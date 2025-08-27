공공연대노조 16일간 농성 마무리... "이제는 국회에서 차별 해소하자"

큰사진보기 ▲공공연대노동조합이 대통령실 앞에서 기자회견을 개최하고 있다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영훈위원장 발언모습 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

공공부문 비정규직의 차별 해소를 요구하며 16일간 대통령실 앞 농성을 벌인 공공연대노동조합이 이재명정부와의 면담 성과를 바탕으로 농성을 마무리하고 향후 국회에서의 본격적인 투쟁을 예고했다.민주일반연맹 공공연대노동조합은 27일 오전 11시 서울 용산 대통령실 앞에서 '이제는 국회다! 예산과 제도개선으로 공공부문 비정규직 차별 끝내자! 새정부와 국회에 요구하는 공공부문 차별 해소 촉구 기자회견'을 개최하고 8월 11일부터 진행해온 농성투쟁을 마무리했다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 "오늘 오전 9시에 대통령실 경청 소통 비서관과 노동관련 행정관과 면담을 했다"며 "공공부문의 최저임금 채용 관행 개선에 관련해서 대통령께서 수석비서관들과의 회의에서 토론했다는 얘기를 들을 수 있었다"고 밝혔다.이 위원장은 "새 정부에서 이것을 출발로 해서 차별 철폐 또 우리 제도 개선 그리고 공무직법제화까지 더 큰 권리를 위해서 나아가는 데 함께 투쟁해 나가자"고 소호했다. 2026년 정부 예산안은 8월 29일 국무회의 의결 후 공식 발표될 예정이다.김정제 고용노동부본부 본부장은 현장발언을 통해 공무직의 처참한 현실을 고발했다. 그는 "1년 일하나 10년 일하나 20년 일하나 똑같은 최저임금 209만 원을 받는 실정이고, 그것도 모자라 식비가 산입돼 있는 기간은 178만 원을 받고 있다"며 "어제 예결산위원회에서 고용노동부 공무직의 월급 명세서가 공개돼 실수령액 178만 원이라는 게 만천하에 드러났다"고 지적했다.김원아 도로교통안전관리지부 지부장은 "밥값 10만 원에서 정부 지침대로 14만 원 지급하도록 외친 지 오늘로 611일째"라며 자회사 노동자들의 어려운 상황을 전했다. 김 지부장은 "한국도로교통공사는 실사용자임을 인정하고 교섭에 성실한 태도로 임해야 할 것이며, 자회사 용역 계약에 현장 상황에 맞아 예산을 편성하여 더 이상 밥값으로 차별하지 말아달라는 외침이 재발되지 않도록 적극 개선해야 한다"고 촉구했다.공공연대노동조합은 기자회견문을 통해 ▲ 공공부문 비정규직 차별해소 및 처우와 제도개선 책임 ▲ 동일가치노동, 동일임금 원칙, 최저임금 채용 관행 개선 약속 준수 ▲ 공공부문 비정규직 차별해소 및 처우개선 예산 수립 ▲ 공무직위원회법 즉시 통과와 공공부문 비정규직과의 노정교섭 적극 응답 등을 요구했다.