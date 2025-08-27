장동혁호, 출범하자마자 '숙청' 예고… 비판 패널 '입틀막'도 시사

▲마이크 잡은 김민수 최고위원김민수 국민의힘 최고위원(왼쪽 두 번째)이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 한동훈 전 대표를 겨냥해 "당원게시판 조사는 당무 감사와 함께 반드시 진행돼야 한다"고 주장하고 있다. 맨 오른쪽은 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기