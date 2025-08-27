이태원 참사 부실관리 용산구에 '지역축제 안전관리' 대상?

큰사진보기 ▲용산구청이 25일 공표한 보도자료에 따르면 지난 22일 용산구청은 서울시가 주최한 '2025년 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회'에서 1등인 대상을 수상했다. 용산구청은 '용산이 함께하는 핼러윈 대비 다중운집 인파 안전관리'를 주제로 발표했다. ⓒ 용산구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원은 27일 자신의 페이스북에 "이태원 참사로 재판 중인 박희영 용산구청장에게 안전관리 우수사례 '대상' 수여한 오세훈 서울시, 제정신입니까?"라는 제목의 글을 올렸다. ⓒ 박주민 의원실 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲10.29 이태원 참사 유가족도 비판의 목소리를 냈다. 27일 10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의는 성명을 통해 해당 수상을 취소하고 유가족에게 사과할 것을 촉구했다. ⓒ 10.29 이태원 참사 유가족협의회 관련사진보기

10.29 이태원 참사 당시 부실대응으로 담당 공무원 4명이 검찰에 기소된 용산구청을 서울시가 지역축제 안전관리 우수사례 대상으로 시상한 사실이 뒤늦게 알려져 비판이 나오고 있다.앞서 용산구청이 25일 공표한 보도자료에 따르면, 22일 용산구청은 서울시가 주최한 '2025년 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회'에서 1등인 대상을 수상했다. 용산구청은 '용산이 함께하는 핼러윈 대비 다중운집 인파 안전관리'를 주제로 발표했다.수상을 두고 박희영 용산구청장은 "이번 수상은 시민들이 안심하고 찾을 수 있는 용산을 만들기 위해 직원들이 흘린 땀의 결실이며, 용산구와 유관기관, 이태원관광특구연합회가 함께 이뤄낸 성과"라면서 "앞으로도 협력 거버넌스를 기반으로 안전한 축제 환경의 표준을 만들어가겠다"고 말했다고 용산구는 전했다.27일 오후 MBC 보도에 따르면 서울시는 이날 "해당 행사는 서울시의 공식 행사가 아닌 재난관리 워크숍에서 수여된 상"이라며 "수상을 취소하겠다"는 입장을 전했다.10.29 이태원 참사와 관련해 업무상 과실치사 혐의로 징역 7년을 구형받고 여전히 재판 중인 박희영 구청장의 용산구청에 서울시가 지역축제 안전관리 대상을 수여한 것은 물론이고, 심지어 그 대상이 핼러윈 축제 안전대책이었다는 점에서 비판이 쏟아졌다.박주민 더불어민주당 의원은 27일 자신의 페이스북에 "이태원 참사로 재판 중인 박희영 용산구청장에게 안전관리 우수사례 '대상' 수여한 오세훈 서울시, 제정신입니까?"라는 제목의 글을 올렸다.박 의원은 "당시 아무 조치를 하지 않았다는 이유 등으로 재판을 받고 있는 참사 피고인이 이제 와 새로 만든 매뉴얼로 안전관리 우수사례 대상까지 수상하는 것은, 진행 중인 형사재판에 영향을 주겠다는 의도로 읽힐 수밖에 없다"고 지적했다.이어 "박희영 구청장은 참사 이후 '주최자가 없는 행사라 안전관리 대상이 아니'라고 말하며 '참사 당시 통제할 권한이 없었다'고 주장했던 사람"이라면서 "그런데 이번에 대상을 받으면서는, '주최자가 없는 축제라도 안전은 지켜져야 한다'는 것이 원칙이라며 이번 수상을 성과라 자랑하고 있다"고 힐난했다.용혜인 기본소득당 의원 또한 같은 날 기자회견을 열고 "이태원 참사 3주기를 한 달 남짓 앞두고, 참사의 주요 책임자인 오세훈 서울시장과 박희영 용산구청장이 상을 주고받으며 자축의 자리를 벌인 것"이라면서 "경악스러울 정도로 파렴치한 행위"라고 오 시장과 박 구청장을 비판했다.용 의원은 "참사 핵심 책임자들이 주고받은 '지역축제 안전관리 경진대회 대상'은 유가족과 국민에 대한 조롱이자, 명백한 '셀프 면죄부'"라며 "국민적 상처조차 젯밥에 이용하는, 상식적인 공직자라면 결코 하지 못할 발상이다. 가히 '사이코패스'라 불려도 할 말은 없을 것"이라고 강하게 비판했다.10.29 이태원 참사 유가족도 비판의 목소리를 냈다. 27일 10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의는 성명을 통해 해당 수상을 취소하고 유가족에게 사과할 것을 촉구했다.이들은 "참사 이후 지금까지 용산구는 이태원 참사에 대한 어떠한 책임도 질 수 없다는 입장을 피력해오면서, 뒤에서는 핼러윈 대비 안전관리를 '우수사례'로 내세우기 위해 치밀한 준비를 해왔다는 사실에 분노를 금하지 않을 수 없다"며 "주최자가 없는 축제에 대한 안전 관리 책임을 두고 '과거에는 틀렸고 지금은 맞다'는 식으로 이야기하려면 적어도 이태원 참사에 대한 자신의 책임을 통렬하게 반성이라도 해야 맞지 않은가"라고 꼬집었다.또한 서울시를 향해서도 해당 시상이 "유가족과 피해자들, 그리고 서울시민들의 눈높이에 맞지 않는다는 생각은 하지 못했는가"라고 물으며 "이번 일은 서울시의 단순한 판단 실수를 넘어 참사로 씻을 수 없는 상처를 입은 피해자들에 대한 몰이해와 도덕적 감수성 부재에서 온 행정적 참사"라고 비판했다.이어 "지방자치단체가 자신의 관할 지역의 시민들의 생명과 안전을 위해 행정을 개선하는 것은 마땅히 해야 할 기본 의무"라며 오세훈 시장이 이번 시상에 대해 공개사과하고 취소할 것을 요구했다. 또한 박 구청장에 대해선 "이태원 참사에 대한 용산구청과 본인의 책임을 국민 앞에 인정하고, 피해자들에게 진심으로 사죄"할 것을 촉구했다.