여가부 확대 개편 밑그림 김남희 "그 한 장의 사진, 뼈아팠다"

이재명 정부 5년의 청사진을 그리는 역할을 맡은 국정기획위원회가 60일간의 활동을 모두 마쳤습니다. 국정 혼선을 막는다는 이유로 국정기획위 내부 논의에는 철저한 함구령 내려졌는데요. 국정기획위에 참여했던 더불어민주당 국회의원 5명을 만나 그 뒷이야기를 들어봤습니다.

"뼈 아픈 지적이다."

국정기획위원회(국정위)가 출범했던 지난 6월 중순, 한 장의 사진이 주목을 받았다. 이한주 국정위 위원장을 비롯한 7개 분과의 분과장들이 국정위 현판 위로 덮여 있던 흰 천을 걷어내는 현판식 사진이었다.사진 속에 등장하는 이한주 위원장을 비롯한 분과장 전원이 남성이었다. 이 때문에 지난 대통령 선거에서 이재명 대통령이 이렇다 할 여성 관련 공약을 내놓지 않다가 선거 막판에서야 현재 여성가족부(여가부)를 성평등가족부로 확대 개편하겠다고 한 것과 맞물려 '성평등 인식' 부족이라는 비판이 일었다.국정기획위원회(국정위) 내 여성·복지·노동 분야 대선 공약을 구체화했던 사회1분과 소속 김남희 더불어민주당 의원은 지난 22일 <오마이뉴스>와 만난 자리에서 당시 상황을 떠올리며 이 같이 밝혔다. 김 의원은 '성별 불균형' 비판을 "인지하고 있다"라면서도 "그럼에도 불구하고 성평등 사회를 위한 정책 마련에 노력했다"라고 말했다.특히 성평등가족부 개편에 밑그림을 그렸던 김 의원은 새 부처가 '고용 성평등 기능'을 추가로 담당하도록 하는 데 힘을 실었다고 말했다. 그는 "현재 여러 부처들에 역할이 나뉘어 있는 성별 임금 공시제, 육아휴직, 적극적 평등 조치를 통합해 성평등가족부가 담당하도록 했다"라며 "고용노동부(노동부)로서는 담당 업무를 내줘야 하는 상황이라, 달가워하지 않았고 논쟁도 붙었지만 결국 쟁취해냈다"라고 의미를 부여했다.경제협력개발기구(OECD) 최저 수준인 저출생 문제에 대해서는 "출생을 극복의 대상으로 보는 관점이 달라져야 한다"라며 "아이를 낳고 키우는 건 개인의 자유로운 선택의 영역"이라고 정의했다. 다만 "아이를 키우는 게 부담돼서 아이 낳기를 회피하는, 비자발적인 선택이 일어나지 않도록 국가와 사회가 적절한 지원책을 마련할 필요가 있다"라고 말했다. 현행 8세까지만 지급하는 아동수당을 임기 중 13세까지 확대 지급하는 안 역시 그 연장선에 있다.국정위 활동 기간 중 조세재정 태스크포스(TF) 활동을 겸한 김 의원은 "국내 경기를 살리기 위해서는 과감한 정책이 필요한 상황인데 재정 상황이 너무 안 좋아 재원 마련책을 논의했다"라며 금리 인상 등 소위 '횡재'로 1조 원 넘는 수익을 벌어들인 금융사를 대상으로 한 '교육세 인상'을 사례로 언급했다. 다음은 김 의원과 나눈 일문일답 내용이다."인생에서 가장 바쁜 시간이었다. 사회 1분과 소속으로 보건복지부, 여가부 관련 국정 계획을 주로 만들었다. 또 조세재정TF 소속으로 국정과제 이행을 위해 재정을 어떻게 마련할지 논의했다. 국민 삶에 영향을 미치는 정책과 이를 이행하기 위한 재원 마련 방안을 모두 다루면서 굉장히 큰 책임감을 느꼈다. 아마 인생에서 가장 큰돈을 다뤄본 시기였을 것이다.""뼈 아픈 지적이었다. 이재명 대통령의 여성 관련 대선 공약이 약했다는 비판이 있다는 것도 잘 알고 있다. 그래도 대선 때는 내가 정책본부의 여성본부 부본부장으로 긴급 투입돼 여성계 의견을 듣고, 성평등 사회를 위한 정책 마련을 위해 노력했다. 선거 막바지에 이 대통령이 여성가족부를 성평등가족부로 확대 개편하고 성평등한 사회를 만들어 나가겠다고 공식 선언했다. 의미 있는 내용이라고 생각한다.""국정운영 5개년 계획안 내 23개 추진 전략에 '내 삶에 기회를 여는 성평등'이라는 내용을 집어넣었다. 지금까지 성평등이 전체 국가 전략으로 포함된 적이 없었다. 쉽지 않았지만 정말, 열심히 노력했다. 의미 있는 변화라고 생각한다.""부처 개편안이 공식적으로 나온 게 아니라 확정안을 말하기는 어렵지만 성평등 정책을 총괄하고 조정하는 기능이 강화된다. 가령 현재는 고용 성평등 관련 역할이 여러 부처들에 나뉘어 있다. 성별 임금 공시제, 육아휴직, 적극적 평등 조치 등으로 말이다. 여기서 고용보험 관련 업무는 노동부가 가져가되, 성별 임금 공시제나 적극적 평등 조치, 경력 단절 여성 지원 조치들은 성평등가족부가 담당하도록 했다. 노동부가 업무를 내줘야 하는 상황이었기 때문에 달가워하지 않아 논쟁이 많이 있었다. 결국 쟁취해 냈다. 다만 여성단체 등에서 요구한, 성평등가족부가 아동-청년 정책 기능도 가져와야 한다는 제안은 아쉽게도 반영되지 않았다.이 밖에도 교제 폭력 관련 내용을 법제화 하고 디지털 성범죄의 수사와 처벌 강도를 높이기로 했다. '낙태죄 헌법 불합치' 이후 오랫동안 논의가 진전되지 않았던 임신 중지법이나 임신 중지 약물 도입 같은 성 재생산, 건강권 보장에 대한 내용도 국정과제에 반영했다. 이주 배경 가족도 지원하도록 했다.""그동안은 '다문화 가족'이라는 말이 사용돼 왔다. 한국인과 다른 문화권에서 온 사람과의 결혼을 통해 구성된 가족을 가리키는 말이다. 그런데 요즘엔 두 배우자 모두 외국인이거나 도중 이혼을 하는 등 다양한 가족 형태가 생겨나고 있다. 이들은 다문화 가족으로서 지원을 받지 못했다. 시민단체를 중심으로 포괄적으로 이주 배경 가족을 지원해야 한다는 요구가 있었고 국정 과제에 일부 반영하게 됐다. 이 밖에 1인 가구 등 다양한 가족에 대한 지원, 역할을 강화하는 내용도 포함됐다.""나는 출생을 극복의 대상으로 보는 관점이 달라져야 한다고 생각한다. 아이를 낳고 키우는 건 개인의 자유로운 선택의 영역이 됐다. 저출생 자체에 포커싱(집중) 해서 마치 아이를 안 낳는 게 문제고 누군가가 아이를 반드시 낳아야 할 것 같은 방식으로 문제를 해결하는 시대는 끝났다. 다만 아이를 키우는 게 부담돼 낳기를 회피하는, 비자발적인 선택이 일어나지 않도록 국가와 사회가 적절한 지원책을 마련할 필요는 있다.""하나의 문제만으로는 해결이 안 된다. 존중 받으며 일할 수 있는 노동 환경, 감당 가능한 주거 비용, 어디에서나 잘 살 수 있는 국토 균형 발전, 과도한 교육 경쟁이 완화되고 특정 성별이 출산과 돌봄 부담을 짊어지는 구조의 변화 등이 모두 연관돼 있다. 이를 위해 노동시간 단축과 육아 지원 확대, 국토 균형 발전과 자동 육아 휴직 제도 도입, 공교육 강화 등의 국정 과제가 노동, 보건복지, 경제, 교육, 여성가족 분야에 골고루 반영됐다.""아동수당 확대 논의는 꽤 예전부터 있었다. 대선공약집에도 '점진적 확대'라고 적혀 있었는데 어느 선까지 확대할지가 관건이었다. 재원 부담으로 인해 재정 당국과의 논의 과정에서 매년 1세씩 임기 중 13세까지 아동수당을 늘려가는 안으로 정했다. 아쉬움은 남지만 상황상 어쩔 수 없는 선택이었다. 물론 현금 지원만으로 출산, 육아에 대한 부담을 다 해결할 수는 없다. 앞서 말한 여러 제도적 뒷받침이 필요하다.""연금개혁은 사회적 합의를 통해 이뤄지는 영역이라 구조 개혁에 대한 구체적 논의까지 다루지는 않았다. 다만 국민·기초·퇴직연금 등 다층적 연금 체계를 구축해야 한다는 내용과 군복무 크레딧 지원 기간을 12개월에서 복무 기간 전체로 늘리는 내용, 또 출산 크레딧 적용 시점을 연금 지급 시가 아니라 출산 시로 당기는 내용이 포함됐다. 이 밖에도 연금 사각지대를 줄이기 위해 저소득 지역가입자에 대한 보험료 지원 확대, 국민연금에 최초 가입하는 청년에게 3개월 보험료 지원 등이 논의됐고 과제로 포함됐다.""중앙·지방 정부에서 4.5일제의 시범 사업을 실시하고 고위험 업무를 중심으로 단축근무제 도입을 지원하는 내용이 국정과제에 담겼다. 포괄임금제를 금지하고 연차 활성화를 추진한다는 내용도 포함됐다. 물론 최근 노동 형태가 달라져 특수 고용이나 플랫폼 노동이 늘고 있다. 일률적인 제도의 도입으로는 모든 일하는 사람들이 노동시간 단축 혜택을 누리기 굉장히 어려운 측면이 있다. 최대한 많은 사람들이 실질적으로 도움을 받을 수 있도록 하는 섬세한 설계와 적극적인 지원이 필요하다. 노동 시간 단축의 취지는 노동 생산성을 줄이지 않으면서도 시간은 단축하는 모델을 만들어 나가는 것이라 특수한 업무들부터 우선 지원을 해보자는 내용들이 논의된 걸로 알고 있다.""OECD 평균 수준으로 산재 사망사고를 줄이겠다는 게 목표였다. 다양한 조치들이 언급됐다. 안전보건공시제를 도입하고 산업안전보건법 적용 대상을 확대하고, 또 노동자 안전을 위한 작업 중지 권한을 강화하는 안이다. 법정 재해조사 기간이 경과했을 때 산재 보상을 선지급하고 산재보험제를 전 국민을 상대로 단계적으로 추진하는 것도 과제로 포함됐다. 산재 문제는 한국의 고질적인 문제다. 다만 여러 제도 개선안이 추진되고 있고, 대통령이 의지를 갖고 세심하게 챙기는 만큼 이재명 정부에서는 개선이 이루어질 것이라고 생각한다.""123개 국정과제 이행을 위해 필요한 재원을 마련하는 방안을 논의했다. 어디서, 얼마만큼 재원을 마련할 것인지 말이다.""이재명 정부가 계엄과 내란으로 닥친 위기를 극복하기 위해서는 과감한 재정 정책이 필요한 상황이고 이를 위해 재정의 확보가 굉장히 중요하다고 봤다. 다만 현재 재정 상황이 너무 안 좋은데, 본격적인 증세를 하기에도 대내외적인 경제 환경이 좋지 않았다. 그래서 조세 지출을 정비하되, 윤석열 정부의 무리한 감세 정책을 일부 정상화한다라는 원칙을 세웠다. 그 원칙에 따라 여러 조세 제도를 검토했지만 막상 논의를 해보니 조세 지출이 도입될 때의 정책적 목표가 다 있었다. 저소득층 근로자나 소상공인을 지원하는 등 말이다. 그래서 아주 소소한 것들부터 정리했다.""그건 논의하지 않았다. 세금은 누구도 좋아하지 않는다. '원상복구'라도 세금을 올린다면 모두 싫어한다. 그래서 서두르기 어렵다. 다만 원칙을 만들고 국가의 기능을 정상화하면서 국민들을 계속 설득해 나가야 하는 부분이라고 생각한다. 개인적으로 생각하는 조세 원칙은 복잡하지 않아야 하고, 공평하고 또 예외가 많으면 안 된다고 본다. 또 정책적 목표는 조세가 아닌 재정 정책을 통해 실현하는 게 맞다고 생각한다.""연 수익이 1조 원을 초과한 금융사들을 상대로 교육세 세율을 기존보다 높이는 안을 구상했다. 금리 인상기, '횡재세' 논란이 있지 않았나? 금융사와 보험업계가 환경 변화로 엄청난 초과이익을 누렸기 때문이다. 특히 수익을 많이 낸 금융사를 상대로 원래 금융업계가 부담하고 있던 교육세 세율을 높이자는 내용이 논의됐다. 그게 이번 기재부 발표 세법개정안에 포함됐다.세율을 높이기 위한 명분도 논의했다. AI 영역, 고등 교육을 강화하자는 게 국가 과제가 된 만큼 여기 사용하자고 했다. 애초에는 기존 교육세가 아니라 '미래를 위한 세제'로 또다른 이름을 붙이는 방안을 논의했는데 교육계 반발에 결과적으로 교육세로 유지하되 세금 상당 부분은 고등교육 강화, AI 교육에 쓰기로 했다.""하지 않았다. 현재 국가 재정 상황이 너무 좋지 않기 때문이다. 다만 재정 상태 변화를 고려해 합리적인 조세제도 개편이 필요한 부분이 어디 있는지에 대해서는 장기적으로 논의할 과제라고 생각한다."