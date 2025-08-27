전남 합계출산율 올해 2분기 1.04명 전국 1위

큰사진보기 ▲전남지역 공공산후조리원. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 2025년 2분기 합계출산율이 1.04명으로 전국에서 유일하게 1.0명을 넘어 전국 1위를 기록했다고 27일 밝혔다. 전남은 앞서 2024년 합계출산율이 1.03명으로 1위를 기록했는데, 이러한 흐름이 해가 바뀌어도 계속되고 있는 것이다.합계출산율은 여자 1명이 가임 기간(15~49세) 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수로, 국가나 지역의 출산율을 나타내는 지표다. 통계청이 27일 발표한 '2024년 출생통계'에 따르면 2024년 전남 출생아 수는 8225명으로, 전년(7828명)보다 397명(5.1%)이 늘었으며, 합계출산율은 전년(0.97명)보다 0.06명이 증가했다. 전국 출생아 수는 23만 8317명으로 전년(23만 28명)보다 8289명(3.6%)이 늘었고, 합계출산율도 전년(0.72명)보다 0.03명이 증가한 0.75명을 기록했다.전남지역 출생률 증가 흐름은 올해도 이어가고 있다. 통계청 발표 '6월 인구동향'에 따르면 전남지역 2025년 6월까지 누적 출생아 수는 4317명으로 전년 같은 기간(4073명)보다 244명(6%)이 증가했고, 2분기 합계출산율은 1.04명으로 전년(1.0명)보다 0.04명 늘었다.전남도는 정책수혜자·전문가그룹과의 논의를 거쳐 마련한 임신·출산 맞춤형 통합 지원 정책 등이 지역 출생률 증가로 이어진 것으로 보고 있다. 양육부담을 줄이기 위해 전국 최초로 전남에서 태어난 아이가 성인이 될 때까지 출생기본수당(월 20만 원)을 올해부터 지급하는 한편, 난임 시술 지원 등을 지원 하고 있다. 또한 전국에서 가장 많은 공공산후조리원을 운영하고 있으며, 전남도 추가지원으로 소득 기준 제한 없이 모든 출산 가정에 산모·신생아 건강관리사 서비스도 지원하고 있다.윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "출생률을 높이고 아이를 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해서는 부모뿐만 아니라 지자체와 지역사회가 함께 고민해야 한다"며 "더 혁신적이고 더 든든한 임신·출산 맞춤형 통합지원으로 아이 낳고 키우기 좋은 전남을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.