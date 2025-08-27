광주시-광주변호사회, 외국인 주민 권익 보호 '맞손'

큰사진보기 ▲광주외국인주민지원센터와 광주지방변호사회 이주민법률지원단이 27일 광주 동구 지산동 광주지방변호사회관에서 '외국인 주민 인권 보호를 위한 업무협약'을 체결했다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시가 광주변호사회와 손잡고 외국인 주민의 권익 보호를 위한 법률 지원 강화에 나선다.광주외국인주민지원센터와 광주지방변호사회 이주민법률지원단은 27일 광주 동구 지산동 광주지방변호사회관에서 '외국인 주민 인권 보호를 위한 업무협약'을 체결했다.이번 협약은 법률 지식이 부족해 어려움을 겪는 광주 거주 외국인 주민의 권익을 보장하고, 전문적이고 체계적인 법률 지원을 제공하기 위해 추진됐다.양 기관은 앞으로 외국인 주민의 권익 보호를 위한 상호 협력 체계를 강화해 나간다.또한 ▲외국인 주민 대상 법률 상담과 구조 활동 지원 ▲통역 지원 및 변호사 파견 ▲권리 의식 강화를 위한 교육 추진 ▲긴급상황 발생 시 법률 지원 연계 등 기존 인권 지원 사업을 확대하며 새로운 협력 모델을 마련한다.광주외국인주민지원센터는 외국인 근로자를 비롯한 외국인 주민의 인권 증진과 권익 보호를 위해 다양한 사업을 추진하고 있다.센터 내 전용 인권 상담 창구에서 다국어 상담을 상시 제공하고 있으며, 월 1회 원스톱 상담의 날을 운영, 변호사를 초청해 전문적인 법률 지원이나 권리 보호에 앞장서고 있다.또 산업재해 예방 교육, 노무·산재 교육, 범죄 예방 교육을 지원하며 외국인 근로자의 권리 인식을 높이고, 운전면허·지게차 자격증 취득 지원 등 직무 역량 강화를 통해 현장 적응과 경력 개발을 돕고 있다.이 밖에도 문화·체육 프로그램을 운영하며 지역사회 정착과 교류 활성화를 지원하는 등 사회통합에 기여하고 있다.이영동 광주시 여성가족국장은 "법률 지식이 부족한 외국인 주민의 권익을 실질적으로 보호하고, 광주가 인권친화도시로 자리매김하는 데 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 인권보호와 사회통합을 위한 정책을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.