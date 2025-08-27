국힘 지자체장이 노조랑 공동선언... 홈플러스 폐점 사태 일파만파

▲홈플러스 사태 해결을 위한 울산공동대책위원회와 김종훈 동구청장이 27일 울산시청 프레스센터에서 '홈플러스 폐점 반대 공동선언에 울산지역 4개 구청장 동의서명'을 알리는 기자회견을 열고 잇다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기