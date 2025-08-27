'칭찬'은 트럼프도 춤추게 한다

큰사진보기 ▲▲한미 정상회담에서 악수하는 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"시종일관 화기애애한 분위기에서 진행된 오늘 회담은 양국 정상이 서로에 대한 호감과 신뢰를 쌓는 시간이었습니다."

"우리의 국방 역량 강화를 위한 다양한 방안에 대해 협의했고 공감대를 이루었습니다."

이번 한·미 정상회담의 관전 포인트는 '협상력'이 아니라 '소통 설계'였고, 장면의 핵심은 숫자가 아니라 상대의 심리 채널을 여는 '칭찬의 기술(배치)'이었다. 회담 직전 도널드 트럼프 대통령이 한국 정국을 두고 "숙청·혁명(Purge or Revolution)"을 언급하며 긴장을 고조시켰지만, 본회담은 "시종일관 화기애애한 분위기"로 마무리되었다고 대통령실이 브리핑했다. 공개석상의 톤 조절과 백룸의 문안 조정이 어긋나지 않도록 설계한 '이미지–문안' 정합성이 성패를 가른 셈이다.트럼프는 공개적 인정과 명예 신호에 예민하게 반응하는 정치 행위자로, 상대가 체면을 세워줄 때 경청과 상호성의 압력이 작동한다는 점이 반복 확인되었다. PBS는 회담 오벌오피스 장면을 "대통령의 백악관 리모델링을 칭찬하고, 한반도 통일을 부탁했다"고 전했는데, 이는 상대의 자아·서사에 먼저 올라타는 전형적 심리 '래핑'이었다. 대통령실도 "한·미 정상이 서로에 대한 호감과 신뢰를 쌓는 시간"이었다고 강조하며, 경직을 풀어 경청을 확보한 뒤 쟁점으로 이동하는 순발력이 발휘된 전략적 프로세스였음을 확인했다.이러한 브리핑 문구는, 칭찬이 아첨이 아니라 협상의 새로운 프로토콜을 선보였음을 보여준다. 이재명 대통령은 직접 만나 지대한 관심을 보였던 <케이팝 데몬 헌터스>에 빗댄 'K-평화민주주의 헌터(K-Peace Democracy Hunter's)' 매직을 선보였다. 외신들도 "초반 SNS 공세와 달리 대면에서는 우호적 톤으로 전환"되었다고 전하며, '리스크'를 칭찬으로 완화하는 효과를 지적했다. 이는 마치 '한류 평화외교(K-Peace Diplomacy)'를 연상시킨다.메시지 내용만큼 중요한 것이 '배치'다. 이번 장면에서 보인 효과적 순서는 ①상대 공(功)의 인정→②동맹 공동업적 서사→③구체적 요구였다. 미 국무부는 사전 조율에서 '전향적 의제'와 '부담 분담'을 상기시키며 동맹을 "평화·안보·번영의 핵심축(linchpin of peace, security, and prosperity)"으로 규정해 공동업적의 우산을 먼저 펼쳤다. 주요 쟁점(관세·방위비)은 상대의 체면을 손상시키지 않는 어휘로 뒤에 배치했다. 실제 보도도 "무역·방위 세부는 상당 부분 비켜가고, '동맹 현대화'와 억지력 강화라는 큰 틀을 앞세웠다"고 전한다. '동맹 외교'의 새로운 교과서를 쓴 셈이다.공동업적 프레이밍은 사소해 보여도 한·미 협력의 토대를 마련했다. CFR 브리핑은 이번 회담 의제를 "동맹 현대화·경제 안정·비용 분담"으로 요약했는데, 이는 수치·조건 제시 전에 '같이 한 일'과 '같이 할 일'을 서사화한 뒤 전개하는 3단 구성이다. 외신도 "핵심 쟁점은 방 안에서 다뤄지고, 카메라 앞에서는 공감대와 방향성에 집중"했다고 분석했다.공개석상은 상징과 신뢰, 비공개는 조건과 수치의 공간이다. 두 공간의 분업이 균형을 이룰 때 메시지와 결과가 충돌하지 않는다. 대통령실은 "모두발언–약식 기자회견–확대회담–오찬"으로 무대와 백룸을 분리 운용했다고 밝혔는데, 이는 공개 칭찬이 백룸 문안 유연성으로 환전되도록 설계한 흐름이다. 비공개 브리핑에서도 "동맹 발전 방향…국방비 증액 등 더 많은 주도적 역할"에 공감대가 있었다고 밝혀, 비공개 테이블의 수치·일정 논의가 톤 손상 없이 진행되었음을 시사했다. 그야말로 '피스메이커(peace maker)' 회담의 '대화 기술'이다.이와 같은 발언은 카메라 앞 칭찬과 문 뒤 합의 분업이 작동했음을 보여준다. 대통령실은 확대회담·오찬 등 단계별 구성과 의제 전환을 구체 공개하며 톤–문안 동조를 관리했다고 밝혔다.칭찬은 '빈 칭찬'이 아니라 사실·사례와 결합한 '증거(공감대·수용력) 기반 칭찬'이어야 다음 요구로 자연스럽게 이어진다. NBC는 "미국 조선업을 다시 위대하게 만들자(Make America Shipbuilding Great Again)"라는 어휘 선택을 전하며, 이는 정치적 상징 체계에 접속하면서도 한국의 비교 우위를 구체 협력 의제로 소통한 모범 사례라고 평가했다.미 국무부 공식 어휘인 '미래지향적 의제(forward-looking agenda)', '역할·비용 분담(burden sharing)', '핵심축(linchpin)'과도 완벽히 맞물린다. 대통령실 브리핑도 "조선·원자력·핵심광물·제조업" 등 협력 분야를 적시해 칭찬 후속으로 '구체 제안'을 준비했음을 밝혔다. 이는 호의를 유지하면서도 협상의 엔진을 돌리는 '따뜻한 요구' 형식이자, 상대 체면·자아를 보호하는 안전장치다.회담 직전 트럼프의 "숙청·혁명"식 SNS 신호는 갈등의 전조였지만, 대면에서는 우호적 톤으로 전환되었다는 현장 보도가 잇따랐다. "백악관 리모델링 칭찬"과 "한반도 평화 중재 요청" 장면은 공개 칭찬이 상대의 방어 본능을 무장 해제하는 과정을 보여준다. 트럼프는 이 과정을 통해, 자신 부재 시 악화된 남북 관계를 언급하며 칭찬 민감성이 대북 관계 개선의 경험에 기반한 자신감과 '외교 의지'를 끌어내는 계기가 되었다. 다만 일부 매체가 "공동성명 부재"를 지적했듯, 우호적 엔딩이 곧바로 쟁점 해결을 의미하는 것은 아니며 톤–문안의 시차를 인정하고 후속 '평화구축 라운드'를 설계해야 한다는 교훈을 남겼다.로이터·BBC·야후 등은 "초기 경고에서 따뜻한 대화로 전환", "무역·방위비 난제 공개 충돌 회피", "김정은 소통 상호 이해" 등을 종합 보도하며, 심리–이미지–어휘 미세 조정이 결과를 어떻게 바꾸는지 실증했다. 대통령실의 "시종일관 화기애애" 라인은 내부 관점에서 그 효과를 확인한 것이다.이번 회담은 칭찬–공동업적–요구 배치와 공개–비공개 분업이 경청과 유연성을 확보하는 교과서였다. 동맹을 "평화·안보·번영의 핵심축(linchpin of peace, security, and prosperity)"으로 호명하고 사실 기반 칭찬을 전면에 둔 뒤 백룸에서 수치·일정을 정교화하는 이중 리듬이 협상 윈셋(win-set)을 넓혔다."결국 협상은 소통(리스크 커뮤니케이션)의 결과이고, 소통은 존중에서 시작되며, 그 존중은 이번 한·미 회담에서 트럼프도 춤추게 만들었다."외교는 흔히 상호주의(reciprocity)나 주고받기(give and take)로 요약되지만, 그 이전에 '들리게 만들기'와 '들르게 만들기' 전략이 필요하다. '들리게'는 메시지 인지, '들르게'는 만남·협상 전환을 뜻한다. 전 세계 평화·민주주의 최전선인 한국이 이를 'K-외교'로 선보였다. 김정은에게 '들리게'를 넘어 APEC에 '들르게' 만드는 소통을 시도한 것이다.'페이스메이커'를 자청한 이재명 대통령이 트럼프에게 '피스메이커(peace maker) 역할'을 공개 요청한 것은 회담의 백미다. APEC을 계기로 김정은 초청 및 '북미수교' 접점 구상을 띄웠고, 트럼프가 "만나겠다"고 화답하며 '연계 정치'가 실제 외교로 진화할 가능성을 열었다.APEC은 한국 외교가 '안보 실용주의'로 성과를 증명할 마지막 100일 타임라인 위 시험대다. '지속가능한 미래(Building a Sustainable Tomorrow)'를 주제로 연결·혁신·번영을 3대 의제로 삼았고, 2010년 APEC 선언문의 "지역 평화·번영은 협력 심화에서 비롯된다"는 문구와 일맥상통한다. 이를 한·미·일·북이 지향하는 '평화·안보·번영'의 구조적 성과로 유도해야 한다. 물론 중국도 적극 참여해 북한·러시아·우크라이나 간 화해를 넘어 글로벌 평화로 확장된다면 더할 나위 없을 것이다.결론적으로, '들리게(김정은)·들르게(APEC)' 만들기는 한국형 K-외교의 새 이정표다. 세계 시선이 집중된 경주에서, 이재명-트럼프 대통령과 이시바 수상을 비롯한 각국 정상이 구호를 넘어 구체적 제도와 사업으로 '평화·안보·번영의 핵심축'을 증명할지 그 귀추가 주목된다.