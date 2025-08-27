국힘 지자체장이 노조랑 공동선언... 홈플러스 폐점 사태 일파만파

울산광역시에서 홈플러스가 전체 4곳 중 울산남구점, 울산북구점을 폐점하기로 하자 평소 노조의 일에 냉담했던 국민의힘 지자체장들도 폐점반대 공동선언에 서명하며 동참했다.(관련기사 : '홈플러스 폐점반대 단체장 공동선언'에 울산 국힘 단체장들도 서명)
홈플러스 사태 해결을 위한 울산공동대책위원회와 단체장은 27일 울산시청 프레스센터에서 '홈플러스 폐점 반대 공동선언에 울산지역 4개 구청장 동의서명'을 알리는 기자회견을 열고 "사모펀드 MBK는 지역경제와 고용에 대한 사회적책임을 져야한다"고 촉구했다.
특히 이들은 "홈플러스가 입점해 있는 전국의 지자체는 지역주민의 생존권을 지키기 위한 공동대응에 나서야 한다"며 전국적인 대응을 제안했다.
또 "정부는 이번 MBK의 기만적 기업회생 절차가 지역 붕괴로 이어지지 않도록 적극 개입하고 해결해야 하며, 국회는 홈플러스 사태에 대한 청문회를 즉각 개최하고 투기자본의 책임 강화를 위한 제도 개선에 나서야 한다"고 촉구했다.
울산 대책위 "정당·이념 넘어 홈플러스 폐점 반대에 한목소리 내기로"
이날 기자회견에는 울산 동구·남구·중구·북구 홈플러스가 있는 울산의 4개 지역 지자체장 중 동구의 김종훈 구청장(진보당)이 참여해 정부와 국회의 개입을 촉구했다.
대책위와 김종훈 구청장은 "홈플러스 폐점을 막아보자는 뜻에서 지방차치단체장들이 움직였고 울산지역에선 홈플러스가 있는 4개 구에서 구청장들이 '홈플러스 폐점 반대 자치단체장 공동선언'에 서명하며 정당과 이념을 넘어 한 목소리를 내기로 뜻을 모았다"면서 "바로 홈플러스의 폐점에 반대하며, 지역경제를 살리기 위한 공동대응을 선언하는 것"이라고 설명했다.
이어 "이는 홈플러스 사태가 정치적 유불리를 떠나 중요한 민생현안임을 함께 공유하고 지역 경제와 상권에 피해가 없도록 정치권에서 나서보자는 소중한 마음이 모아진 결과였다"고 덧붙였다.
대책위는 그러면서 "울산지역 4개 구청장의 공동선언을 시민들에게 알리고, 지방정부 단체장의 목소리를 모아 중앙 정부의 개입을 촉구하는 홈플러스 회생방안을 만드는 데 힘을 실으려고 한다"고 강조했다.
모두 발언을 한 김종훈 울산 동구청장은 "폐점을 하고 점포가 그대로 방치돼 있다고 한다면 주변상권에도 크나큰 파장이 일어날 것"이라며 정부가 나서줄 것을 촉구했다.
민주노총 울산본부 최용규 본부장은 "수백만명의 노동자들이 일하는 홈플러스, 지역경제를 위해서라도 꼭 살려야 한다"고 말했다.
대책위는 오는 9월 8일부터 '9.13 홈플러스 살리기 지역동시다발 총궐기' 대회 성사와 남구점 폐점 중단을 위한 노숙농성투쟁에 돌입하기로 했다.