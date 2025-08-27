"기후위기 속 삶, 일터, 안전 지키기 위해 행동 나선다"

큰사진보기 ▲9월 경남기후정의행동(준), 27일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"기후정의로 광장을 잇자. 9월 기후정의행동을 선포한다."환경‧노동‧시민단체들이 기후위기로 폭염, 폭우, 산불, 태풍 위협이 점점 커지는 속에 삶과 일터, 안전을 지키기 위해 행동에 나선다. 경남기후정의행동 준비위원회는 27일 오후 경남도청에서 기자회견을 열어 '9월 기후정의행동'을 선언했다.9월 경남기후정의행동(준)은 경남기후위기비상행동, 노동당‧진보당‧정의당 경남도당, 민주사회를위한변호사모임 경남지부, 마산창원거제산재추방운동연합, 마창여성노동자회, 민주노총 경남본부로 구성되었다.이들은 오는 9월 24일 창원에서 기후정의행동을 벌이고, 27일 서울에서 열리는 전국행진에 개별적으로 참여한다.기후정의행동은 "우리는 기후위기의 시대를 살아가고 있다. 폭염과 폭우, 산불과 태풍이 일상이 되었고, 농민의 삶과 노동자의 일터, 시민들의 안전은 점점 더 위협받고 있다"라고 했다.이어 "지난 겨울부터 봄까지, 시민들은 내란과 계엄의 폭압에 맞서 광장을 지켜냈다"라며 "그 광장은 단순한 정권 교체가 아니라 새로운 세상을 향한 열망이었고, 우리는 그 힘을 이어받아 9월 27일 기후정의의 광장을 함께 열고자 한다"라고 했다.그러면서 이들은 "기후위기를 막기 위해서는 석탄과 화석연료를 줄이고 산업 구조를 바꿔야 하지만, 그 책임을 특정한 집단에게 지울 수 없다. 하동과 삼천포의 농민과 어민과 같은 주민들과 현장의 발전노동자들은 이미 기후위기와 산업 전환의 충격을 동시에 겪고 있다"라며 "전환 과정에서 이들의 삶이 무너진다면, 그것은 결코 기후정의 일 수 없다"라고 했다.또 이들은 "재난과 개발의 압력 속에서 동물들의 서식지가 파괴되고, 산림과 갯벌 같은 탄소흡수원마저 무너지고 있다"라며 "기후정의는 모든 생명이 존엄하게 살아갈 권리를 지키는 것이며, 인간과 비인간 모두의 터전을 보전하는 사회적 선택이어야 한다"라고 했다.기후정의행동은 "기후위기 대응과 정의로운 전환을 함께 외치고자 한다. 기후정의는 비정규직 노동자들이 석탄발전소 폐쇄와 함께 길 위로 내몰리지 않도록 하는 것이며, 농민과 어민이 생계를 이어갈 수 있게 하는 것"이라며 "산업과 에너지 전환의 과정에서 모든 노동자가 안전한 일자리와 존엄한 삶을 보장받는 것을 의미한다"라고 설명했다.