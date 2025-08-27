'부적격' 인권위원 추천한 국힘, 부결에 '격앙'...의사일정 거부 선언

큰사진보기 ▲이상현·우인식 국가인권위원 선출안 부결에 성난 국민의힘국민의힘이 추천한 이상현·우인식 국가인권위원 후보자 선출안이 27일 국회 본회의에서 부결되자, 국민의힘 송언석 원내대표와 임이자 의원이 더불어민주당 김병기 원내대표 자리로 가 항의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 의사일정 거부를 선언했다. 쟁점법안이 아니었는데도 표결에 불참하고 국회 본회의장을 이탈했다. 국민의힘 추천 몫의 국가인권위원회 상임위원·비상임위원 선출안이 부결됐기 때문이다. 국민의힘은 '일당 독재'라고 외치며 거세게 반발했고, 더불어민주당 등은 애초에 인권 의식이 없는 부적절한 인사였다고 꼬집고 나섰다.국회는 27일 오후 본회의에서 이상현 숭실대 국제법무학과 교수와 우인식 법률사무소 헤아림 변호사를 각각 국가인권위 상임위원과 비상임위원으로 선출하는 안건을 부결했다. 무기명 투표 결과, 이상현 위원 선출안은 재적 270표 중 찬성 99표, 반대 168표, 기권 3표로 문턱을 넘지 못했다. 우인식 위원 선출안 역시 총투표수 270표 중 찬성 99표, 반대 166표, 기권 5표로 통과하지 못했다.애초에 더불어민주당은 이날 당론을 특별히 정하지 않고 의원들 각자의 '자율투표'에 맡겼다. 그러나 표결 결과 반대표가 쏟아지자, 흥분한 국민의힘은 의회 민주주의를 무시한 처사라며 고성을 내질렀다.국민의힘 원내수석부대표를 맡고 있는 유상범 국회의원이 의사진행발언을 신청했다. 유 의원은 "대한민국에 야당이 필요한가?"라고 따져 물었다. "정당 추천이란 것은 각 당에 추천권을 줌으로써, 각 당이 자율적으로 후보를 추천할 수 있는 기회를 부여한 하나의 '정신'"이라는 지적이었다.그는 "그런데 그러한 국회의 정신을 민주당이 본인들 뜻에 맞지 않는다고 사상 검열하고, 그들의 실제 삶을 알지도 못하면서 그 사람에 대해 매도하고, 왜곡하고, 이렇게 해서 여러분들이 이 사람을 부결시키면 대한민국 인권위가 좋아지느냐?"라고 날을 세웠다. 자리에 앉은 여권 국회의원들은 "네"라고 응수했다.유상범 의원은 "인권에 좌우가 있느냐, 부끄러운 줄 아시라"라며 "국회법에서 정당하게 각 정당에 위원을 추천하도록 한 것을 민주당이 동의 안 하면 아무것도 못 하느냐?"라고 재차 날을 세웠다. "그것이 바로 여러분이 그토록 분노해 온 독재이다. 다수당에 의한 독재"라고 꼬집자, 국민의힘 의원들은 "독재 타도"라고 외치며 호응했다.유 의원은 "여러분의 뜻에 맞지 않는 후보라고, 여러분의 생각과 좀 다르다고 그것을 이런 식으로 막아내면, 나중에 우리가 다수당이 됐을 때 여러분들의 뜻을 우리 국민의힘이 (동의) 안 한다면 여러분은 뭐라고 말할 건가?"라고 비판했다. 소수당에 관행적으로 보장되어 왔던 권리조차 지켜주지 않으면, 나중에 원내 1당이 교체됐을 때 어떻게 책임질 것이냐는 취지였다.그는 "오늘 대한민국 국회에서 민주당이 보여주는 독재의 모습은 앞으로 대한민국 흑역사의 시작이 될 것이고, 민주당이 대한민국을 독재로 끌고 가고 있다는 것을 여러분이 아셔야 한다"라고 외쳤다. 그의 발언이 끝난 이후, 국민의힘 의원들은 자리를 떠났다. 의원총회를 마치고 본회의 직전에 기자들을 만났던 최은석 수석대변인은 이미 "부결되게 되면 다음 법안에 대해 협조하지 않을 계획"이라고 예고한 바 있다.국회의장에게 인사도 하지 않고 유상범 의원이 자리를 떠나자, 서미화 민주당 의원이 다음 타자로 올라왔다. 서 의원은 "국민의힘의 반인권적 인권위원 추천을 더 이상 두고 볼 수 없어 이 자리에 섰다"라며 "국민의힘은 한 달 전과 똑같이 인권의 옷을 입을 수 없는 반인권적 인사들을 국가인권위원회 위원으로 추천했다. 그러고도 뻔뻔하게 부결됐다고 큰소리를 치고 있다"라고 직격했다.그는 "정당 추천권이 국가인권위원회 위원을 추천하면서 반인권 인사들을 추천하라는 추천권은 아니지 않겠느냐?"라며 "인권위를 혐오와 극우 선동의 장으로 만드는 것도 모자라서 안창호 위원장의 임기를 든든하게 보장시켜 줄 인사들로만 등용하려는 악의적인 시도를 국민의힘은 멈추지 않고 있다"라고 비판했다.서 의원은 이미 본회의장을 떠난 국민의힘 의원들을 향해 "이 말을 국민의힘 당 의원들이 꼭 들어야 된다고 생각하는데 계시느냐? 그래서 바뀌지 않는 것"이라며 "자기들 말만 하고 나가버리고 그리고 듣고 있는 분들한테 독재라고 하면 우리 국민들께서 누가 과연 독재인지 충분히 판단하실 것"이라고 날을 세웠다.이어 "내란수괴 윤석열이 무너뜨린 인권위원회를 재건해서, 사회적 약자들의 품에 돌려놓는 일은 국민적 요구이자 시대적 요구"라며 "내란 옹호에 대한 반성도, 인권위를 지키겠다는 의지도 보여주지 못하는 지금 국가인권위원회에 기대를 거는 국민은 아무도 없다"라고 목소리를 높였다.앞서 두 후보가 국민의힘 몫 국가인권위원으로 지명된 이후, 이들의 과거 행적을 두고 여러 논란이 일었다. <경향신문>이 이상현 교수가 과거 강연에서 "트랜스젠더는 정신질환"이라고 반복해 주장한 점을 보도한 게 대표적이다. 그는 동성애·동성혼합법화반대전국교수연합 소속이자 보수 성향 기독교단체인 '복음법률가회' 실행위원으로 차별금지법에 반대하고 국가인권위원회의 시정 권고에 반발하는 등 성소수자 혐오 활동을 이어왔다. 또한 전직 대통령 윤석열씨의 탄핵에 반대하며 비상계엄을 옹호한 '사회정의를 바라는 전국교수모임' 회원이었던 점도 비판 여론에 불을 붙였다.우 변호사의 경우 전직 대통령 윤석열씨의 체포를 방해한 혐의로 수사를 받은 이광우 전 대통령경호처 경호본부장의 변호인단 중 한 명이었다. 지난 2019년에는 전광훈 사랑제일교회 목사를 변호하기도 했다. 2020년에는 석동현 변호사와 함께 '5·18 왜곡 처벌법은 자유말살법!'이라는 방송에 출연했던 점도 도마 위에 올랐다.우원식 국회의장도 이례적으로 몇 마디 덧붙였다. 우원식 의장은 "참으로 유감스럽다"라며 "이런 안건에 대해서 옳고 그름을 국회의장이 이야기하지 않는다. 그러나 이번 안건에 대해서는 한마디 하지 않을 수 없다"라고 입을 열었다.그는 "이 안건은 국회가 추천하는 국가인권위원을 선출하는 것"이라며 "각 교섭단체의 추천을 본회의 의결로 확정해 온 것이 관례이기는 하지만, 그렇다고 해도 국회의 결정이고 국회가 추천하는 것"이라고 강조했다. "국회는 헌법 수호 기관이자 12·3 비상계엄의 피해자"라며 "위헌·위법한 비상계엄을 옹호하는 인사를 국회가 국가기관의 위원으로 추천한다는 것은 국회 스스로 자신을 부정하는 것이나 다름없다"라고 직격했다.우 의장은 "더구나 국가인권위원회이다. 헌법적 가치에 따라 민주주의 토대 위에서 모든 개인의 기본적 인권 보호와 향상을 사명으로 하는 기관"이라며 "상정된 안건의 인사 그대로라면 국가인권위원회 존재 자체를 부정하는 것과 다를 바 없다는 생각이 국회의장의 생각"이라고 비판했다.그는 "아무리 야당 몫의 추천이지만 국회의 추천이라는 것을 유념해 주시기 바란다"라며 "의장은 이 안건의 심의 결과에 항의하는 퇴장에 동의하기 어렵다"라며 제1야당의 불참에도 본회의 진행을 이어갔다.