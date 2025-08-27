'마스가' 상징 필리조선소, 한화 7조원 추가투자…김동관 "한미조선의 중추역할"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김동관 한화그룹 부회장이 미국 한화필리조선소에서 열린 ‘스테이트 오브 메인호’ 명명식에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한화필리조선소 데이비드 김 대표, 조현 외교부 장관, 조쉬 샤피로 펜실베니아 주지사, 이재명 대한민국 대통령, 김동관 한화그룹 부회장, 김정관 산업부장관, 토드영 인디애나주 상원의원 ⓒ 한화 관련사진보기

큰사진보기 ▲일레인 차오 전 미국 노동부 장관이 26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 열린 '스테이트 오브 메인'호 명명식에서 샴페인을 깨트리고 있다. 이 행사에는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석했다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 '스테이트 오브 메인'호 명명식이 열리고 있다. 김동관 한화그룹 부회장(맨 오른쪽)이 환영사를 하고 있는 모습. 이날 선박 명명식에서 이재명 대통령, 조쉬 샤피로 펜실베니아 주지사 등이 참석했다. 이 선박은 미국 해양청이 발주한 국가 안보 다목적 선박(NSMV) 5척 중 3호선이다. ⓒ 한화 관련사진보기

한미 관세협상 타결의 핵심이었던 '마스가(MASGA, Make American Shipbuilding Great Again 미 조선업을 다시 위대하게)' 프로젝트가 본격화 된다.한화그룹은 마스가 프로젝트를 실현하기 위해 미국 필라델피아 필리조선소에 50억 달러(약 7조 원)를 투자하기로 했다. 이를 통해 1년에 배 한 척을 만들던 선박 건조 능력을 연간 20척까지 늘린다는 것. 또 한화해운은 필리조선소에 중형 유조선 10척과 LNG 운반선 1척을 발주했다. 미국에 위치한 조선사가 LNG 운반선을 수주한 것은 50년 만에 처음이다. 운반선 가격은 3500억 원에 달한다.한화는 26일(현지시간) 미국 해사청이 발주한 '국가안보 다목적 선박' 3호선 '스테이트 오브 메인(State of Maine)'호 명명식에서 이같은 투자 계획을 발표했다. 필리조선소에 투자되는 50억 달러는 한미 관세협상때 나왔던 조선산업 협력 투자펀드 1500억 달러가 주요 재원이다. 펀드는 직접 투자와 함께 보증과 대출 형태로 이뤄지며, 국내 정책금융 기관들이 참여한다.한화는 필리조선소의 선박 건조 능력을 획기적으로 개선하겠다는 방침을 세웠다. 현재의 연간 1~1.5척 수준인 선박 건조를 20척까지 늘리겠다는 것. 이를 위해 배 건조시설인 도크(2개)와 안벽(3개) 등을 추가로 만들고, 약 12만 평 규모의 블록 생산기지도 새로 만든다.한화그룹 관계자는 "기존 시설에 대한 완전 보수 이외 추가 시설 등을 조선소에 건립할 것"이라며 "국내 한화오션이 갖고 있는 세계 최고 수준의 자동화 설비, 스마트 야드, 안전시스템 등도 들여와서 LNG운반선도 만들고 향후 해군 함정까지 만들 예정"이라고 말했다.한화는 지난 2024년 12월 필리조선소 지분 100%를 1억 달러(약 1380억 원)에 사들였다. 한화오션과 한화시스템 등 계열사가 투자했다. 미국의 상선과 군함 건조 시장에 진출하기 위한 교두보를 확보하기 위해서 였다. 이번 마스가 프로젝트에 들어가는 50억 달러는 조선소 인수 자금의 50배에 달하는 금액이다.이날 선박 명명식에 참석한 김동관 한화 부회장은 "오늘 행사는 한미 양국이 조선산업을 재건하고 선박 건조 역량이 확장되는 모습을 현실로 보여주는 것"이라며 "(한화는) 미국 조선산업의 새로운 장을 함께 할 파트너가 될 것"이라고 약속했다. 그는 이어 "미국 내 파트너들과 새로운 투자 기회를 만들고, 미국 조선산업을 다시 위대하게 만드는 데 중추적인 역할을 할 것"이라고 다짐했다.한화는 또 한화해운을 통해 필리조선소에 중형 유조선 10척과 LNG 운반선 1척을 발주했다고 밝혔다. 마스가 프로젝트와 관련해 조선소가 얻어낸 첫번째 수주 계약이다. 중형 유조선 10척 모두는 필리조선소에서만 만들어지며, 오는 2029년에 첫 선박이 인도된다.회사 관계자는 "현재 미 의회를 중심으로 미국산 에너지를 수출할 때는 반드시 미국 선박을 이용하도록 하는 법안(통상법 301조 등) 개정이 추진되고 있다"면서 "이번 한화해운의 대규모발주는 이같은 미국 내 움직임에 적극 대응하기 위한 차원"이라고 설명했다. 그는 이어 "필리조선소가 이번에 한화 해운으로부터 LNG 운반선을 수주했는데 3500억 원 규모"라며 "미국에 있는 조선사가 LNG 운반선을 수주한 것은 50년 만에 처음"이라고 덧붙였다.한편 이날 명명식에서는 한미정상회담을 마친 이재명 대통령과 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 대통령실 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등이 참석했다. 미국 쪽에서는 조시 셔피로 펜실베이니아 주지사와 토드 영 인디애나주 상원의원, 메리 게이 스캔런 미 연방 하원의원 등이 모습을 비쳤다.