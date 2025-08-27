27년 전 거제 왔던 트럼프, 10월 방한 때 한화오션 올까?

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 트럼프사 회장 자격으로 1998년 6월 엣 대우중공업(현 한화오션) 거제옥포조선소를 방문했다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

변광용 거제시장이 27일 주한미국대사관에서 조셉 윤 주한미국대사대리를 만나 트럼프 미국 대통령의 한화오션 거제사업장 초청 서한문을 전달했다.

미국을 방문한 이재명 대통령이 필라델피아 한화필리조선소를 방문해 한국-미국 조선업 발전을 강조한 가운데, 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(에이팩, APEC) 정상회의 때 방한하는 도널드 트럼프 대통령이 거제 한화오션을 찾을지 여부에 관심이 모아지고 있다.변광용 거제시장은 조셉 윤 주한미국대사대리를 만나 트럼프 대통령의 한화오션 거제사업장 초청 서한문을 전달했다.이런 가운데 트럼프 대통령이 트럼프사 회장 자격으로 과거 한화오션의 전신인 옛 대우중공업(대우조선해양)을 찾아 생산시설과 건조 중이던 선박을 둘러본 사실이 있어 관심을 끈다.트럼프 대통령은 당시 트럼프사 회장으로 1998년 6월초 나흘 체류 일정으로 방한해 대우중공업 거제옥포조선소를 방문했다. 대우중공업은 이후 대우조선해양에서 현재 한화오션으로 바뀌었다.거제지역 한 인사는 "당시 트럼프 대통령은 조선소 야드를 걸어다니며 건조 중인 선박을 둘러보고, 본관 건물 앞에서 기념 촬영을 하기도 한 것으로 안다"라면서 "당시 트럼프 대통령은 옥포조선소를 방문한 자리에서 자신의 요트로 사용할 대형선박을 즉석에서 발주해 주위 사람들을 놀라게 하기도 했는 언론 보도가 있었다"라고 전했다.그는 "트럼프 대통령이 10월 APEC 정상회의 방한 때 한화오션 거제사업장 방문을 하면 좋을 것 같다"라고 했다.한편, 이재명 대통령은 26일(현지시간) 미국 동부 필라델피아 '한화 필리조선소'를 찾아 다목적선(NSMV) '스테이트 오브 마린' 명명식에 참석했다.이 선박은 미국 해양청이 발주했고, 1척 당 3억 달러 규모로, 한화필리조선소는 총 5척을 수주했다.언론 보도에 따르면, 명명식에는 이 대통령과 김동관 한화그룹 부회장, 김정관 산업통상자원부 장관, 조현 외교부 장관 등이 참석했고, 미국 측에서는 죠시 샤피로 펜실베니가 주지사와 토드 영 인디애나주 상원의원 등이 참석했다.이 대통령은 "대한민국 기업인과 노동자들이 허허벌판 위에 K-조선의 기적을 일궈낸 것처럼 한국과 미국이 힘을 모아 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'의 기적을 현실로 빚어내자"고 했다.필리조선소는 한화그룹이 2024년 12월 인수한 현지 조선소다.변광용 거제시장은 27일 주한미국대사관에서 조셉 윤 주한미국대사대리를 만나 트럼프 미국 대통령의 한화오션 거제사업장 초청 서한문을 전달했다.이 자리에는 조셉 윤 주한미국대사대리, 듀이 무어 주부산미국영사관 수석영사, 김영배 국회의원이 함께 했다.변 시장은 "트럼프 대통령의 한화오션 방문은 단순한 조선·방산 분야 협력을 넘어, 한·미 간 통상 및 동맹 관계를 더욱 공고히 하는 상징적인 행보가 될 것"이라고 밝히며, 주한미국대사관의 적극적인 협조를 요청했다.또 변 시장은 이 자리에서 윤 대사대리에게 거제시와 한화오션 거제사업장 방문을 제안했다. 이에 윤 대사대리는 "전달받은 서한문을 백악관에 잘 전달하겠다"면서 "9월 중에 한화오션을 방문할 수 있도록 긍정적으로 검토하겠다"고 화답했다고 거제시가 전했다.서한문에서 변 시장은 거제와 미국, 그리고 트럼프 대통령과의 인연을 언급하며 "2025 APEC 정상회의 방한 일정 중 트럼프 대통령이 거제시와 한화오션을 방문해 주시기를 정중히 요청한다"고 말했다.또 변 시장은 "트럼프 대통령 방문 이후 한화오션이 이뤄낸 비약적인 성장과 혁신", "미 해군 정비(MRO)사업을 성공적으로 수행하고 친환경 선박 및 첨단 해양기술을 선도하는 한화오션의 위상", "마스가(MASGA) 프로젝트 실현에 거제시와 한화오션이 최적의 파트너"임을 강조했다.한편, 변 시장은 지난 14일 자신의 사회관계망서비스에 "오는 10월 경주 APEC에 참석 예정인 트럼프 대통령이 세계 빅2, 빅3 조선소가 있는 거제 조선소 현장을 방문해 줄 것을 정중히 요청하는 거제시장 명의의 서한문을 준비중"이라고 전한 바 있다.