일곱 살 손녀와 요양병원 같이 갔더니 생긴 일

큰사진보기 ▲지난해 어버이날 처음 증손녀를 만난 어머니 ⓒ m_dominguez_marketing on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲전 가족 요양병원 어머니 면회낙상으로 중상하여 요양병원에 모신 어머니를 어버이날 온 가족이 함께 뵈었다. 가운데가 여섯 살 외손녀다. ⓒ 라인권 관련사진보기

"할아버지, 할머니! 할아버지, 할머니도 늙으면 왕할머니같이 요양병원에 가요?"

"늙는다고 다 요양병원에 가는 것이 아니라, 자기 몸을 자기 힘으로 움직일 수 없게 되면 가야 한단다. 사람이 자기 몸을 자기 힘으로 움직이지 못하게 되면 아기처럼 가족이나 전문가의 도움을 받아야 하는 거야."

"슬퍼요. 할아버지 건강하세요."

