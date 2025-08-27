"다른 건 신경 안 써요, 무조건 싸게" 판사님, 이 목소리를 들어주세요

발전소 비정규직 노동자들의 안전과 인권이 지켜지는 판결이 나오길 바라며 재판부에 이 편지를 씁니다.



한전KPS 2차 하청 노동자들이 2022년 6월 서울중앙지방법원에 제기한 근로자지위확인소송의 1심 선고일이 이제 단 하루 만을 남겨두고 있습니다. 소를 제기한 날로부터 어느덧 3년이라는 시간을 훌쩍 넘겼습니다. 지금 이 순간에도 한전KPS비정규직지회를 비롯한 발전소 2차 하청 노동자들은 애타는 심정으로 정부와 법원이 전향적인 결론을 이끌어내기를 기대하고 있습니다.



그 시험대는 바로 태안화력 고 김충현 노동자의 이름을 내건 정부 협의체, 그리고 김충현의 동료들이 제기한 불법파견 소송이라고 저는 생각합니다. 이 노동자들의 일과 삶이 더 이상 흔들리지 않게 정부는 ‘정의로운 전환’에 부합하는 결론을, 법원은 ‘정의로운 판결’이라 칭해도 전혀 손색없는 결론을 각각 도출해내야 합니다. 오랜 기다림 끝에 우리 모두가 납득할 수 있고 환영할 수 있는 소식이 법정에서 전해지기를 다시 한번 간절히 바랍니다.

큰사진보기 ▲불법파견으로 인해 발생하는 임금착취와 죽음의 고리를 이제 끊어내자. 불법파견 인정 촉구 기자회견 ⓒ 김충현대책위 관련사진보기

AD

"솔직히 업체가 올 때마다 엄청 불안했어요. 솔직히 저는 임금도 그렇지만 설마 또 이렇게 잘리려나, 그럴 걱정도 했었고. 그리고 임금도 삭감되면… 그런 것도 많이 걱정됐었고요." (인터뷰 A)

"모든 업체가 그래요. 업체가 회사만 바뀌잖아요. 그러면 그냥 한 번 왔다 가는 그런 취지고 … (중략) … 자기네들은 1년만 하면 또 이거 입찰될지도 모르고 그래가지고 신경 안 써요. 무조건 저렴하게 해서 많은 이윤을 챙겨가는 그 목적이지 다른 건 아니야." (인터뷰 B)

"사실 여기 발전소 분야라는 워낙에 다양하거든요. 석탄 운반 설비도 있고 보일러 설비도 있고, 각자 그중에 한 가지만 해도 한 몇 년, 10년 이상은 해야 전문가가 되는데… 그중에 터빈 설비만도 최소한 내가 볼 때 한 10년 이상은 해야 돼요. 그래야지 뭘 좀 알아. 소장님이 혼자 그걸 다 어떻게 알고서 하기는 어려워." (인터뷰 C)

"'청소, 너네' '페인트 칠, 너네' 모든 게 그런 식으로 뭔가 딱 정해져서 '여기까지 니네 거 해야 된다' 이게 없고, 지저분한 일은 '다 니네 거'라고… 이런 식으로 일이 흘러가더라고요." (인터뷰 D)

"물량 도급이라고 해서 물량을 이렇게 딱 떼서 주는 거잖아요. 그런데 전체를 떼서 주는 게 아니라 한쪽 부분을 좀 떼서 주고. 이쪽 일에 또 이렇게 떼서 주고 그런 식으로 하다 보니까. KPS가 올해 하다가 '우리 이거는 힘들어' 이러면 다음 계약에 그거를 문구로 넣는 거예요. '이거는 너네 거다' 이렇게…. 그러면 다음 계약부터는 그게 저희 거 되는 거죠." (인터뷰 E)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국노동안전보건연구소 상임활동가입니다.

판사님은 혹시 발전소 현장에 가 보셨나요? 그렇지 않다면, 이번 사건의 원청인 한전KPS가 숱하게 저지른 부조리에 대해 누구보다도 잘 알고 있는 2차 하청 노동자들의 목소리에 반드시 귀 기울이셔야만 합니다. 한전KPS의 불법파견 범죄 사실과 그 폐단에 대해 노동자들보다 더 명확하고 구체적인 진술을 할 수 있는 사람은 없기 때문입니다.이미 다수의 언론보도를 통해 확인된 사실이지만 한전KPS 2차 하청 노동자들은 상시적인 고용불안에 '내내' 시달려 왔습니다. 2036년까지 석탄화력발전소를 점진적으로 폐쇄하기로 한 정부 계획이 발표되기 전에도 고용이 불안한 건 매한가지였습니다. 그래서 예나 지금이나 2차 하청 노동자들은 1년 혹은 6개월 주기의 단기 계약을 반복해서 체결해 오고 있습니다.일회성 공사도 아닌, 발전소 현장에서 꼭 필요한 업무를 상시적으로 수행하는 노동자들이 '쪼개기 계약'으로 얻을 수 있는 건 고용불안에 그치지 않습니다. 1년, 6개월 단위로 쪼개지는 계약기간은 직접고용을 회피하는 수단일 뿐만 아니라, 노동자를 헐값에 쥐어짜는 근간이 되기도 합니다. 발전소 2차 하청 A 노동자의 이야기를 한번 들어보십시오. 일자리 불안은 중간 착취에 대한 문제제기는 고사하고, 일방적인 임금삭감에도 입을 꾹 다물 수밖에 없는 현실로 이어졌습니다. 사실상 주기적인 해고 위협에 노출된 상태나 마찬가지인 겁니다.다음 B 노동자의 이야기는 또 어떻게 들리십니까.이렇듯 한전KPS의 하청업체 사장들은 중간 착취만 할 뿐 노동자들의 업무 지원 등 고충 해결에는 별다른 관심을 보이지 않았습니다. 그렇다면 이들 하청업체는 한전KPS의 업무와 구별되는 전문성 내지 기술력을 보유하고 있었을까요? 노동자들은 자신이 속한 업체들이 '특별한 전문성'이나 '대체하기 어려운 기술력'을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 단언했습니다.상황이 이런데도 과연 이들 하청업체가 '민간 전문정비업체'로서 입지나 역량을 갖췄다고 볼 수 있겠습니까. 한전KPS의 하청업체들은 단지 인력공급업체로서 노동자들을 쥐어짜는 데 수완을 발휘했을 따름입니다. 결국 어떤 업무에 대한 전문성이라는 것도 소속업체가 수없이 변경되는 와중에도 일선 현장에서 경험과 역량을 쌓아나간 노동자들에게 있었던 겁니다.이상의 내용만 보더라도 한전KPS와 도급 계약을 맺은 하청업체들의 존재 이유가 무엇인지 고개를 갸우뚱하게 만듭니다. 공공기관인 한전KPS가 이러한 불법적인 다단계 하도급 구조를 유지하면서 얻는 실익은 무엇인지도 궁금해집니다. 다음 D, E 노동자의 이야기를 통해 그 실마리를 찾아보았습니다.판사님도 아시다시피, 불법파견 소송이 제기된 이후 한전KPS는 자신들의 지배·개입 흔적을 지우는 데 몰두해 왔습니다. 업무 전반에 대한 장악력은 고스란히 유지하면서도, 위험한 일, 힘든 일, 더러운 일은 '도급계약서'에 따른 일감 수행으로 둔갑시켜 하청 노동자들에게 떠넘기곤 했습니다.근로자파견관계의 성립 여부를 다툴 때 핵심 근거 중 하나가 '업무상 상당한 지휘·명령'이 있는지에 관한 것이라고 합니다. 그런데 D와 E 노동자의 인터뷰 사례에서 보듯이, '일의 완성'을 위한 도급이 아니라 원청 한전KPS가 기피하는 업무의 공백을 메꾸는 방식으로 갖가지 업무가 하청 노동자들에게 할당되고 있음을 알 수 있습니다. 이미 위계적인 관계가 형성될 수밖에 없는 원하청 구조에서는 이러한 일이 비일비재하게 벌어지고 있었습니다.상시적인 업무를 수행하는 노동자들을 쪼개기 계약 관행을 통해 고용불안에 시달리게 만들고, 노무관리기법 외에는 기술력이라곤 애초 존재하지도 않았던 하청업체들의 중간착취에 날개를 달아주고, 임의적인 업무 할당으로 노동자들의 존엄과 안전을 수렁에 빠트리기까지 한 한전KPS의 불법과 꼼수가 어디 이것뿐이겠습니까.재판부는 이러한 구조를 통해 이득을 얻는 이들의 반대편에 서 있는 이들을 잊지 말아야 합니다. 지독한 고용불안, 임금 차별, 위험 작업으로 내몰렸던 수많은 발전소 비정규직 노동자들의 얼굴들, 그리고 김용균과 김충현의 얼굴을 꼭 기억해 주십시오. 부디 이번 판결이 발전소 비정규직 노동자들의 불안한 미래를 극복하는 디딤돌로 역사에 남을 수 있기를 바랍니다.