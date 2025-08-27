한소울장애인자립생활센터, 광주웰니스건강검진센터와 업무협약

큰사진보기 ▲경기 광주웰니스건강검진센터와 한소울장애인자립생활센터는 27일 오후, 양 기관 대표가 참석한 가운데 지역사회 장애인 의료복지 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. ⓒ 한소울장애인자립생활센터 관련사진보기

AD

경기 광주웰니스건강검진센터와 한소울장애인자립생활센터는 27일 오후, 양 기관 대표가 참석한 가운데 지역사회 장애인 의료복지 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 장애인 당사자의 건강한 삶을 지원하고 의료 접근성을 높이는 데 목적을 두고 있다.협약에 따라 한소울장애인자립생활센터는 광주웰니스건강검진센터를 공식 협약병원으로 지정하게 된다. 광주웰니스건강검진센터는 장애인 당사자를 위한 맞춤형 의료 정보 공유, 장애인 당사자의 진료 및 건강검진 시 최고의 서비스와 편의 제공, 그리고 건강생활 실천을 위한 제반 여건 조성에 적극 협력할 것을 약속했다.보건복지부에서 실시한 '2022년 장애인 실태조사'에 따르면, 장애인의 82.2%가 만성질환을 앓고 있어 비장애인보다 훨씬 높은 유병률을 보이고 있으며 또한, '2023년 국가인권위원회 보고서'는 장애인의 26.6%가 의료기관의 편의시설 부족과 이동의 어려움 때문에 건강검진을 받은 경험이 없다고 지적했다. 이는 장애인 당사자가 예방적 의료 서비스에서 소외되기 쉽다는 것을 보여준다.이번 협약은 이러한 불평등을 개선하려는 구체적인 노력의 일환으로 관내 장애인 당사자들은 ▲맞춤형 의료 정보 공유 ▲최상의 진료 및 건강검진 서비스 ▲편의시설 개선 및 접근성 보장 등 실질적인 혜택을 누리게 되었다. 광주웰니스건강검진센터는 장애인의 특성을 고려한 진료 환경을 조성하고, 의료진 대상 장애인식 개선 교육을 정기적으로 실시할 계획이다.양 기관은 단순한 진료 지원을 넘어, 장애인과 가족을 위한 맞춤형 건강 교육 및 상담 사업도 함께 추진한다. 이는 질병 예방과 건강 관리의 중요성을 알리고, 건강한 생활 습관을 형성하도록 돕는 데 목적이 있다. 이번 협약은 UN장애인권리협약 제25조(건강권)가 명시하는 '차별 없는 양질의 의료 서비스 접근'을 지역사회에서 실현하는 중요한 첫걸음이 될 것으로 기대하고 있다.한소울장애인자립생활센터 한동식 센터장은 "장애인 당사자들의 의료 접근성을 높이고, 건강권을 실질적으로 보장하는 의미 있는 발걸음"이라며 "광주웰니스건강검진센터와의 협력을 통해 장애인들이 더욱 건강하고 자립적인 삶을 살아가도록 돕겠다"고 말했다.광주웰니스건강검진센터 정재협 대표원장은 "모든 사람이 동등하게 건강을 관리할 권리가 있다는 점에 깊이 공감한다"며 "우리 센터의 전문성과 노하우를 활용해 장애인들이 양질의 의료 서비스를 편하게 이용할 수 있도록 모든 역량을 동원하겠다"고 전했다.이번 협약은 지역사회 기관과 의료기관이 협력하여 장애인 등 사회적 약자의 복지 향상에 기여하는 모범적 사례가 될 것으로 기대된다.