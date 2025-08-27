왕도 절제했던 종묘, 김건희는 카페로 썼다

큰사진보기 ▲종묘 망묘루. 망묘루란 '종묘를 바라보는 누마루 집'을 뜻하며 누마루는 보통 마루보다 다락처럼 높고, 세면이 개방되어 난간으로 둘러싸여 있는 마루다. ⓒ 국가유산포털 관련사진보기

종묘 주요 지도. 빨간 테두리한 곳이 망묘루다.

2024년 10월 24일 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 서울 용산 대통령실 앞 잔디마당에서 열린 안제이 두다 폴란드 대통령 국빈 방한 공식 환영식에 서있다.

지난해 9월 3일, 종묘 망묘루에서 벌어진 일은 역설 그 자체였다. 조선의 왕들조차 제례 때만 발 디딜 수 있었던 공간이 대통령 부인의 '차담회'라는 이름의 사적 공간으로 변모했다. 소방차 전용문은 권력자를 위한 전용 통로가 되었고, 냉장고와 가구가 반입되면서 수백 년간 지켜온 금기는 순식간에 무너졌다.이곳은 과연 누구의 것인가. 역사의 것인가 아니면 권력자의 것인가.조선 왕조는 스스로 절제했다. 종묘를 마음대로 사용하지 않았고, 제례라는 공적 절차로만 접근했다. 그러나 대통령 부인은 그 선을 가볍게 넘어섰다. CCTV는 멈췄고, 직원들은 하루아침에 대청소를 강요받았다.종묘라는 세계유산은 역사와 기억의 상징이 아니라, 한 사람의 권력을 치장하는 무대장치로 쓰였다.많은 사람이 묻는다. 대체 그날 무슨 일이 있었나? 답은 간단하다. 종묘는 두 번 무너졌다. 한 번은 김건희 여사의 발걸음에, 또 한 번은 국가유산청의 침묵에.당시 국가유산청과 궁능유적본부 관계자들은 알고 있었을 것이다. 종묘가 그런 식으로 쓰여선 안 된다는 것을. 그런데도 그들은 권력 앞에서 고개를 숙였다. 차담회를 위해 직원들을 동원했고, 냉장고를 옮겼으며, 대청소를 지시했다.문화 유산을 지켜야 할 사람들이 권력의 시종이 되어버린 순간 종묘는 또다시 두 번 무너졌다. 한 번은 대통령 부인 앞에서, 또 한 번은 그 부인을 향해 침묵한 관리들의 태도 속에서.비슷한 장면을 해외에서 떠올려보자. 프랑스 대통령 부인이 루브르 박물관에 소파를 들여놓고 손님과 차를 마신다? 영국 왕실도 버킹엄궁을 개인의 응접실로 열지 않는다. 미국 대통령의 부인도 백악관에서 무슨 모임을 열든 기록과 절차를 투명하게 남긴다.그 기준은 단순하다. 바로 공공의 자산은 권력자의 소유물이 아니라는 것. 하지만 한국의 종묘에서는 이 기준이 무너졌다.김건희 여사의 차담회는 단순한 사적 일탈이 아니다. 그것은 권력과 그 권력에 편승한 기관이 함께 빚어낸 일이다. 당신들이 지켜야 할 것은 권력자의 기분인가, 수백 년 이어진 우리의 역사인가. 왕도 절제했던 공간을 대통령 부인은 쉽게 넘어섰고, 그 잘못을 견제해야 할 관리들은 스스로 권력에 무릎을 꿇었다. 종묘는 아직 서 있다. 하지만 우리 사회의 문화유산 의식은 그날 무너졌다.