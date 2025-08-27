"트럼프 만세"에서 "트럼프 암살"까지, 하루 만에 뒤바뀐 그곳

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지 시각) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲일간베스트저장소에 올라온 '윤어게인' 관련 글 ⓒ 일간베스트저장소 캡쳐 관련사진보기

큰사진보기 ▲일간베스트 게시판에 올라온 글. ⓒ 일간베스트저장소 캡쳐 관련사진보기

한미 정상회담을 전후로 극우 커뮤니티 사이트 일간베스트에서 트럼프 대통령에 대한 여론이 극과 극을 오갔다. 트럼프 대통령이 SNS에 "숙청 혹은 혁명이 일어나고 있다"라고 할 당시 게시글이 폭발적으로 늘면서 트럼프 대통령이 윤석열씨를 복귀시켜줄 것이란 기대감이 커졌지만, 정상회담이 성공적으로 끝나자 "트럼프 암살", "트럼프 대역" 등의 반응으로 바뀌었다.<오마이뉴스>는 극우커뮤니티 사이트인 '일간베스트게시판'에서 '트럼프' 단어가 등장하는 게시글 1194건(25일 오후 3시~26일 오후 4시 게시)을 전부 수집해 분석해 봤다. 이 커뮤니티는 전직 대통령 윤석열씨 지지자들이 주로 모이는 공간으로, '트럼프 대통령의 윤석열 구원론'을 믿는 사람들이 다수 이용하는 곳이다.정상회담을 앞둔 25일 오후 3~10시에 게시된 총 52건의 게시글을 보면, 대부분 이재명 대통령의 방미를 폄훼하거나, 한미정상회담이 제대로 개최되지 않을 거라고 주장하는 글들이 대부분이었다. "의전도 없고 의장대도 없고 역대 대통령 숙소인 블레어하우스에도 못 오게 하고" 등 이 대통령이 의전을 제대로 못받고 있다는 주장부터 "이재명 트럼프한테 혼날듯", "지금쯤 한미정상회담 취소됐다고 소식 나올 때" 등 한미정상회담 실패를 기대하는 내용의 글이 많았다.25일 오후 10시 30분께 트럼프 미국 대통령이 "WHAT IS GOING ON IN SOUTH KOREA? Seems like a Purge or Revolution.(한국에서 무슨 일이 일어나고 있나, 혁명 혹은 숙청이 일어나는 것처럼 보인다")라는 SNS 게시글이 나오자, 일베 여론은 한껏 기대감에 부풀어 올랐다. 25일 오후 10시 30분부터 정상회담 직전인 26일 오전 1시 35분까지 379건의 게시글이 올라왔는데, 평균 게시글이 1분에 1건 이상씩 올라온 셈이다."큰거 온다고 내가 항상 말했지", "트럼프성님 제발", "윤어게인 시작됨 ㄷㄷ", "숙청? 오늘 진짜 큰거 올 듯", "트럼프가 뭔말할지 기대" 등 '트럼프 대통령의 윤석열 구원론'이 현실이 될 것이라는 기대감을 드러내는 게시글들이 특히 많았다. 트럼프 대통령에 대해서도 "외쳐 갓럼프 트황상", "트럼프 만쉐!", "트럼프 형님! 사랑합니다!" 등 지지 여론이 급물살을 탔다.이재명 대통령이 트럼프 대통령과 만나 백악관에 들어갈 때도 "이재명 혼나러 들어가는듯", "끌려간다" 등 두 정상의 만남을 비하하는 글이 심심치 않게 등장했다. 이같은 게시글들은 '한미 정상회담이 실패로 끝나야 윤석열씨가 풀려날 수 있다'는 망상에 가까운 인식이 커뮤니티에서 널리 공유되고 있다는 것을 방증하고 있다. 생중계되는 정상회담 자리에서 이재명 대통령이 트럼프 대통령을 칭찬하자 이 커뮤니티에는 "아부왕", "쫄았다" 등의 반응도 이어졌다.이들의 '기대'(?)와 달리 트럼프 대통령이 SNS 멘션에 대해 별다른 언급을 하지 않고 실제 회담은 화기애애하게 진행됐다. 그러면서 게시글의 반응도 달라지기 시작했다. 26일 오전 2시부터 게시된 글을 보면 "회담에서 왜 아무것도 언급안함? 난 회초리 하나 들고 팰줄 알았는데", "좀만 더 기다려보자", "큰거는 언제오냐" 등의 반응이 주를 이뤘다.트럼프가 SNS 글에 대해 "오해"라고 해명하고 정상회담이 성공적으로 마무리 되자, "이게오또캐된거야?", "이런 분위기 첨봄"이라고 어리둥절하는 게시글들이 나오기 시작했고, "큰게 올 확률은 매우 낮아보임", "할말 다하는 트럼프가 저정도로 순하게 말하는거면 다 끝났음", "윤석열 석방의 ㅅ도 없다"면서 체념하는 글들도 올라왔다.회담 직전까지 트럼프를 찬양하던 커뮤니티 여론은 트럼프 대통령 비난으로 삽시간에 바뀌었다. 한 게시자는 "트럼프 대역같다"면서 "뭔가 자신감도 없어 보이고목소리도 미세하게 다름. 정치에 대해서도 뭔가 어버버 대면서 잘모르는거 같음 체격도 좀 왜소한거 같고"라고 주장했다. "트럼프 오늘부터 ***취급한다", "트럼프 ******, 카터보다 더한 **", "트럼프말 믿지 마라 ******다"는 노골적인 욕설 게시글도 등장헀다. 급기야 "난 트럼프를 암살하겠다"라며 극단적 주장까지 하는 사람도 있었다. 한미 정상회담 결과와 관련해서도 "누가 봐도 이재명이 선방", "이재명이 이겼다", "이재명 우려보단 잘하네" 등 반응이 주를 이루었다.