[사진] 푸른 지붕 아래 사라진 삶, 용호동 재개발의 초상

▲재개발이라는 이름으로 도시의 기억과 서민의 삶이 지워져 가는 현실을 묵묵히 보고만 있어야 하는 시대적 현실이 안타깝다. ⓒ 정남준

부산 남구 용호동. 주변 고층 아파트 옥상에서 내려다본 마을은 파란 지붕들이 바다처럼 이어져 있다. 규칙적으로 펼쳐진 풍경은 한 장의 거대한 직물 같지만, 그 안에는 수십 년을 살아온 이웃들의 이야기가 고스란히 담겨 있었다. 그러나 이곳은 일부 블럭을 제외하고는 이제 더 이상 존재하지 않는 마을 풍경이다. 재개발의 이름으로 허물어지고, 그 자리에 고층 아파트가 들어서면서 삶의 흔적은 흔적조차 남기지 못했다. 지붕 위에 덮인 방수포는 낡은 주거 환경의 무게를 증명했고, 빼곡히 들어찬 집과 골목은 서민들의 일상을 증언했다.사진 속 풍경은 아름다우면서도 쓸쓸하다. 정돈된 질서 뒤에는 철거를 기다리던 삶의 불안과 도시 개발이 가져온 불평등의 그림자가 겹쳐져 있기 때문이다. 골목에서 어디론가 떠나기 위해 대기중인 흰색 자동차들은 이 동네를 떠나야 했던 이들과 새로 들어설 삶의 간극을 상징적으로 보여준다. 용호동의 푸른 지붕 마을은 사라졌지만, 사진은 말없이 묻는다. "도시는 누구의 삶을 지워가며 성장하는가."