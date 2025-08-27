부산 북구, 복합문화체육센터 재공모 포기 논란

큰사진보기 ▲부산 북구청의 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

부산 북구가 만덕 3동 복합문화체육센터 재공모를 사실상 포기하자 더불어민주당의 반발이 이어진다. 북구는 건립 필요성이 낮아진 탓에 불가피하게 내려진 결정이라고 밝혔지만, 민주당은 "지역 주민의 숙원사업 해결 요구를 외면했다"라며 비판의 목소리를 키웠다.민주당 부산 북구의회 의원들은 27일 입장문을 내어 "부산 북구 덕천·만덕 권역의 수영장 건립 사업이 또다시 표류하고 있다"라며 "모든 행정절차를 완료했음에도 구청이 공모에 나서지 않았다. 납득하기 어려운 처사"라고 규탄했다.북구청과 민주당에 따르면, 최근 구청은 문화체육관광부의 '생활체육시설 확충 지원사업' 재공모에 물소리공원 쪽 스포츠문화센터(만덕 1동) 건립 사업만 이름을 올렸다. 이보다 앞선 지난달 공모엔 개나리공원 일원 문화체육센터(만덕 3동) 건립까지 2개의 사업을 신청했다. 그러나 검토 끝에 결론은 한쪽으로 기울었다.두 해 전인 2023년 용역을 통해 체육센터 후보지가 압축돼 개나리공원에 공공 수영장이 들어설 것이란 주민 기대감이 모였다. 이후 시 신규사업 사전심사, 지방재정영향평가, 지방재정계획심의 절차 등 사전 절차를 밟으면서 실현 가능성도 점차 커졌다. 1500여 명에 달하는 동네 주민들은 탄원서까지 제출해 체육센터 설립을 촉구했다.그러나 재공모 단계에서 발목이 잡히면서 당장 추진이 불투명해졌다. 이를 두고 민주당 구의원들은 "공모 신청조차 하지 않는 것은 직무유기와 다를 바 없다"라고 구청의 태도를 규탄했다. 당 내에선 북갑(민주당 전재수), 북을(국민의힘 박성훈)로 나뉜 지역구 상황과 무관치 않다는 문제 제기도 나온다.난감한 표정의 북구청은 정치적 해석에는 선을 그으면서 개나리공원 인근에 있던 민간 수영장이 정상 가동되면서 벌어진 일이라고 설명했다. 구청의 한 관계자는 "민간이지만 유사한 시설이 있어 이를 고려할 수밖에 없었다"라며 "비판과 지적에 대해선 계속 소통해 나가겠다"라고 말했다.