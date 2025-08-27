메뉴 건너뛰기

이광희 의원 "영동군 억대 조경수 실종사건, 행안부가 나서야"

사회

대전충청

25.08.27 17:17최종 업데이트 25.08.27 17:17

이광희 의원 "영동군 억대 조경수 실종사건, 행안부가 나서야"

이 의원 "1억 원대 조경수와 조경석, 흔적도 없이 사라져"... 행안부에 즉시 전면조사 요구

서울 시민 A씨가 자신이 영동군에 기증한 억대의 조경수가 사라진 현장을 살펴보고 있다. (사진=김남균 기자)
서울 시민 A씨가 자신이 영동군에 기증한 억대의 조경수가 사라진 현장을 살펴보고 있다. (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스

충북 영동군(군수 정영철, 국민의힘)이 기증받은 억대 조경수 실종사건이 국회에서도 쟁점으로 떠올랐다.

27일 이광희 국회의원(민주당, 청주서원)은 국회 행정안전위원회 전체회의에서 충북 영동군 레인보우 힐링타운 기증재산 실종 사건에 대해 질의했다.

이광희 의원은 "이 사건은 의원실이 직접 제보를 받고 의원실 차원에서 사실관계를 확인한 것"이라며 행안부를 상대로 전면조사를 촉구했다.

사건의 발단은 2022년 6월, 서울 시민인 한 기증자가 시가 1억 원이 넘는 조경수 48그루와 조경석 15톤을 영동군에 기부했다. 이전·식재 비용 약 2천만 원도 자비로 부담했다. 하지만 영동군은 기증서·수령증·관리대장 등 기본적인 행정 절차를 남기지 않았고 현재 48그루 중 27그루와 조경석 전량이 사라졌다.

사라진 나무는 대부분 고가 수종이었다. 억대 가치의 100년 수령의 목단(=모란나무)과 수백만원대 향나무가 어디로 갔는지에 대해 영동군은 이렇다 할 해명을 내놓지 못하고 있다(관련기사: 충북 영동군에 기증한 수억대 조경수 27그루가 사라졌다 https://omn.kr/2f0ah).

이광희 의원은 이날 질의에서 "기증 과정에서 지자체가 지켜야 할 ▲기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률 ▲도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 등 여러법들이 존재하는데도 지키지 않아 고가의 공공재산이 여러 의심을 증폭시킨다"며 "이 사건이 영동군만의 문제가 아니라 전국 지자체의 구조적 허점을 드러낸 것"이라고 지적했다.

또 "영동군이 과거 힐링타운 관련 감사원 감사를 받았지만, 이번 기증한 나무 실종 건은 감사에 포함되어 있지 않았다"며, 행안부가 직접 조사에 착수할 것을 촉구했다.

이 의원은 "억대의 나무와 돌이 어디로 갔는지 모르는 나라에서, 누가 안심하고 기부를 하겠느냐"며 "행안부가 직접 나서 안개를 걷어내야 한다"고 목소리를 높였다. 이어 "이번 사건의 조사 결과와 향후 재발 방지 대책을 반드시 국회와 관계기관에 공식 보고하라"고 강하게 주문했다.

한편 영동군은 지난 20일 '억대 조경수 실종사건'과 관련해 특별 감사에 착수했다.

영동군, 행방불명 조경수 '특별감사' 착수… 기증자는 "경찰 수사해야" https://omn.kr/2f1pe

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

#충북인뉴스

댓글
충북인뉴스 김남균

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다.

