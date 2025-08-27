"'독재미화' 민주주의전당, 행정안전부가 감사해야"

큰사진보기 ▲대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회는 8월 27일 행정안전부에 민주전당에 대한 행정사무감사 요청서를 냈다. ⓒ 열린사회희망연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회, 민주전당 앞 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

창원마산 김주열열사시신인양지 옆에 들어서 임시 운영하고 있는 대한민국민주주의전당(민주전당)이 '독재-민주 동거'로 황당하다는 비판을 받는 속에, 시민단체가 국비 목적 사업 취지를 훼손했기에 행정안전부가 나서서 감사를 해야 한다고 요구했다.87개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회'(아래 시민대책위)는 27일 행정안전부에 민주전당에 대한 행정사무감사를 공식 청구했다.시민대책위는 "국비 121억 원을 포함한 총 353억 원의 예산이 투입된 목적사업이 본래 취지와 다르게 왜곡·운용되고 있다는 점을 중대 사유로 제기했다"라고 밝혔다.시민대책위는 감사 요청서를 통해 '민주주의 역사의 심각한 왜곡 및 독재자 미화', '민주화운동기념사업회법 취지 위반', '문화복합시설 조례를 통한 기능 변질', '운영위원회 부재와 임의 운영', '창원시의회의 책임 회피와 집행부의 무책임'을 문제로 지적했다.이들은 "민주전당이 전체 면적의 20%만 전시공간으로 활용되며, 본래의 기념관 기능은 뒷전으로 밀려나고 있다"라고 했다.또 시민대책위는 "창원시와 시의회가 법률이 정한 민주화운동기념관 건립 목적을 회피하기 위해 편법적 조례를 제정했다"라며 "이는 국비 목적사업비 121억 원의 취지를 훼손하는 중대한 행정상의 잘못"이라고 밝혔다.시민대책위는 창원시에 대한 철저한 행정사무감사와 중앙정부 차원의 전면 개편 대책을 강력히 요구했다.시민대책위는 지난 22일 국회를 찾아 허성무(더불어민주당‧창원성산)‧정혜경(진보당‧비례) 의원을 만나 "중앙정부 차원의 개편 방안 모색을 위한 간담회"를 열었다.또 시민대책위는 지난 25일 창원시청을 찾아 장금용 시장권한대행을 만나 민주전당 '즉시 폐관'과 '전면 개편'을 요구했다. 시민대책위는 지난 7월 말부터 민주전당, 창원시청(시의회) 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당", "즉시 폐관, 전면개편"이라고 쓴 손팻말을 들고 1인시위를 계속 벌이고 있다.민주전당은 국비 121억, 경남도비 45억, 창원시비 186억 원을 포함해 전체 353억 원을 들여 2022년 4월에 착공해 2024년 말에 준공했다. 창원시는 지난 6월 10일부터 민주전당을 임시운영에 들어갔고, 6월 29일 개관식을 열려다가 여러 문제가 지적되면서 취소했다.