적인 초기 운용 자금 지원을 경기도에서 해줄 수 있는 부분이 없는지."(E 대표)

"청년창업경제인대회가 창업가들에게 동기부여가 되니 왕성해졌으면 한다."(F 대표)

"지역에서의 공공기관 입찰 등 조금 더 많은 루트가 있으면 좋겠다."(G 대표)

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 양주시 청년센터에서 청년 창업자들과 간담회를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"솔직히 좀 답답하다."

"(경제부총리) 취임사에서 내가 얘기를 했다. '우리가 언제 한번 회사가 파산해서 월급 못 받을 걱정한 적 있느냐. 우리가 언제 한번 벤처나 소상공인, 중소기업인들처럼 사업 잘 안돼서 직원들 월급 주지 못할까 봐 걱정해 본 적 있느냐.'"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 양주시 청년센터에서 청년 창업자들과 간담회를 한 뒤, 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

'달려가는 곳마다 달라진다'(일명 '달달 버스')라는 김동연 경기도지사의 민생경제 현장투어가 빛을 발하고 있다.김동연 지사는 단순히 도민들의 의견을 듣고 '검토해 보겠다'라는 식으로 넘어가는 관행에서 벗어나 현장에서 발생하는 문제의 해결 방안을 모색해서 실천으로 이어지게 하는 실질적인 민생투어를 하고 있다. 김 지사가 지난 20일부터 '달달 버스'를 타고 나서면서 내세운 '경청, 소통, 해결'이라는 키워드를 적극적으로 구현하고 있는 것이다.특히 김동연 지사는 현장에서 제기되는 다양한 민생 문제에 대해 "(공직자들이) 자세를 바꿨으면 좋겠다", "말의 향연이 벌어지고 해봐야 별로 효과적이지 않다", "시민과 도민과 기업인 입장에서 해결할 수 있도록 노력하자"면서 행정의 혁신을 주문했다.'동북부 공공의료원 설립 현장 설명회'를 위해 지난 26일부터 1박 2일로 양주-남양주를 방문하고 있는 김동연 지사는 공식 일정만 6개를 소화하는 강행군을 소화했다. 이번 민생투어의 화두는 '동북부 의료 불균형 해소'와 함께 '청년'이었다.김동연 지사는 첫 일정으로 양주별산대놀이마당을 찾아 20대 청년 이수자 윤동준씨를 만났다. '혁신형 공공의료원' 설명회 현장에는 서정대 간호학과, 응급구조과 학생들이 참여했다. 김 지사는 설명회가 끝난 뒤 서정대생들과 별도의 간담회 자리도 마련했다.특히 김동연 지사는 '청년 창업' 문제에 깊은 관심을 보였다. 김 지사는 26일 오후 양주시 청년센터에서 '청년 창업자 간담회'를 열었다. 간담회에는 온라인 판매, 자동차 테크 상품 개발·판매, 주방가구 디자인 등 다양한 분야의 청년 창업기업 대표 12명이 참석했다.김동연 지사는 "제가 (문재인 정부에서) 경제부총리를 할 적에 가장 많은 기업이 창업하는 기록을 만들었다"면서 창업 기업과의 인연을 소개하는 것으로 말문을 열었다.김 지사는 이어 "(지방선거에서) 도지사로 출마하면서 '경기도 또는 대한민국을 벤처 스타트업의 파라다이스로 만들겠다'고 했을 정도로 (청년 창업에) 관심이 많다"면서 "(창업) 과정에서 어렵고 힘든 게 많겠지만 잘 극복하고, 여러분이 일하면서 즐겁고 행복했으면 좋겠다"고 말했다.그러나 창업에 나선 청년들은 도전과 희망만으로는 극복할 수 없는 냉혹한 현실과 맞닥뜨려야 한다. 높은 폐업률과 불안정한 사업 안정성, 초기 자금 부족 및 자금 조달의 어려움, 경험 부족으로 인한 금전적 문제 발생, 그리고 시장의 변화에 대한 미흡한 대응 등이 현실적인 어려움으로 자리 잡고 있다.참석자들은 '도지사와 함께 듣는 현실 이야기'라는 이날 간담회 제목대로, 현재 겪고 있는 여러 가지 문제들을 가감 없이 쏟아냈다.참석자들의 이야기에 경기도청과 산하기관 간부들이 답변에 나섰다. 한 산하기관 임원이 "우리는 자금을 대출해 주거나 보증해 주는 기관은 아니다"라면서 초기창업자 대출과 관련해서 다른 기관을 거론했다.그러자 김동연 지사가 "이 일은 내 일이 아니라 저쪽 일이라고 하면 답이 안 된다. 도청도 그렇고 산하 공공기관도 그렇고 책임지는 걸 해야 한다"고 지적했다.해당 기관 임원이 다시 무역위기 대응 패키지 지원 사업, R&D 파트 지원 등의 다양한 정책을 소개했다. 중복지원 허용 요청에 대해선 "도와 협의해 보겠다"고 답했다.도청 간부는 "창업경진대회 관련은 좋은 아이디어로, 검토하겠다"고 했다. 육아 관련해서도 "확대할 수 있는지 검토해 보겠다"고 답했다. 다른 도청 간부는 "매출이 없어도 경기신보의 보증을 통해 지원할 수 있다"고 소개했다.간부들의 답변이 끝나자 주로 듣기만 하던 김동연 지사가 굳은 표정으로 간부들을 다그치며 한 말이다. 지난 2017년 당시 경제부총리로 취임하면서 했던 얘기까지 소환했다.그런 뒤 김 지사는 "(공직자들이) 조금 자세를 바꿨으면 좋겠다. '이런 데 가면 된다' 이런 얘기는 안 했으면 좋겠다. '어디 어디와 협의해서 뭘 해보겠다', '어디 소관이다' 이런 얘기하지 말고, 손에 (직접) 물 묻히는 일을 했으면 좋겠다"고 목소리를 높였다.그러면서 김동연 지사는 "네 가지는 적극적으로 다시 검토하라"고 간부들에게 지시했다. '네 가지 지시'는 ▲벤처기업들의 공공부문 조달 방안 강구 ▲대출 시 담보나 3개월 매출 실적이 없어도 기술력이나 잠재력으로도 가능하게 하는 방법 강구 ▲채용할 때의 인건비 지원 ▲중앙부처에서 지원받았을 때 경기도의 중복지원이 불가하다는 방침의 재검토 등이다.김 지사는 "공공조달 같은 경우 공공부문에서 벤처나 중소기업 물건 사주지 않으면 어떤 실적이 있어서 판로를 개척하겠느냐"고 되묻기도 했다. 이어 "네 가지는 이른 시간 내 가시적인 변화를 불러올 수 있도록 하기 바란다"고 거듭 강조했다.이밖에 참석자들이 건의한 ▲지원액 상한 금액 조정 ▲예비 사회적기업 지원 확대 ▲육아 문제 등에 대해서는 내부 또는 중앙부처와의 협의를 지시했다. 참석자들이 제기한 모든 건의 사항에 대해 일일이 직접 답을 준 셈이다. "오늘 얘기하신 분들 모두에게 빨리 (최종적인) 답을 드릴 수 있도록 하라"는 당부도 잊지 않았다.그러면서도 김동연 지사는 "정말 열심히 도의 공무원들이 일하고 있음을 안다. 쉬운 일이 아니지만, 시민과 도민과 기업인 입장에서 해결할 수 있도록, 그렇게 한번 노력해 보자"고 독려했다.김 지사는 또 "양주뿐만 아니라 경기도의 벤처기업인들이 오늘처럼 얘기하고, (공무원은) 들을 수 있는 창구를 만들고, 답을 줄 수 있어야 한다"면서 "안 그러면, 매달 이런 간담회 하고, 말의 향연이 벌어지고 해봐야 별로 효과적이지 않은 것"이라고 주문했다.한편, 경기도는 예비 청년 창업자와 초기 청년창업 기업에 사업화 자금 등을 지원하는 '청년 융합기술 창업지원 사업', 기술 기반 창업에 관심 있는 청년 창업자에 해외전시회 참관 비용을 지원하는 '경기 스타트업 글로벌 성장 지원'을 시행하고 있다. 또한, 경기도 청년 면접 수당, 경기청년 역량 강화 기회 지원 사업(자격증 응시료·수강료) 등의 정책을 통해 청년들을 지원하고 있다.김동연 지사는 지난 20일 TOK첨단재료㈜의 평택 포승공장 착공식 참석을 시작으로 10월 말까지 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 직접 듣는 '민생경제 현장투어'를 진행하고 있다. 이번 현장투어는 단순한 방문을 넘어 지역 상권과 산업 현장, 경기도 정책과 관련된 현장을 찾아 도민과 소통하며 민생경제 활성화 방안과 정책 방향을 모색하기 위해 기획됐다.김 지사가 현장투어를 위해 타고 다니는 특별버스 외관에는 '달려간 곳마다 달라집니다(달달) – 경기 민생경제 현장투어 버스'라는 문구가 새겨져 있다.