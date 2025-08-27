▲[영상] “군민과의 신뢰 저버린 가세로 군수는 사퇴해야” 국민의힘 소속 태안도·군의원과 내년 지방선거 출마 예비 후보자들이 가세로 군수의 즉각적인 사퇴를 주장하고 나섰다. 27일 태안군청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 대표로 나선 김진권 군의원은 “얼마 전 승탁 청탁 대가로 금품을 받은 혐의로 경찰 수사를 사실이 알려져 군민들이 큰 상처와 수치를 당했는데 얼마 지나지 않아 새로운 비리 의혹이 터져 나왔다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲27일 국민의힘 소속 태안도·군의원과 내년 지방선거 출마 예비 후보자들이 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

국민의힘 소속 태안도·군의원과 내년 지방선거 출마 예비 후보자들이 가세로 군수의 즉각적인 사퇴를 주장하고 나섰다.27일 태안군청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 대표로 나선 김진권 군의원은 "얼마 전 승진 청탁 대가로 금품을 받은 혐의로 경찰 수사 사실이 알려져 군민들이 큰 상처와 수치를 당했는데 얼마 지나지 않아 새로운 비리 의혹이 터져 나왔다"고 밝혔다.27일 <중앙일보> 보도에 따르면, 수년간 가 군수에게 돈을 상납하던 공무원들이 지난해 4월 국민권익위원회에 이를 신고했고, 권익위가 대검찰청에 사건을 송부해 이달부터 검찰 수사가 진행 중이다.이에 대해 김 군의원은 "이번에 알려진 '세금깡' 사건은 참다못한 공무원들이 직접 권익위에 신고해 수사가 진행 중이다. 개인 비리 혐의도 모자라 이제 공무원들까지 동원한 비리 혐의까지 터져 나왔다"고 개탄했다.지역사회에 다시는 공직자들의 비리가 발붙이지 못하도록 수사당국의 신속하고 철저한 조사를 촉구한 참석자들은 가세로 군수를 향해 "모든 비리 혐의에 대한 책임을 지고 스스로 물러나는 것이 군민의 신뢰를 저버린 군수가 할 수 있는 최소한의 도리"라고 압박했다.