"지금도 늦지 않았다" 대청호 지키기 위한 시민들의 외침

큰사진보기 ▲기자회견을 진행하는 모습 ⓒ 박종순 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민설명회를 진행하는 모습 ⓒ 대책위 관련사진보기

큰사진보기 ▲골프장 반대 피켓을 주민설명회장에 전시하고 있는 모습 ⓒ 대책위 관련사진보기

27일 오전 11시, 옥천군청 앞에서 옥천 향수 골프장 건설을 반대하는 주민들과 시민사회단체가 기자회견을 열었다. 이들은 기자회견문을 통해 "지금도 늦지 않았다. 옥천군은 지역 발전에 백해무익한 골프장 건설을 당장 백지화하라"고 촉구했다. 오후 1시 30분 동이면사무소에서 열린 주민설명회장에서는 피켓 시위와 함께 공식 반대 의견서를 제출했다.62개 대청호골프장반대범유역대책위원회는 옥천군과 관성개발㈜이 동이면 지양리 산56번지 일원에 추진하는 골프장은 충청권 450만 시민의 식수원인 대청호를 위협하는 사업으로 규정하며 3년여간 싸움을 이어가고 있다. 하지만, 주민과 단체의 목소리를 철저히 무시한 일방적 추진을 옥천군, 충북도, 관성개발(주)가 강행하고 있다.기자회견문에서 이들은 "해마다 대청호에 녹조가 창궐하고, 올해도 연이어 조류 경보가 내려졌다. 일부 구간은 여전히 '경계' 단계가 유지되고 있다. 그런데도 농약과 제초제 없이는 운영할 수 없는 골프장을 추진하는 것은 충청권 450만 시민의 생명을 담보로 한 무책임한 행위"라고 지적했다.실제로 금강유역환경청은 지난 7월 골프장 전략환경영향평가를 조건부로 동의한 바 있다. 실질적인 보완 요구 없이 사실상 사업을 밀어준 결정이다. 생태관광지에서 골프장 건설을 동의하는 것은 환경부가 해야 할 일이 아니다.기자회견에서는 주교종 옥천흑살림 대표의 인사말과 유진수 금강유역환경회의 사무처장과 대전환경운동연합 이경호 사무처장의 규탄발언이 이어졌다.옥천군 안터지구는 환경부가 '이달의 생태관광지'로 선정한 곳이다. 한국내셔널트러스트의 '이곳만은 지키자' 시민공모전에서 '아름다운 자연유산상'을 받은 곳이기도 하다. 인근 석탄리에서는 매년 반딧불이 축제가 열리고 있으며, 팔색조·새홀리기·수리부엉이 등 천연기념물과 멸종위기야생종이 곳곳에서 확인되고 있다. 삵, 하늘다람쥐, 맹꽁이, 애기뿔소똥구리 등 수많은 종이 이곳에서 살아가고 있는데, 이 서식지를 파괴해 골프장을 짓는 것은 생태적 가치를 스스로 포기하는 행위다.환경영향평가서에 따르면 골프장 건설 과정에서만 최소 3만9196주의 수목이 훼손되는 것으로 기록됐다. 실제 공사가 진행되면 환경적 피해는 더 크게 증가 할 것이다. 기후위기를 넘어 기후재난의 시대, 산림은 반드시 지켜야 할 탄소흡수원이다.수만 그루의 나무를 베어내고 녹색사막이라 불리는 골프장을 만드는 것은 시대정신에 역행하는 것이다. 환경부는 기후위기시대에 최소한의 흡수원으로 보전해야 할 녹지를 지킬 사명은 안중에도 없는 개발부의 행태를 이어가고 있다. 윤석열 정부의 내란이 여전히 환경부에서는 현재진행형이다.옥천군과 사업자는 지역 주민 사이의 갈등도 부추기고 있다. 대대손손 한 마을에서 이웃으로 살아온 주민들이 찬성과 반대로 나뉘어 갈등을 겪고 있다. 사업자는 찬성 여론을 조장하고 반대 목소리는 겁박하고 있으며, 옥천군은 이를 방관하고 있다. 주민 공동체를 지켜야 할 지자체가 기업의 편에 서고 있는 것이다.이날 오후 1시 30분 열린 주민설명회 자리에서도 반대 목소리는 이어졌다. 동이면사무소 앞에서는 주민들과 활동가들이 골프장 반대 피켓을 전시하며 입장을 분명히 했다. 설명회에 참여해서 공식 반대 의견서를 피력했다.대책위는 기자회견과 주민설명회에서 의견 피력에 그치지 않고, 앞으로 금강유역환경청에도 시민들의 의견을 정리해 공식 전달할 예정이다. 조건부 동의가 아니라 사업 철회를 요구하는 목소리를 환경청에 반드시 전하고 관철 시킬 것이다. 환경청은 충청권 시민들의 식수원과 생태계를 지킬 책무를 다해야 한다.좌초자산이 될 골프장, 기후위기에 역행하는 골프장, 충청권 450만 시민의 생명을 담보한 골프장 추진을 즉각 중단해야 한다. 옥천군이 자랑하는 자연환경을 기반으로 한 생태관광과 청정 농업이야말로 지역을 살리는 길이다. 이것이 자연환경과 생태계를 지키고, 생명과 사람이 공존하며, 지속가능한 옥천군을 만드는 길임을 명심하기 바란다.기자회견과 주민설명회에서 제기된 목소리는 단순한 반대가 아니라, 생태적 가치와 기후위기 대응, 지역 공동체와 주민 삶을 지키자는 요구였다. 시민단체와 주민들이 예고한 대로 환경청에 의견서가 제출되면, 옥천 골프장 추진을 둘러싼 논란은 더욱 확산될 전망이다.