대전시, 9월부터 '대전사랑카드' 캐시백 13%로 확대

대전시가 지역화폐인 대전사랑카드 캐시백을 9월 1일 부터 13%로 확대한다고 밝혔다.

대전시(시장 이장우)가 오는 9월 1일부터 연말까지(예산 소진 시 조기 종료) '대전사랑카드'의 캐시백 혜택을 기존 10%에서 13%로 확대한다고 27일 밝혔다.이번 조치는 정부 제2차 추경을 통해 확보한 국비 예산에 시비를 추가 투입해 추진되며, 총 2600억 원 규모의 대전사랑카드를 발행하는 것을 목표로 한다.대전시는 이번 확대 시행을 통해 시민에게 더 큰 혜택을 제공하고 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화를 도모한다는 계획이다.대전사랑카드 충전(구매) 한도는 기존과 동일한 월 50만 원으로, 한도를 모두 채워 사용하면 최대 6만 5천 원의 캐시백을 받을 수 있다. 이는 8월 대비 1만 5천 원 늘어난 금액이다.다만 사용처는 대전지역 내 연매출 30억 원 이하 가맹점으로 제한되며, 백화점과 대형마트, 유흥업소 등 일부 업종은 제외된다.대전시는 지난 7월 7% 캐시백으로 정책을 시작해, 8월에는 10%로 상향 조정한 바 있다. 정책 시행 이후 대전사랑카드 이용 실적은 꾸준히 늘어 8월 발행액이 전월보다 약 50% 증가한 400억 원에 이를 것으로 전망된다.대전시는 또한 전통시장, 음식점, 미용실 등 생활밀착형 업종 중심으로 가맹점을 6만 4천 개소까지 확대해 시민 편의를 높이고 운영 기반을 강화하고 있다.권경민 대전시 경제국장은 "대전사랑카드 캐시백 확대는 시민과 소상공인이 함께 상생하는 지역경제 선순환 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다"라며 "많은 시민께서 적극적으로 이용해 주시길 바란다"라고 말했다.