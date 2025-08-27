'악덕 사업주'가 된 공기업에 철퇴를 내려주십시오

AD

글쓴이는 전수경 노동건강연대 활동가입니다.

존경하는 판사님, 전기를 만들어주는 노동자들의 노동 덕분에 편리를 누리는 도시인으로서, 위험하고 험한 일을 도맡아 하면서도 더 적은 임금을 받고, 심지어 그 임금조차 원청 한국서부발전에서 받은 돈의 일부만 지급해온 한전KPS의 중간 착취에 분노해 온 시민으로서 호소 드립니다. 오는 28일 한국서부발전 한전KPS 비정규직 노동자들의 한전KPS에 대한 '근로자지위확인 및 불법파견' 판결에서 정의롭고 현명한 판결을 내려 주십시오.최근 사회적으로 노동자의 산재 사망에 대한 관심이 높아지고, 산재 사망을 줄이기 위해서는 지위가 낮고 고용이 불안정한 노동자들에게 위험한 업무를 맡겨온 구조적 불평등을 바로 잡아야 한다는 공감대가 확산하고 있습니다. 재판부에서도 이러한 기대에 부응하실 것으로 기대하면서도 불안한 마음이 있는 것도 사실입니다.지난 6월 2일 일을 하다 사망한 김충현 노동자의 동료이자 어쩌면 김충현의 자리에 있었을 수도 있던 한전KPS 비정규직노동자들의 심정을 어떻게 다 헤아릴 수 있겠습니까? 한전 KPS 비정규직 노동자들은 올 여름의 한가운데를 거리에서 보냈습니다. 죽은 동료를 기억하는 마음과 죽음의 원인이 된 비정규직 차별을 이제는 해결해달라는 염원을 담아 피켓을 들고 태안과 당진의 인적 없는 거리부터 서울 한복판 용산 대통령실 앞까지 불벼락 같은 더위를 견뎠습니다. 노동자들은 판사님의 판결을 기다리며 서초동 법원 앞에 다시 천막을 쳤습니다. 도심 한복판, 보도블럭도 바람도 뜨겁기만 합니다.한전KPS 비정규직 하청노동자들은 늘 자신들의 업무내용이 어디에서 어디까지인지 불분명해서 이해할 수 없었다고 합니다. 위험하고, 힘을 많이 써야 하고, 지저분한 일들이 하청노동자들의 몫이었습니다. 하청업체는 망치 같은 작업도구조자 없어서 한전KPS의 공구를 사용했다고 노동자들이 증언하고 있습니다. 몇 명이 필요하다, 어디로 와라, 업무지시도 한전KPS가 하고 한전KPS 직원들과 같은 장소에서 함께 일했습니다. 의문이 쌓이면서 자신을 고용한 하청업체는 인력사무소에 불과하고 직접 업무지시를 하는 사용자는 한전KPS라는 증거도 쌓여 갔습니다. 노동자들이 부당하다고 느꼈던 것이 그저 느낌이 아니라 실제로 불법파견이었던 것입니다. 한전KPS는 하청노동자에게 지급해야 하는 임금을 계약대로 지급하지도 않았습니다.노동자 임금에 대한 중간착취만큼 부도덕하고 비윤리적인 행위가 있을까요? 해고의 두려움 속에서도 하청노동자들이 법률사무소와 노동청을 찾아다닌 이유입니다. 한전KPS 하청 비정규직 노동자들이 '근로자지위확인소송 및 임금청구소송'을 한 것이 2022년 6월입니다. 3년이 지났습니다. 그 사이에도 비정규직 노동자들이 죽고 다치고 있습니다. 소송 이후 한전KPS가 업무 분리 조치를 하면서 책임을 피할 방법을 궁리해 왔다는 사실 역시 비정규직노동자들이 증언하고 있습니다. 한전KPS가 자신들의 불법파견 혐의를 인지했다는 방증입니다.존경하는 재판장님, 한전KPS와 같은 공기업이 비용을 절감한다는 허울 아래 더 나쁜 처우, 더 낮은 임금으로, 불법적인 다단계 하청으로 비정규노동자를 고용하고 방치해 온 것에 철퇴를 내려 주십시오. 국가의 재정이 들어가는 발전 산업에서 공기업이 좋은 사용자 역할을 하는 것이 아니라 불법 파견노동자를 양산하는 악덕 사업주가 되어 왔습니다. 실질적으로 업무지시를 하면서도 사용자의 책임을 회피해온 한전KPS와 같은 공기업의 행태가 부당하다는 평범한 상식을 확인시켜 주십시오.전국의 일터 곳곳에서 일자리를 잃을까봐 위험한 작업이라고 항의도 하지 못하는 처지의 비정규직, 하청 노동자들이 있습니다. 불법적으로 노동자를 착취하는 구조를 그대로 두고 산재 사망을 줄일 수는 없습니다. 자신도 모르게 불법 파견노동자가 되어버린 한전KPS 하청 비정규직 노동자들이 폭염의 거리로 나선 절박함에 귀 기울여 주십시오.시민과 노동자의 힘으로 일으킨 민주주의의 힘을 믿고 한전KPS 비정규직 노동자들이 나설 수 있었습니다. 힘든 일을 하는 노동자들, 위험한 일을 하는 노동자들이 목소리를 내고 그 목소리가 반영될 때 더 정의롭고 상식적인 사회가 되리라 믿습니다.