"건설산업 살리고 싶다면 성과 자랑 말고 노동자 목소리 반영하라"

민주노총 전국건설산업노동조합연맹(아래 건설산업연맹)은 27일 오전부터 '건설산업을 살리고 건설노동자도 살리자!'라는 주제로 건설의 날 대응 행동에 나섰다.
건설산업연맹은 이날 열린 기념식에 대해 "올해도 어김없이 '건설의 날'이라는 이름으로 모인 정부 고위 관료, 정치인, 건설단체 등이 모여 서로 성과를 치하하지만, 그 이면은 2025년 1분기 기준 71명의 건설노동자가 산재사고로 사망하고 중대재해처벌법 시행 이후 노동자 사망 상위 10개 회사 중 건설사가 7개나 되는 모순투성이"라고 비판했다.
이어 "현재 부도위기에 처한 건설업체가 늘어나 건설노동자 100만여 명 이상 실직 상태고, 지난해 기준 기능직·사무직을 포함한 건설노동자 대상 건설산업 체불 금액이 4780억원에 달했다"며 "이에 건설산업연맹은 건설노동자를 포함한 건설산업 구성원들의 총의를 모아 위기에 있는 건설산업을 살리고자 모였다"고 설명했다.
오전 9시 30분부터 진행된 기자회견에서 이영철 건설산업연맹 위원장은 "수십 년간 반복된 불법 다단계 하도급이 건설 현장의 죽음과 안전 문제의 근본 원인임이 이제야 사회적으로 드러났다"면서 "오늘 건설의 날은 이런 현실을 외면한 정부와 건설단체들이 서로를 칭찬하는 자화자찬의 장으로 전락했다"고 일갈했다.
박명호 전국건설기업노동조합 위원장도 "건설사 도산과 사무직 노동자들의 권고사직, 임금체불 등 현재 건설산업은 IMF 사태 때보다 더 심각한 위기에 놓여 있다"고 지적하며 "정부는 ▲건설산업 육성 정책과 일자리 창출 ▲적정 공사비와 인원 배치 ▲PF사업 구조 개선 ▲노동조합 활동 보장 등 노동조건의 제도적 개선이 시급하다"고 촉구했다.
김규우 전국건설노동조합 수석부위원장은 "건설 현장에서 여전히 노동자의 죽음이 이어지고, 임금체불과 내국인 노동자 내몰림 등 심각한 문제가 지속되고 있다"고 비판하면서 "정부와 국회, 건설사가 노동자들의 안전과 정당한 대가 보장에 책임을 지도록 건설노조가 끝까지 투쟁하겠다"고 주장했다.
이주안 전국플랜트건설노동조합 위원장 역시 "매년 건설의 날에 노동자들은 지워지는 현실은 바뀌지 않고 있다"고 지적하며 "산재사고의 구조적 문제와 최저 낙찰제, 안전관리비 삭감 등 근본적 제도 개선을 이뤄내기 위해 내년엔 반드시 노동자 안전·고용 문제·불법 다단계 하도급 문제 등을 건설사들과 교섭할 수 있길 바란다"고 강조했다.
기자회견 직후 조합원들은 건설회관 앞 인도에서 행사장으로 들어가는 정부 관계자와 건설사들을 상대로 실업대책 마련 및 고용안정 보장·적정 공사비 및 공사기간 보장·법정근로시간 준수·유해화학물질 안전교육 개선·건설현장 안전 대책 마련 등을 촉구하는 피케팅을 이어갔다.
또 조합원들의 결의대회에 앞서 같은 자리에서 열린 건설산재 유가족·5대 종단 기자회견(관련기사: "건설의 날 자축 말고 산업 안전 확보해야"
https://omn.kr/2f3ea)이 원활하게 진행할 수 있도록 순서를 양보하고 음향장비를 공유했고, 유가족들이 노동자의 안전 강화를 촉구하는 제안서를 정부 관계자에게 전달할 때 까지 구호를 외치면서 유가족들에게 응원을 보내기도 했다.
한편, 이날 기념식장에는 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯해 국회 국토교통위원장인 맹성규 더불어민주당 국회의원(인천 남동구 갑) 등 700여 명이 참석해 건설현장 중대재해 근절과 건설안전 문화 혁신 등을 다짐한 것으로 알려졌다.