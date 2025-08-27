광주 119 신고 하루 평균 710건 '2분 1건꼴'

큰사진보기 ▲119 소방차119 소방차. ⓒ 박순국 관련사진보기

올해 상반기 광주광역시 119 신고 접수가 하루 평균 710건에 달하는 것으로 집계됐다.27일 광주시 소방안전본부에 따르면 2025년 상반기 119 신고 건수는 12만 8500건으로, 하루 평균 710건, 약 2분에 1건이 신고 접수됐다.전년 같은 기간 대비 4.4% 감소했다.출동 신고는 구급 신고 3만 4384건, 구조 신고 7653건, 화재 신고 4407건, 기타 출동 신고 4208건 순으로 많았다.기타 출동 신고는 전년 같은 기간 대비 35.2%, 화재 신고는 4.7%가 증가했으며, 봄철 건조기와 여름철 폭염·호우 특보 등 기상 요인이 주요 원인으로 분석됐다.비출동 신고는 의료 상담 2만 2891건(1.7% 증가), 민원 안내 2만 634건(0.3% 증가), 기관 이첩 1103건(10.6% 증가) 등으로 나타나 전년 대비 증가했다.시민들이 119를 단순히 긴급차량 출동 요청 수단으로만 인식하던 것에서 벗어나, 병원·약국 안내, 의료 상담, 의료 처치 지도 등 응급 상황에서 신속한 도움을 받을 수 있는 구급상황관리서비스에 대한 인식이 높아졌기 때문으로 분석된다.무응답은 2만 1738건으로 전년 대비 17.9% 대폭 감소했으며, 오접속은 8291건으로 14% 줄었다.채덕현 119종합상황실장은 "올해 상반기 119 신고는 지난해보다 소폭 감소세를 보였으나, 대형 화재와 기상이변에 따른 신고는 증가한 것으로 나타났다"며 "폭우 등 기상이변이 발생하면 단순 배수 요청이나 안전 조치 등 비긴급 신고는 가급적 자제해 급박한 현장이 우선 조치될 수 있도록 시민의 관심이 필요하다"고 당부했다.