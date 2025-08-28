매콤 달콤 고추장, 연암 박지원도 자식한테 보냈다네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"마늘을 듬뿍 넣은 고추장이라니 그 맛이 어떨지 기대됩니다."

생전 처음 마늘 고추장 만들기 체험에 나선 금천구 독산3동 주민 박 아무개씨가 소감을 말했다. 지난 26일 오후 서울 금천구는 주민 100명을 대상으로 금천구청 대강당에서 마늘 고추장 만들기 실습 체험을 진행했다. 식품 첨가물이 들어가지 않는 우리 전통 음식을 먹자는 취지이다.4명마다 자리한 테이블에는 커다란 스테인리스 대야와 고추장 재료들이 놓였다. 주민들은 서로 팀워크와 집중력을 발휘해 재료를 섞으며 장 담그기에 여념 없었다. 찹쌀 고추장, 조청 고추장 등은 친숙하지만 마늘이 들어간 고추장은 생소하다는 사람이 많았다.이날 고추장 체험 현장 분위기는 마치 연말에 대규모로 열리는 김장 행사를 연상케 할 정도로 뜨거웠다. 보건소에 따르면 사전에 참여자를 모집했는데 신청자가 많아 대강당 규모에 맞춰 오전과 오후 각 100명 만을 선발했다고 한다.이렇게 인기가 높은 이유가 뭘까. 직접 담그는 고추장은 특별한 인공 첨가물이 들어가지 않고 무엇보다 염도가 낮기 때문이다. 고추장에 들어가는 재료는 소정의 양을 맞춘 고춧가루, 메주 가루, 조청, 소금, 다진 마늘, 물 등이다. 만드는 법 또한 간단하다. 생수에 조청과 소금을 넣고 녹인 다음, 메주 가루와 고춧가루를 순차로 넣어 치댄다. 마지막으로 다진 마늘을 넣고 걸쭉하게 또다시 섞으면 끝.여기서 한 가지 팁, 고추장은 보관이 매우 중요하다. 보통 숙성과 발효가 1~3개월 걸리는데 냉장고 보관이 원칙이며 혹시 곰팡이 생기면 된장과 달리 전부 폐기해야 한다. 된장과 달리 고추장 곰팡이 포자는 건강에 유해하다고 한다.고추는 임진왜란 당시 일본을 통해 들어왔지만, 이를 활용한 고추장은 우리 손으로 개발됐다고 한다. 보건소 영양사 설명에 따르면 고추장이 보급되기 전에는 된장에 후추와 산초 등 매운 것을 첨가한 '매운 된장'을 담가 먹었다. 고추장은 과거 지금처럼 흔한 음식이 아니었다. 고추 자체가 귀했다. 연암 박지원은 고추장을 손수 담가 자식에게 보냈는데 이를 건강 삼아 챙겨 먹으라는 편지를 남겼다고 전해진다.우리나라 장 담그기는 2018년 국가무형유산으로 등록됐다. 지난해 말에는 유네스코 세계문화유산으로도 지정됐다. 장 담그기가 단순한 먹거리에 그치는 게 아니라 지역마다 특색 있는 전통의 맛과 공동체 문화가 조성될 수 있다는 점이 주목 받은 것이다.한편, 이번 마늘고추장 만들기 실습이 눈길을 끄는 건 인문학적 서사가 들어있기 때문이다. 이번 행사는 이른바 '금천 강희맹 장독대 체험관' 실습 프로그램의 일환이기도 했다.강희맹(1424~1483)은 조선 전기 문신으로 세종대부터 성종대에 이르기까지 이조판서 등을 두루 거친 문장과 서화로 유명한 인물이다. 그는 경기도 금양현(옛 시흥군 일대)에 은거하며 농사 체험과 견문을 적은 <금양잡록>을 저술했다.강희맹은 특히 농서로 유명한 <사시찬요초>도 집필했는데 옛 시흥군(지금 금천구)에 거주하며 장을 담갔다는 기록을 남겼다. 물론 그가 기록한 장은 지금의 장 문화와 약간 차이 있지만, 금천구는 강희맹 선조의 지혜를 살려 장 담그기 체험을 확대하고 이를 통해 지역 공동체 화합을 모색한다는 계획이다.이에 앞서 금천구는 2018년에 고추장 체험을, 2019년에는 된장 체험을 본격적으로 도입했다. 이어 관내 보건지소도 다양한 장 담그기 체험 행사를 추진하고 있다. 지난 6월에는 금천구청 보건소 앞에 '금천 강희맹 장독대 체험관'을 개관했다.이후 체험관에서 각종 고추장, 된장 체험프로그램을 운영하고 누구나 체험관을 들러보고 쉴 수 있도록 둔턱도 없앴다. 금천구는 올해 개청 30주년을 맞아 새로운 미래 30년을 위한 정책과 아이디어를 모집하고 있는데 '전통 식문화를 간직한 건강도시 금천'도 좋은 평가를 얻고 있다는 평가가 나온다.건강에 관심을 가지고 장 만들기 체험행사에 참여하고 이에 공감하는 주민들이 늘고 있다. 건강한 밥상의 기본은 우리 장 담그기 체험과 실천에서 시작된다는 비전을 담은 금천구의 전통 식문화 보급이 멋진 '지역 브랜드'가 되기를 기대해 본다.끝으로 마늘 풍미 가득한 고추장을 완성한 후 실습자들은 500g 병에 담아 가져가고 일부는 관내 이웃에게 ' 나눔'하기로 했다. 체험과 동시에 나눔 활동이 동시에 이뤄진 셈이다. 현장 체험에 참가한 필자도 11월쯤 잘 익은 마늘고추장에 밥 비벼먹을 생각에 나도 모르게 침이 고였다.