제주에서 사업하는데 국세청에 신고할 직원이 없다

회사에서 누구보다 열심히, 누구보다 재미있게 일했다고 생각했다. 하지만 점점 나는 사라지고, 모니터 앞에 앉은 기계 같은 내가 남았다. 동료들과의 크고 작은 갈등, 야근이 싫어 새벽 출근을 선택했지만 회의 후 또 회의를 쫓다보니, 내 업무는 그대로 남아있는 야근의 시작. 어느 순간 머릿속에 응급실 모니터가 떠올랐다.그때 깨달았다. 나는 살아있지만, 내 삶은 평행선 위에 누워 있었다. 조용히 사직서를 작성했다. 소리 없이 짐을 쌌다. 퇴근이 아닌, 퇴사를 했다. 2023년 12월 31일의 일이다.사람들은 퇴사 후의 나를 부러워한다.하지만 나는 말한다. 출근도 없지만, 퇴근도 없다고. 내가 하고 싶은 만큼 할 수 있지만, 욕심을 내면 끝이 없다. 모든 걸 혼자 해야 한다. 계획도 혼자 세우고, 총무팀, 홍보팀, 디자인팀의 업무도 혼자 다 해내야 하고, 업무 보고를 하는 사람도 나, 보고를 받는 사람도 나. 타협도 나와 한다. 이게 퇴사 후 현실이다.외롭지 않느냐고? 라디오와 음악이 친구다. 집안일은 미니 게임처럼 쪼개서 퀘스트를 깨듯 한다. '오늘도 클리어!' 하면 소소한 뿌듯함이 찾아온다. 시간 운용이 자유롭다 보니 여행이나 약속의 유혹이 버겁게 느껴질 때도 있다. 디지털 노마드? 어디서든 일할 수 있다. 하지만 반대로, 어디서든 일을 해야 한다!만으로 마흔이 되는 해, 지난 5월 창업을 했다.나는 제주에서 일한다. 제주에 살며 1인 기업을 하는 건 사람들에게 낭만처럼 보인다. 카페에 앉아 노트북을 열고, 파도 소리를 들으며 일하는 모습 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 대부분 집에서 일한다. 카페에서 노트북을 열면 그게 '일하는 척'이 되는 경우가 많다.제주의 매력은 있다. 창밖으로 보이는 바다, 걷기 좋은 올레길, 뛰기 좋은 러닝 코스. 하지만 이 매력에 취해 방심하면, 하루가 순식간에 사라진다. 나는 퇴사 후, 진짜로 알게 되었다. 자유는 책임보다 더 무겁다는 것을.무너지는 하루를 붙잡기 위해 나는 루틴을 만들었다. 새벽 6시 기상, 오전 7시 러닝, 오전 8시 아침 정리, 오전 9시 작업실 의자에 앉기. 출근 완료. 혼자서는 버티기 힘들 것 같아 오픈 채팅방을 열었다. 이름은 '그 마음 챌린지'.매일 각자의 루틴을 정하고, 인증하고, 응원한다. 누군가 나를 보고 있다는 것, 나도 누군가를 응원하고 있다는 것이 작은 힘이 된다. 그 덕분에 나는 부지런해졌다. 조금씩, 꾸준히.퇴사 전에는 '내 일을 AI가 할 리 없다'고 생각했다. 지금은 말한다.국세청이 신고하라는 직원 대신, 나는 캔바와 챗GPT, 캡컷 등을 고용 직원으로 신고해야 할 것 같다. 굿즈 디자인 초안도 함께 만들고, SNS 기획도 함께 한다. 지금 이 글도 AI와 함께 고민하고 있다. 외롭지 않다. 오히려 재미있다. 나는 AI와 아이디어를 주고받는 시간이 좋다. 누군가와 대화하는 것 같아서. 혼자 일하는 창업자에게 이만한 파트너가 없다.퇴사 후 가장 힘든 건 '자유'였다. 출퇴근이 없다는 건 장점이지만, 동시에 가장 큰 함정이다. 루틴이 없으면 하루가 사라진다. 나는 러닝을 시작했다. 숨이 차오르고 땀이 흐르는 순간, 머릿속이 비워졌다. 러닝은 단순한 운동이 아니라, 내 삶의 질서를 세워주는 도구가 되었다.나는 조금 더 부지런해지고, 체계화 되어 1인 기업으로 당당히 살아남고 싶다. 그리고 언젠가 고정 수익을 만들어 남편에게 시원하게 말할 것이다.그날을 위해, 나는 오늘도 새벽 6시에 일어나 루틴을 지키고, 러닝을 한다. 그리고 작업실에서 또 한 줄을 쓴다. 어디에선가 나처럼 작은 네모 안에서 고군분투하고 있는 프리랜서, 1인 창업가 모두에게 묵묵한 응원을 보낸다.