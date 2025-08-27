메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"달려가는 곳마다 달라진다"…김동연 지사, 남양주 '달달버스' 따뜻한 동행

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.08.27 16:56최종 업데이트 25.08.27 16:56

"달려가는 곳마다 달라진다"…김동연 지사, 남양주 '달달버스' 따뜻한 동행

김동연 지사, 주광덕 남양주 시장, 최민희 국회의원 "정당은 달라도 생명 앞에서는 하나"…초당적 협력 강조

원고료로 응원하기
경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 경기 동북부 공공의료원 설명회에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습
경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 경기 동북부 공공의료원 설명회에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습 ⓒ 박정훈

경기도의 민생경제 현장투어 '달달버스'가 27일 남양주에 도착했다. '달려가는 곳마다 달라진다'는 뜻을 담은 이 버스는 김동연 경기도지사의 현장 중심 행정을 상징하는 상징적 이동 수단이다. 이날 김 지사는 남양주시 호평동 백봉지구에 조성될 예정인 혁신형 공공의료원 부지를 시찰하며, 도민들과의 따뜻한 소통을 이어갔다.

설명회를 마친 뒤, 김 지사는 주광덕 남양주시장, 최민희 국회의원(국회 과학기술정보방송통신위원장), 시민대표단과 함께 달달버스에 탑승했다. 이 자리에서 나눈 대화는 그야말로 '달달' 그 자체였다.

"평택과 양주에서는 시장님이 같이 타신 적은 있었는데 국회의원이 타신 건 처음입니다."(김동연 지사)

AD
김 지사의 말에 최민희 의원은 웃으며 화답했다. 최 의원은 "달달버스가 지사님하고 잘 어울려요. 달달하세요(웃음)"라고 하자 주광덕 시장이 "달려가는 곳마다 달라진다"고 분위기를 띄웠다. 이에 김 지사도 "달려가는 곳마다 달라진다. 달달버스 달려갑니다"라며 유쾌한 분위기를 연출했다.

최 의원은 "지사님 이미지가 달콤하고 스윗해요"라고 말했고, 주 시장은 "그러니까. 기본적으로 달달하다"고 거들었다. 이에 김 지사가 "칭찬의 말이죠?"라고 묻자, 최 의원은 "엄청, 엄청"이라며 웃음으로 답했다.

경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 경기 동북부 공공의료원 설립 현장 방문에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습
경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 경기 동북부 공공의료원 설립 현장 방문에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습 ⓒ 박정훈

이날 달달버스는 단순한 이동 수단을 넘어, 정치적 이념을 넘어선 협력과 공감의 공간이 됐다. 김 지사는 "국회의원 첫 탑승을 환영합니다"라며 최 의원에게 감사의 뜻을 전했고, 현장에 있던 시민들도 따뜻한 박수로 화답했다.

달달한 대화 속에서도 김 지사의 메시지는 분명했다. "2030년 착공이 아닌 2028년 착공을 위해 모두 함께 힘을 모아야 합니다." 예비타당성조사(예타) 면제와 BTL(임대형 민간투자사업) 신속 추진을 통해 최대 2년 반까지 사업 기간을 단축할 수 있다는 설명에 현장 참석자들은 큰 박수로 응답했다.

앞서 김 지사는 지난 20일부터 현장에서 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 직접 듣는 '달달 버스 - 민생경제 현장투어'를 시작했다. '달달 버스 - 민생경제 현장투어'는 "달려간 곳마다 달라집니다"라는 모토로, 김 지사가 직접 지역 현안과 불편을 듣고 해결책을 찾는 소통의 장이다. 달달버스는 이날 남양주에서 단순한 투어를 넘어, 사람 중심의 정책과 따뜻한 리더십을 담아냈다.

경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 달달버스안에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습
경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 달달버스안에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습 ⓒ 경기도

#김동연#경기도#달달버스#최민희#주광덕

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사김동연 "경기 동북부 공공의료원 2028년 착공 위해 힘 모아야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초