"창원 팔용산 미군 사격장 쪽 공사 논란, 민관 현장조사 해야"

경남 창원 도심에 있는 팔용산 주한미군 사격장과 관련한 공사를 두고 논란인 가운데, 시민단체가 민관 현장 공동조사를 요구했다.
'주한미군 전용 사격장 증설중단 및 폐쇄 창원시민대책위원회'와 평화주권행동 경남평화너머는 27일 오전 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 미군 사격장 관련 공사와 출입 현황 확인을 위해 민관 공동 현장조사를 해야 한다고 했다.
팔용산 중턱에 주한미군 사격장은 1970년대초부터 있어 왔고, 한동안 사용되지 않다가 2023년 봄 대규모 벌목 현장이 인근 고층 아파트 주민들에 의해 확인돼 재사용 여부를 두고 논란이 일었다.
2023년 5월 창원시는 국방부와 화상회의를 열어 사격장 공사 중단과 함께 장기적으로 이전 추진을 검토한다고 밝혀 일단락 됐다. 그런데 팔용산 미군 사격장 쪽에서 공사가 진행된다는 제보가 있었고, 이는 <오마이뉴스> 보도를 통해 알려졌다.
그런데 사격장 쪽 공사 내용을 두고 논란이다. 국방부 대변인실은 지난 12일 <오마이뉴스>에 "사격장 개선 공사가 아니고, 사격장 내 배수로 등 정비공사"라고 밝혔다.
그런데 창원시는 26일 자료를 통해 "주한미군 사격장 출입 관리 부대인 9탄약창에 확인한 결과, 탄약창 부지 내 철책 공사를 9월 말까지 진행 중이고, 배수로 정비공사는 시행된 적이 없다"고 했다.
배수로든 철책이든 공사가 진행된다는 사실은 미군 사격장을 유지한다는 것으로 해석돼 주민들이 불안해하므로, 민관 현장조사를 통해 확인해야 한다는 요구다.
시민대책위-경남평화너머는 "주민제보와 언론보도, 국방부 대변인실, 창원시의 확인사실 등을 종합해보면 '사격장내 배수로 등 정비공사', '철책 공사'가 진행 중에 있다는 것이 자료를 통해 밝혀졌다"라며 "그렇다면 주한미군 사격장이 유지·관리되고 있다는 합리적 의문이 더욱 짙어진다"라고 주장했다.
이들은 "하루 하루를 매우 힘들게 살아가는 창원시민에게 생명과 안전의 위협, 재산상의 불이익, 환경 파괴 등과 같은 불안과 위험까지 창원시가 떠 맡겨서는 안되지 않겠느냐"라며 "모든 불안과 위험요소를 민관이 함께, 한번에 해결하는 방법을 찾으면 될 일이다"라고 했다.
시민대책위는 김종철 창원시 민방위팀장한테 건의서를 전달했고, 김 팀장은 "검토해서 답변하겠다"라고 밝혔다.