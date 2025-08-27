[주장] <오마이뉴스>에 '환경' 기사 섹션이 필요한 이유

큰사진보기 ▲2025년 8월 현재 오마이뉴스 메인 화면 캡쳐.정치, 경제, 사회, 교육 등 다양한 카테고리가 존재하지만, ‘환경’이라는 전용 섹션은 찾아볼 수 없다. ⓒ 임정우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기후위기 대응은 이제 선택사항이 아니다. ⓒ seefromthesky on Unsplash 관련사진보기

최근 3년간 한국을 강타한 기록적 폭우, 40도를 넘나드는 폭염, 그리고 태풍 힌남노의 참상을 기억한다. 2023년 대한민국 기후변화 적응보고서에 따르면, 한국의 기온은 1912년~2020년 사이 1.6도 상승했고, 기상이변 현상도 나타나고 있다. 이제 기후위기는 미래의 위협이 아닌 현재진행형 재난이다.필자는 환경 전문기자다. 필자가 취재 후 <오마이뉴스>에 기사를 쓰다 보면 늘 고민에 직면했다. 환경 기사는 과연 어떤 섹션에 들어가야 할 것인가? '정치', '사회', '사는 이야기' 모두 환경과 직간접적으로 영향을 주고받는 항목들이다. 현재로서 <오마이뉴스>에 '환경'에 해당하는 섹션이 없기 때문에 발생하는 고민이다.고민 끝에 필자는 항상 '사회' 섹션을 선택하곤 했다. 하지만 기후재해 피해, 에너지 전환으로 인한 산업구조 변화, 멸종위기종 보전 같은 주제들이 과연 사회 문제의 하위 범주에 머물러도 될까?최근 들어 '기후변화' '미세먼지' '재생에너지' 등 환경 관련 키워드에 대한 관심이 눈에 띄게 늘어나고 있다.실제로 구글 코리아가 발표한 2022년 국내 트렌드 검색 순위에서 '기후변화'가 1위를 차지했다. 이는 드라마나 월드컵보다도 더 많은 관심을 받은 이례적인 결과였다. 특히 인터넷에 익숙한 MZ 세대가 기후위기와 환경에 관심이 높아졌다는 것으로 해석된다는 분석이 나오고 있다. 독자들이 환경 정보를 찾고 있다는 증거다.그런데 현재 <오마이뉴스>에서 환경 관련 기사를 찾으려면 사회 섹션을 일일이 뒤져야 한다. 독자 입장에서는 불편하고, 언론사 입장에서는 콘텐츠 접근성을 떨어뜨리는 구조적 한계다.이미 많은 언론사들이 환경을 독립적인 섹션으로 운영하고 있다. <한겨레>는 사회 분류 아래 '환경' 카테고리를 두고 있고, <경향신문>도 사이트맵을 기준으로 보았을 때 '과학·환경' 하위 분류로 '환경·생태'라는 이름의 고정 카테고리를 두고 있다. <서울신문> 역시 사회면 안에 환경 전용 항목을 마련해 두었다. <조선일보>도 '교통·환경'을 사회 분류 안에서 따로 구별해 기사를 모아 제공한다. 영문 매체인 <코리아타임스>는 'Environment & Animals'라는 이름의 별도 섹션을 꾸려 독자와 만난다.이는 특정 성향 언론만의 선택이 아니다. 환경이 독립적 보도 영역으로 자리 잡았다는 시대적 변화를 반영한 것이다.<오마이뉴스>는 그동안 시민기자 네트워크를 통해 현장 중심의 환경 보도를 해왔다. 4대강 사업 비판, 신고리 5·6호기 갈등 추적 등은 모두 <오마이뉴스>만의 독특한 접근법을 보여준다.환경 섹션이 만들어진다면 이런 강점을 더욱 체계화할 수 있다. 우선 전국 시민기자들이 각 지역의 환경 현안을 실시간으로 보고하는 시민 참여형 환경 모니터링 체계를 구축할 수 있다. 또한 단순한 문제 제기를 넘어 시민들이 실천할 수 있는 구체적 대안을 제시하는 해결책 중심 보도로 차별화할 수 있다.중앙정부와 지자체의 환경 공약과 정책을 지속적으로 추적하고 검증하는 플랫폼 역할도 가능하다. 무엇보다 대형 언론이 놓치기 쉬운 환경 취약계층의 목소리를 전면에 배치하여 환경정의 실현에 기여할 수 있다.환경 섹션 신설이 추가 비용 부담을 의미하지는 않는다. 기존 사회부 기자들의 환경 취재를 체계화하고, 전국 시민기자 네트워크를 활용하면 오히려 효율적 운영이 가능하다.기후위기 대응은 이제 선택사항이 아니다. IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체)는 2030년까지 온실가스를 43% 줄여야 파국을 막을 수 있다고 경고했다. 앞으로 5년이 인류의 미래를 가를 골든타임인 셈이다.이런 시급성 앞에서 환경을 사회 문제의 부속품으로 다루는 것은 시대착오적이다. 환경은 경제, 정치, 사회 모든 영역에 영향을 미치는 메가 트렌드다. 독립된 섹션으로 다뤄야 할 이유가 여기 있다.<오마이뉴스>는 창간 때부터 사회 변화를 위한 목소리에 귀 기울여 왔다. 지금 가장 절실한 사회 변화는 기후위기 대응이다. 환경 섹션은 단순한 메뉴 추가가 아니라, 기후위기 시대에 맞는 언론의 새로운 역할 정립이다.독자들이 찾는 정보를 체계적으로 제공하고, <오마이뉴스>만의 차별화된 환경 보도로 언론 경쟁력을 높이는 동시에, 시급한 기후위기 대응에 언론으로서 책임을 다하는 길이기도 하다. 이제 환경 섹션 신설은 이제 선택이 아닌 필수다.