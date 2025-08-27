"석탄발전소도 버거운데 송전선로까지?" 분노한 충남도민들

큰사진보기 ▲27일 충남 홍성군청 앞에서는 충남을 관통하는 장거리 송전선로 건설에 반대하는 시민사회단체의 기자회견이 열렸다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"기후위기 대응을 위해 재생에너지 비율을 높여야 한다는 것에 모두 동의한다. 그러나 그 방식이 또 지역의 희생을 전제로 해서는 안된다."

한국전력 측은 최근 '에너지 고속도로'를 명분으로 충남 전역에 송전선로를 설치할 계획을 세우고 있다. 충남을 지나가는 송전선로는 '전북 새만금-충남 서산' 노선과 북천안 변전소 노선, 청양 변전소 노선 등 총 3개인 것으로 파악됐다. 호남에서 생산된 전기가 충남을 지나 수도권으로 이동하는 것이다.이 중 새만금-서산 송전선로 노선이 지날 것으로 예상되는 서천, 홍성, 보령, 청양, 예산 지역 주민들의 반발이 거세지고 있다.석탄화력발전소 59기 중 29기(47.5%)가 모여 있는 충남은 전국에서 가장 많은 전기를 생산하는 '전기 생산기지'다. 충남도민들은 석탄화력발전소에서 발생하는 미세먼지와 송전선로로 인한 피해에 그만큼 민감하다.27일 충남 홍성군청 앞에서는 충남환경운동연합과 홍성 녹색당, 충남환경운동연합 회원들이 모여 '새만금-서산' 송전선로의 지역 관통을 반대하는 기자회견을 열였다. 이들은 "정부는 에너지 고속도로가 아니라 지역별 전기요금차등제를 실시해 기업의 지방이전을 촉진해야 한다"고 촉구했다.박은경 홍성YMCA 활동가는 "충남은 이미 전력 생산을 위해 과도한 희생을 감내하고 있다. '전기는 눈물을 타고 흐른다'는 말이 있다. 장거리 초고압망으로 이루어진 에너지 체계는 끊임없는 갈등과 고통을 만들어 왔다"고 지적했다.그러면서 "농어촌에 대규모 발전소와 송전망을 세우고, 수도권과 대기업의 전력 수요만을 충족시키는 구조를 반복한다면 재생에너지 역시 또 하나의 불평등한 체제가 될 뿐"이라며 "우리가 가야 할 길은 분명하다. 지역에서 (전기를) 생산하고, 저장하고, 소비하는 분산형 에너지 체계 구축이 필요하다"고 강조했다.정치권과 한전에 대한 성토도 이어졌다. 윤동권 예산홍성환경운동연합 공동의장은 "새만금에서 생산된 전기는 현지에서 사용해야 한다. 하지만 아직도 전기를 이동하는 방식은 100년 전처 럼 선로를 이용하고 있다"며 "전기 사업자들의 이익을 위해 지역이 희생돼선 안된다"고 꼬집었다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표는 "수도권 전기공급을 위해 충남이 희생돼선 안된다. 재생에너지를 사용한 전기가 필요한 기업들이 호남으로 이전해야 한다"라며 "지자체장들은 기업을 유치하겠다고 하는데 전기를 수도권에 몰아주고, 그 무엇을 유인책으로 해서 기업을 유치하겠다는 것인지 이해할 수가 없다"고 말했다. 그러면서 "지자체장들도 충남의 미래를 망치고 곳곳에 피해를 주는 송전선로 건설을 반대하는 과정에 동참해 줄 것을 부탁드린다"고 촉구했다.한국전력 중부발전 관계자는 27일 <오마이뉴스>에 "현재 (송전선로 건설을 위한) 1차 입지선정위원회가 운영 중이다. 최근까지 두 번의 회의를 했고 3번째 회의가 9월에 개최될 예정"이라고 설명했다.