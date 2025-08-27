한 자리에서 22년 일했지만 매년 '신입사원', 태안화력의 비극

AD

위에 언급된 사례들은 지난 8월 7일 태안화력 비정규직 노동자 실태조사 발표회 <석탄화력발전소 폐쇄를 앞둔 김충현의 동료들이 말한다 – 현장에서 말하는 김충현 협의체의 과제> 자료집의 내용입니다. 필자도 실태조사에 참여하여 한전KPS 비정규직 노동자들을 직접 만났습니다.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 혜연 님은 김용균재단 활동가입니다.

태안화력발전소 내에서, 현재 한전KPS의 비정규직으로 일하고 있는 노동자 중 가장 오래 일한 노동자의 입사 시기는 2003년입니다. 태안화력발전소에서 22년을 근무한 그는 이제 50을 바라보는 나이라고 하니 사회생활을 시작한 이래로 거의 대부분의 시간을 태안화력발전소에서 보낸 것입니다. 그런데 건강보험공단에서 확인할 수 있는 그의 건강보험자격득실확인서를 보면 그 22년 동안 그는 19개의 회사를 다닌 것으로 되어 있습니다. 이게 무슨 일일까요?22년 동안 하는 일은 크게 변하지는 않았습니다. 발전소 내의 설비와 장비들의 유지·보수 업무를 해왔습니다. 그는 같은자리에서 같은 일을 하고 있을 뿐인데, 회사는 거의 매년 바뀌었습니다. 매번 새로운 사장과 근로계약서를 작성해야 했고, 그러다보니 연차는 15개에서 늘어나는 법이 없었습니다. 임금도 물가가 오르는 것을 감안하면 제자리걸음이었습니다. 심지어 대폭 깎여 나간 적도 있습니다.업체들은 발전소의 업무와 설비에 대해 전문성이 있거나 한 것도 아니었습니다. 그러다보니 업체가 바뀌어도 사장만 바뀔 뿐 현장 소장도 그대로 새 업체와 계약이 되어 그대로 소장 업무를 했습니다. 그 소장 업무라는 것도 별건 아니었습니다. 한전KPS와 재하청 업체의 노동자들 사이를 오가며 업무와 지시사항을 전달하는 것이 다였습니다. 사장들은 뜨내기처럼 계약기간이 끝나고 돈을 챙겨 나가면 끝이었습니다. 물론 사장 얼굴도 보지 못한 경우가 태반이었습니다.그들이 챙겨나간 돈은 태안화력발전소를 운영하고 있는 한국서부발전으로부터 노무비로 지급된 돈입니다. 한국서부발전이 한전KPS와 도급계약을 하면서 노무비로 책정했던 돈이 노동자들의 통장으로 들어올 때는 반 토막도 안 되는 금액이 되었습니다. 한전KPS에서 일부, 재하청 업체들이 나머지 일부를 떼어 간 것입니다.노무비만 착복해갈 뿐인 재하청 업체, 어떻게 봐도 존재할 이유가 없습니다. 그러나 존재할 이유가 없는 2차 하청 업체 소속이라는 근로계약서 상의 신분은 정말로 현대판 신분제가 되었습니다.한전KPS의 정규직 노동자들과 뒤섞여서 함께 일을 해왔는데, 월급 받는 회사만 다를 뿐 같이 일하는 노동자의 입장이었습니다. 그렇지만 결과적으로는 정규직 노동자들을 보조하는 형태가 되었습니다. 그러다보니 정규직들이 하기 싫은 힘들고 지저분한 일을 시킨다거나, 청소와 같은 허드렛일을 시키는 것도 당연시 되었고, 어떤 정규직들은 막말을 일삼으며 비정규직들을 막대하는 경우도 있었습니다. 막말에 항의해 봐야 오히려 항의하는 비정규직에게 피해가 돌아왔습니다.어떤 이는 정규직 관리자로부터 '반성문'을 쓰라는 지시를 받아 반성문을 써내기도 했고, 그의 눈 밖에 난 노동자들은 새로운 업체와의 계약에서 배제되어 해고되기도 했습니다. 특별히 일을 잘못했다거나 하는 것이 이유는 아니었습니다. 화장실에 잠깐 간 것을 업무미팅에 불참했다고 반성문을 쓰라고 했고, 그의 괴롭힘에 가까운 지시와 막말에 못 참고 '덤비다가' 오히려 사과를 해야 했던 비정규직도 있었습니다.밤에 술을 먹고 있다며 비정규직 노동자에게 새벽에 혼자 들어가서 일을 하라고 전화를 걸기도 하고, 불이 나서 연기 때문에 눈이 아파서 정규직들은 못 들어가겠다며 비정규직들에게 들어가서 일을 하라고 지시하기도 했습니다.업무와 무관한 일도 시키면 해야 했습니다. 야외설비 주변의 잡초 뽑는 일, 한전KPS 사옥의 전기 설비를 수리하거나 봐주는 일, 심지어는 한전KPS의 임원이 바뀌면 그 사택의 짐을 날라주는 일도 해야 했습니다. 한전KPS 회사 측에서 운영하는 '한마음 봉사활동단'의 활동도 비정규직들에게 시켰습니다. 험한 일, 궂은일은 비정규직이 하고, 사진은 정규직들이 찍었습니다.한 비정규직 노동자는 '자괴감'이 들었다고 합니다. 잡초를 뽑으려고 발전소에 들어온 게 아니고, 봉사활동을 대신 해주려고 발전소에서 일하는 게 아니지 않겠습니까? 왜 성실하게 일터를 지켜온 노동자가 이런 기분을 느껴야 할까요?정규직 노동자와 비정규직 노동자 사이에 선을 긋고자 하는 이야기가 아닙니다. 그들 사이에 이런 신분의 벽과 같은 차이가 생기고, 갈등관계가 되는 것은 어떤 일부 사람들의 '악의' 때문이 아니라 존재 이유가 없는 다단계 하청구조, 그리고 그로인한 불법적인 파견형태의 고용관계로 인해 생기는 문제입니다.판사님! 하나하나 짚어도 불법적인 요소들이 너무 많지만, 법 조항, 법 제도를 넘어 사람들을 봐 주십시오. 관리감독 해야 할 정부기관이 불법이 성행하도록 현실을 방관하고, 혹은 오히려 기업의 이익과 편의만을 고려해 결과적으로 불법을 유도하고, 사법기관은 기업들이 꼼수를 부려 법을 피해 가는데도 법전에 적힌 조항만으로 결론을 내리거나 몇 년씩 판단을 미루는 사이 노동자들은 현실에서 부당하게 고통 받고 있습니다.단지 고용관계의 문제가 아닌 노동자들에게 현대판 신분제도가 되고, 미래를 그릴 수 없는 1년짜리 계약직으로 만드는 다단계 하청구조와 불법파견은 없어져야 합니다. 한전KPS 비정규직 노동자들뿐만 아니라 수많은 일터에서 불법파견으로 고통 받고 있는 노동자들이 매번 소송을 걸고, 긴 시간을 소모해야 하는 일이 이제는 좀 반복되지 않았으면 합니다.