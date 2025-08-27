박정현 "독단·배타적 대전시정에 시민 불안과 분노 커"

큰사진보기 ▲박정현 더불어민주당 대전시당위원장이 27일 오전 대전시당 대회의실에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회의에서 발언을 하고 있다. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당은 27일 오전 대전 중구 민주당대전시당 대회의실에서 제152차 대전 현장최고위원회의를 개최했다. ⓒ 장재완 관련사진보기

더불어민주당 박정현(대전 대덕구) 대전시당위원장이 이장우 대전시장의 독단적이고 배타적인 시정으로 불안과 분노를 느끼고 있다고 비판했다. 그러면서 이러한 잘못된 시정을 바로잡기 위해 내년 지방선거에서 반드시 승리하겠다고 각오를 다졌다.박 위원장은 27일 오전 대전 중구 민주당대전시당 대회의실에서 열린 민주당 제152차 현장최고위원회의에서 발언에 나서 "지금 대전시민들은 독단적이고 배타적인 불통의 대전시정에 불안과 분노가 매우 크다"고 민선8기 이장우 대전시정을 비판했다.박 위원장은 "최근 대전시는 시민 참여의 기본이 되는 NGO지원센터 조례, 사회적자본 확충 조례, 시민사회 활성화 조례를 일방적으로 폐지했다"며 "뿐만 아니라 토론회 개최를 요구하는 시민들의 목소리도 단칼에 외면했다"고 말했다.이어 그는 "이장우 대전시장은 시민들의 목소리는 외면하면서 경제적 효과도 불분명하고, 무려 12일간 대전시민들을 교통지옥과 소음 공해로 내모는 '0시축제'는 치적으로 선전하기에 바쁘다"면서 "대전시는 시민들의 혈세 수십억 원을 시민 분노 유발 0시축제에 쓰면서 치료와 재활, 교육이 절실한 장애어린이를 위한 필수 의료 시설인 대전공공어린이재활병원의 경영난과 종사자 처우 개선에는 소극적으로 대응해 시민들의 지탄을 받고 있다"고 지적했다.아울러 박 위원장은 국민의힘이 절대다수 의석을 차지하고 있는 대전시의회의 행태도 비판했다. 그는 "국민의힘이 다수를 차지하고 있는 대전시의회는 성추행 혐의로 1심에서 징역형을 선고받은 송활섭 시의원 제명안을 부결시켰다"며 "이것은 국민의힘의 도덕적 불감증과 무능을 여실히 보여주는 사건"이라고 강조했다.그는 또 "대전시와 대전시의회의 이러한 행태는 대전 발전의 걸림돌이 되고, 대전시민들의 자존심에 심대한 상처를 입히는 것"이라고 주장했다.박 위원장은 그러면서 "더불어민주당 대전시당은 대전시민들의 분노와 불안을 외면하지 않겠다. 시민의 목소리에 모르쇠로 일관하는 독단적이고 배타적인 대전시정을 바로잡기 위해 내년 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 약속했다.이와 함께 박 위원장은 "지난주 이재명 대통령이 역대 최대 규모인 35조 3천억 원의 R&D 예산을 발표해 진짜 과학수도 대전에 대한 시민들의 기대감이 매우 높아져 있다"며 "이와 함께 정청래 당대표와 조승래 사무총장을 비롯해 대전충청권 인사들이 당 지도부와 정부에 대거 기용된 것에 대해서도 매우 고무되어 있다"고 대전지역 상황을 설명했다.박 위원장은 끝으로 "더불어민주당 대전시당은 언제나 시민의 편에 서서 과학수도 대전, 혁신도시 완성, 제2차 공공기관 이전, 충청권 메가시티 등 충청권 현안 사업을 정부 및 당 지도부와 긴밀하게 협의해 흔들림 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.