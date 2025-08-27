6+1, 토요일에 찾은 새로운 리듬

AD

피클볼 티셔츠신나는 신종스포츠를 정식으로 배우는 기쁨에 소속감이 더해져 아이가 사랑하게 된 단체복

엄마 공부방 참고 자료 피클볼 배드민턴 코트에서 탁구와 테니스를 합쳐 놓은 신종 라켓 스포츠. 최근 미국에서 가족과 친구 사이 공동체 스포츠로 크게 인기를 얻고 있으며 인터넷을 통해 쉽게 배우고 즐길 수 있다.



지역 교육 프로그램 단기 특강부터 역사 있는 오래된 단체까지 다양한 유·무료 교육 기회가 열려 있다. 지역 신문, 교육청, 교육청 산하 교육기관 통합 홈페이지를 종종 방문해보자.

덧붙이는 글 | 이 기사는 사교육걱정없는세상 블로그에도 실립니다.

3일간 이어온 공부방 도전,오늘은토요일이다.주 5일제가 정착하면서 토요일은 휴식의 날이 되었다. 하지만 주말이 늘 온전한 쉼을 주는 것은 아니다. 빠른 변화와 소비, 자극 속에서 오히려 더 피곤해진 경험, 누구나 있을 것이다. 어느 순간부터는 6일 배움과 1일의 휴식이 주던 안정감을 그리워하게 되었다.토요일 오전 만큼은 배움의 시간으로 채우면 좋겠다는 생각을 하던 올 봄, 아이가 대구교구청 음악원에 등록하면서 우리 가족의 주간 리듬이 달라졌다. 금요일 아침부터 풀어지기 쉬운 몸과 마음을 토요일 아침 수업에 맞추려면 끝까지 다잡아야 했기 때문이다. 토요일 아침, 평일과 다름없이 7시면 일어나야 했고, 90분의 합창 수업을 마치고 집에 돌아와도 점심 전이다. 예상과 달리 피곤함보다 마음이 한결 가벼워지고, 하루가 두 배로 늘어난 듯 여유도 생겼다. 자연스럽게 '6일 배움, 1일 휴식'이라는 리듬이 우리에게 다시 찾아왔다. 아이에게는 처음이었겠지만.이번 여름방학에는 체육 수업이 더해졌다. 국민건강보험공단이 주최하고, 대구교대에서 시행된 청소년 건강체험학교였다. 체조와 피클볼 같은 새로운 운동을 체계적으로 배우고, 영양 다이어리를 작성하며 건강 습관을 챙겼다. 코로나19 이후 늘어난 아동 비만과 신체 활동 감소에 대응하기 위한 예방 교육이기도 했다. 사교육비 부담 없이 예비 교사들의 지도로 소그룹 체육 수업을 받을 수 있어 부모로서 만족도가 컸다.첫날 학부모 강연이 특히 기억에 남는다. 아이가 초등 고학년이 된 지금, 체육 교육 전문가의 목소리로 듣는 신체 활동의 중요성은 특별했다. 신체 발달과 인지 발달은 별개가 아니라는 점, 서로가 서로를 발달시키는 톱니바퀴와 같음을 다시 새길 수 있었다.처음에는 교육 기회를 넓히고 싶어 시작했지만, 지나고 보니 단순히 학습 시간의 연장이 아니었다. 음악이라는 예술 활동으로 하루를 열고, 체육 활동으로 신체 에너지를 운용할 수 있었다. 그야말로 지, 덕, 체 전인적 성장의 기회였다. 놀라운 건, 이런 시간이 오히려 주말의 휴식을 깊게 만들었다는 사실이다.2학기 첫 토요일은 그렇게 예체능 수업과 휴식으로 보냈다. 3일간 이어진 학습이 궤도에 오르기 전에 멈춘 것 같아 아쉬움도 남았다. 하지만 아이의 균형 있는 성장에 꼭 필요한 과정임을 안다. 주말은 가족과 함께 보내는 시간을 더 소중히 여기며 집중하기로 했다.