성남시의회 민주당협의회, 대통령 모욕 논란 관련 고발장 제출

성남시의회 더불어민주당 최종성 의원은 27일 성남시 행정 게시판(일명 새올게시판)에서 발생한 대통령 모욕 논란과 관련해 성남중원경찰서에 고발장을 제출했다고 밝혔다.

성남시의회 더불어민주당 최종성 의원은 27일 성남시 행정게시판(일명 새올게시판)에서 발생한 대통령 모욕 논란과 관련해 성남중원경찰서에 고발장을 제출했다고 밝혔다.최 의원 측은 이번 고발은 지난 22일 방송 출연에서 지적한 사안에 대한 후속 조치로, 더불어민주당협의회는 그동안 세 차례에 걸쳐 성남시 행정의 문제점을 보도자료를 통해 공개했으나 시정이 이뤄지지 않았다고 설명했다.최 의원은 "행정게시판은 공무원들이 애로사항을 공유하고 정책을 개선하기 위한 공간이지만, 지금은 특정 정치인을 비방하고 대통령 실명까지 끌어와 조롱하는 정치 혐오의 장으로 전락했다"고 목소리를 높였다.이어 "그럼에도 불구하고 시장은 단 한 마디의 입장도 내놓지 않았다"면서 "침묵은 곧 방조이며, 방조는 곧 동조"라고 질타했다.그러면서 "내부 게시판이 정치혐오의 놀이터로 변질됐음에도 감사관실은 '위법·부당 없음'이라며 감사조차 거부했다"며 "이는 명백한 직무유기이자 시민 신뢰를 저버린 행위"라고 주장했다.또한 "익명에 숨어 대통령을 모욕하고 특정 정치인을 조롱하는 것은 지방공무원법, 공무원 행동강령, 공직선거법뿐만 아니라 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕죄 등 다수 법령을 정면으로 위반할 수 있는 심각한 범법행위"라며 "따라서 이번 고발은 정치적 선택이 아니라 법과 원칙에 따른 불가피한 조치"라고 설명했다.최 의원은 "3400명 성남시 공무원 전체를 겨냥하는 것이 아니라, 대다수 성실한 공무원들의 명예를 지키기 위한 조치"라며 "일부의 일탈이 전체 행정의 신뢰를 무너뜨려서는 안 된다"고 덧붙였다.끝으로 최종성 의원은 "성남시는 즉각 게시판 운영 기준을 재정비하고, 책임자에게는 예외 없는 엄정한 조치를 내려야 한다"며 "저는 끝까지 이 사안을 파헤쳐 반드시 책임을 묻고, 시민과 함께 성남시 행정을 바로 세워 나가겠다"고 밝혔다.