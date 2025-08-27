김동연 "경기 동북부 공공의료원 2028년 착공 위해 힘 모아야"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 27일 ‘달달버스’(달려간 곳마다 달라진다)를 타고 남양주시 호평동 백봉지구를 방문해 혁신형 공공의료원 예정 부지를 시찰했다. 이번 방문은 경기도가 추진 중인 경기 동북부 공공의료 인프라 확충 계획의 일환으로, 김 지사는 현장에서 직접 도민들과 소통하며 의료원 조기 착공을 위한 의지를 드러냈다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

김동연 경기도지사가 27일 '달달버스'(달려간 곳마다 달라진다)를 타고 남양주시 호평동 백봉지구를 방문해 혁신형 공공의료원 예정 부지를 시찰했다. 이번 방문은 경기도가 추진 중인 경기 동북부 공공의료 인프라 확충 계획의 일환으로, 김 지사는 현장에서 직접 도민들과 소통하며 의료원 조기 착공을 위한 의지를 드러냈다.시찰에 앞서 김 지사는 호평평내행정복지센터에서 '동북부 공공의료원 설립 현장 설명회'를 개최했다. 이 자리에는 주광덕 남양주시장, 최민희 국회의원(국회 과학기술정보방송통신위원장), 도의원, 보건의료 전문가, 지역 주민 등 약 70명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.김 지사는 인사말에서 "경기도와 북동부 시군이 함께 힘을 모아 남양주, 가평, 구리, 양평 등 110만 도민을 위한 공공의료원을 설립하고자 야심찬 계획을 세워왔다"며 "그 결과 남양주가 설립지로 선정됐다"고 밝혔다.남양주 혁신형 공공의료원은 약 3만3800㎡ 부지에 300병상 이상 규모로 건립될 예정이며, 소아·분만·응급 등 필수의료 기능 외에도 돌봄의료서비스를 함께 제공할 계획이다. 총 사업비는 부지매입비를 제외하고 약 1591억 원으로 추산되며, BTL(임대형 민간투자사업) 방식으로 추진된다.현재 계획대로라면 의료원은 2030년 착공, 2033년 완공될 예정이지만, 김 지사는 이를 2028년으로 앞당기기 위한 방안을 제시했다. 그는 "내년 초부터 약 5년이 지나야 착공이 가능하지만, 예비타당성조사(예타) 면제와 BTL의 신속 추진을 병행하면 최대 2년 반까지 단축할 수 있다"고 설명했다.김 지사는 문재인 정부 시절 경제부총리로 재직하며 2019년 전국 광역시도별로 2개 사업씩 예타 면제를 결정했던 경험을 언급했다. 그는 "의료서비스는 경제적 효율성으로 따질 문제가 아니다. 생명과 건강이 달린 문제"라며 "새 정부가 사람 우선 정책을 강조하는 만큼, '선빵'으로 예타 면제를 빠르게 추진했으면 좋겠다"고 말했다.그는 최근 구윤철 전 경제부총리를 예방해 예타 관련 논의를 나눈 사실도 공개하며, 중앙정부와 국회, 지방정부가 함께 협력해야 한다고 강조했다.설명회에 앞서 열린 사전 환담에서 김 지사는 "새 정부 들어 사람 사는 세상을 만들기 위해 공공의료원을 포함한 다양한 노력을 하고 있다"며 "물 들어올 때 노 저어야 한다. 최 위원장님과 저는 같은 당이고, 주 시장님과는 다르지만 이 건에 대해서는 똘똘 뭉치자"고 제안했다. 이에 최 의원과 주 시장도 박수로 화답하며 협력 의지를 보였다.설명회가 끝난 뒤 김 지사는 주 시장, 최 의원, 시민대표단과 함께 달달버스를 타고 의료원 예정 부지를 직접 방문했다. 김 지사는 "평택과 양주에서는 시장님이 함께 탑승하셨지만, 국회의원이 달달버스를 탄 건 처음"이라며 웃음을 자아냈고, 최 의원은 "달달투어라는 이름이 지사님 이미지와 잘 어울린다. 스윗하고 달달하다"고 화답했다.현장 취재 중 기자들이 예타면제 가능성을 묻자 김 지사는 "이재명 대통령께서 정치에 입문하게 된 계기 중 하나가 성남의료원 문제였다"며 "쉬운 일은 아니지만 대통령, 중앙정부, 국회, 지방정부가 함께 논의해 빠른 시간 내에 착공과 준공이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 답했다.김 지사는 관련 재원 마련 및 정부와 지자체 지원에 대한 기자의 질문에 "남양주시, 양주시가 약 시가 900억 정도의 부지를 각각 시에서 제공한다"며 "지금 BTL이기 때문에 민자 유치를 하게 될 것"이라고 말했다.이어 김 지사는 평내호평역 교량 밑에 있는 호평동 무료급식소에서 식판에 음식을 담아 어르신들 테이블로 배식봉사를 했다. 현장에는 (사)이웃사랑나눔봉사회와 청아봉사단, 천마문화예술단, 평화수호봉사단, 경기도청년봉사단 등 4개 협업봉사단체 자원봉사자 40명, 급식대상 어르신 등 300여 명이 함께했다. 이웃사랑나눔봉사회는 2008년부터 17년간 매주 수요일 점심 어르신과 장애인을 대상으로 무료급식과 공연 봉사활동을 펼쳐오고 있다.