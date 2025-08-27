윤석열-김건희 공동피고 손배소, 경남에만 1375명 참여

큰사진보기 ▲송순호 더불어민주당 경남도당 위원장과 박미혜-김형일 변호사는 27일 오후 경남도의회 브리핑실에서 윤석열-김건희 부부 공동피고 상대 손해배상청구 소송을 발표했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

12.3 불법계엄으로 손해를 입었다고 하는 경남지역 소송인 1375명이 윤석열·김건희 부부를 공동피고로 하는 손해배상청구소송을 냈다.더불어민주당 경남도당과 법무법인 '믿음'은 소송에 참여한 1375명을 대리해 27일 창원지빙법원에 소장을 제출했다. 경남에서 윤석열·김건희 공동피고로 하는 손배소송이 제기되기는 처음이고, 서울 등 전국적으로 별도로 진행이 되었다.민주당 경남도당은 최근 소송인단을 모집했고, 이번 소장 제출에 참여한 사람은 소송비용을 낸 것이다. 시민 1375명이 윤석열·김건희 부부한테 요구한 손해배상청구 금액은 개인당 10만 원이다.송순호 민주당 경남도당 위원장과 빅미혜·김형일 변호사는 소장 제출에 앞서 이날 오후 경남도의회 브리핑실에서 가진 기자회견에서 "2024년 12월 3일 밤의 충격과 공포를 우리는 아직도 생생하게 기억한다"라고 했다.이들은 "벌겋게 상기된 얼굴로 악의에 찬 말들을 쏟아내던 윤석열의 입에서 '비상계엄을 선포한다'는 말이 떨어졌을 때, 지금 이것이 2024년 대한민국에서 일어난 일이 맞는지, 이것이 실제 상황인지 믿을 수가 없었다"라며 "그날 밤부터 우리 국민들은 비상 상황을 맞이하였다"라고 했다.그러면서 이들은 "대한민국의 민주주의를 정상으로 되돌리고, 국헌을 훼손한 무리들로부터 국민이 위임한 권한을 회수하기 위한 비상 행동으로 6개월을 견뎠다"라고 했다.이어 "윤건희 공동 정권이 저질러 놓은 국헌 문란과 국익 훼손, 국격 추락, 부정부패는 대한민국 구석 구석을 병들게 만들었다"라며 "이것을 정상으로 되돌리고 무한 경쟁의 국제 사회에서 뒤처진 국가 경쟁력을 높이기 위해 앞으로 우리 국민들이 얼마나 많은 도전을 얼마나 오랫동안 감내해야할지도 알 수 없다"라고 덧붙였다.전직 대통령 윤석열(구속)씨와 부인 김건희(구속)씨에 대해 이들은 "국민이 잠시 빌려 준 권한을 마치 개인의 사적 권한처럼 휘두르고, 자신들의 범죄를 덮기 위해 또 다시 범죄를 저지른 윤석열과 김건희이다"라며 "이 부부는 탐욕에 눈이 멀어 공과 사의 경계가 없는 상태로 국정을 공동 운영하였고 국가를 그저 자신들의 무도한 권력을 휘두르고 더러운 부를 축척하는 수단으로 삼았다"라고 했다.이들은 "국민이 위임한 권력을 이용해 개인의 재산을 불린 자들에게 범행의 동기가 사라지게 만들어야 한다"라며 "이번 소송은 아직 대법원 판례가 없는, 전례가 없는 소송이지만 사법부에서도 이 역사적인 사건 앞에 주권자들의 뜻을 받아안으리라 기대한다"라고 했다.송순호 위원장은 "이번 소송에 참여한 사람은 결코 작은 숫자가 아니다. 권력의 불법과 무책임을 더 이상 용납하지 않겠다는 국민들의 뜻이자 정의와 민주주의를 지켜내겠다는 결의가 담겨 있다. 참여에 경의를 표하며, 참여는 역사를 바꾸는 큰 걸음이다"라고 했다.민주당 경남도당과 법무법인 믿음은 형후 2차 소송인단을 모을 예정이다.