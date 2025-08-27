"달려가는 곳마다 달라진다"…김동연 지사, 남양주 '달달버스' 따뜻한 동행

큰사진보기 ▲경기도의 민생경제 현장투어 ‘달달버스’가 8월 27일 남양주에 도착했다. 경기 동북부 공공의료원 설명회에서 김동연 지사가 주광덕 시장과 최민희 의원과 함께 하고 있는 모습 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"평택과 양주에서는 시장님이 같이 타신 적은 있었는데 국회의원이 타신 건 처음입니다."(김동연 지사)

경기도의 민생경제 현장투어 '달달버스'가 27일 남양주에 도착했다. '달려가는 곳마다 달라진다'는 뜻을 담은 이 버스는 김동연 경기도지사의 현장 중심 행정을 상징하는 상징적 이동 수단이다. 이날 김 지사는 남양주시 호평동 백봉지구에 조성될 예정인 혁신형 공공의료원 부지를 시찰하며, 도민들과의 따뜻한 소통을 이어갔다.설명회를 마친 뒤, 김 지사는 주광덕 남양주시장, 최민희 국회의원(국회 과학기술정보방송통신위원장), 시민대표단과 함께 달달버스에 탑승했다. 이 자리에서 나눈 대화는 그야말로 '달달' 그 자체였다.김 지사의 말에 최민희 의원은 웃으며 화답했다. 최 의원은 "달달버스가 지사님하고 잘 어울려요. 달달하세요(웃음)"라고 하자 주광덕 시장이 "달려가는 곳마다 달라진다"고 분위기를 띄웠다. 이에 김 지사도 "달려가는 곳마다 달라진다. 달달버스 달려갑니다"라며 유쾌한 분위기를 연출했다.최 의원은 "지사님 이미지가 달콤하고 스윗해요"라고 말했고, 주 시장은 "그러니까. 기본적으로 달달하다"고 거들었다. 이에 김 지사가 "칭찬의 말이죠?"라고 묻자, 최 의원은 "엄청, 엄청"이라며 웃음으로 답했다.이날 달달버스는 단순한 이동 수단을 넘어, 정치적 이념을 넘어선 협력과 공감의 공간이 됐다. 김 지사는 "국회의원 첫 탑승을 환영합니다"라며 최 의원에게 감사의 뜻을 전했고, 현장에 있던 시민들도 따뜻한 박수로 화답했다.달달한 대화 속에서도 김 지사의 메시지는 분명했다. "2030년 착공이 아닌 2028년 착공을 위해 모두 함께 힘을 모아야 합니다." 예비타당성조사(예타) 면제와 BTL(임대형 민간투자사업) 신속 추진을 통해 최대 2년 반까지 사업 기간을 단축할 수 있다는 설명에 현장 참석자들은 큰 박수로 응답했다.앞서 김 지사는 지난 20일부터 현장에서 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 직접 듣는 '달달 버스 - 민생경제 현장투어'를 시작했다. '달달 버스 - 민생경제 현장투어'는 "달려간 곳마다 달라집니다"라는 모토로, 김 지사가 직접 지역 현안과 불편을 듣고 해결책을 찾는 소통의 장이다. 달달버스는 이날 남양주에서 단순한 투어를 넘어, 사람 중심의 정책과 따뜻한 리더십을 담아냈다.