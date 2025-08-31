일곱 살 손녀와 요양병원 같이 갔더니 생긴 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
6살 손녀가 처음 요양병원에 계신 어머니를 본 것은 지난해 어버이날이었습니다. 딸네가 어버이날 오겠다는 연락에 이참에 요양병원에 계시는 할머니를 찾아뵈라고 당부를 해 두었습니다. 요양원에서 요양병원으로 모신 어머님이 회복세이긴 하시지만, 후일에 후회되는 일이 없도록 찾아뵈라고 했습니다(관련 기사 : 요양원에서 요양병원으로 가신 어머니... 이게 후회됩니다
).
그러나 막상 어버이날 딸네가 오자, 어린 외손녀를 요양병원에 데려가는 일이 망설여졌습니다. 면역 체계가 약한 손녀의 감염 위험보다 어린 손녀가 받을 수도 있는 정서적 충격이 더 걱정되었기 때문입니다. 저도 처음 요양병원 중증의 환자 병실에 들어섰을 때의 그 당혹감을 잊지 못하고 있습니다. 병실에 들어가는 것은 아니지만, 로비에서 이동 중인 위중한 모습을 보게 된다면 어린 손녀에게 지울 수 없는 트라우마로 남을 수 있기 때문입니다.
망설임
그렇다고 손녀만 집에 두고 갈 수도 없는 노릇이고, 어머니는 손자녀와 증손인 손녀를 저보다도 더 보고 싶어 하실 것이기 때문에 우선 긍정적인 측면을 기대하며 온 가족이 총출동해 면회 했습니다. 시설에 오신 후로는 보지 못했던 손자, 손녀와 증손녀를 보는 어머니의 기쁨은 두말할 필요가 없습니다. 그날 6살 손녀도 스스럼없이 "왕할머니"를 대했습니다. 이렇게 손녀의 요양병원에서 왕 할머니 첫 면회는 성공적이었습니다.
그 후로 1년이 지나고 지난 7월 마지막 주간에 손녀가 한주간의 방학을 할아버지네서 지냈습니다. 첫날은 키즈 카페를 가고, 둘째 날 오전에는 이제 7살이 된 손녀와 함께 망설임 없이 다른 요양병원으로 옮기신 어머니를 뵈러 갔습니다. 어머님은 이 요양병원으로 옮겨오신 후로 아주 좋아지셨습니다. 어머니를 잘 돌봐주시는 병원이 고마울 따름입니다.
어머님이 저를 스물에 두셨으니 올해에 93세이십니다. 이제 겨우 7살인 증손녀가 93세의 요양병원의 증조할머니를 면회 하는 겁니다. 상냥하고 인사성 밝은 귀여운 7살 손녀가 93살의 요양병원 왕할머니를 만나면 어떤 일이 벌어지겠습니까?
우선 손녀가 요양병원에 들어서는 순간부터 병원의 분위기가 밝고 따뜻해지기 시작했습니다.
요양병원의 직원들, 그리고 건강 상태가 좋으셔서 바둑을 두시거나 소일 하시는 어르신들의 눈이 빛났습니다. 어린아이 볼 일이 흔치 않을 요양병원은 어린아이를 보는 자체가 이벤트가 된 것 같습니다.
어르신들의 눈이 빛났다
2층에 들어서자 어머니는 벌써 나오셔서 휠체어에서 우리 일행을 기다리고 계셨습니다. 어머니를 알아보고 제일 먼저 다가가 상냥하게 인사를 드린 7살 손녀는 할머니 손을 만져 드리고 안아 드리기도 했습니다.
종다리처럼 종알대며 이야기를 나누던 손녀가 할아비, 할미를 나란히 앉히고는 '셀카'를 찍게 하고, 제 손으로 사진을 찍어 주기도 했습니다. 손녀는 시키지 않아도 거기서 자신이 증조할머니께 해야 할 일을 알고 있었던 것이지요. 이제 겨우 일곱 살인 손녀와 93세 증조 할머니 사이에 깊은 교감이 일어나는 게 신기했습니다.
그리고 손녀에게 왕할머니께 여름 성경학교에서 배운 찬양 율동을 해드리라고 부탁했습니다. 손녀가 망설이지 않고 왕할머니 앞에서 율동을 시작했습니다. 일곱살 손녀가 노래하며 율동을 시작하자 빠르게 행복 에너지가 향기처럼 실내로 펴져 나갔습니다.
간호실의 모든 직원이 다 일어나 함께 손뼉을 치며 손녀를 응원했습니다. 주변의 어르신들이 시선을 떼지 못하고 걸음을 멈추었습니다. 일곱 살 손녀는 왕할머니만 기쁘게 한 것이 아닙니다. 그 소박한 공연이 요양병원의 모든 이에게 기쁨과 생기를 불어넣고 활력이 된 겁니다.
율동이 끝나고 헤어지기 전 어머니께 증손녀를 축복하시라고 기도를 부탁드렸습니다. 휠체어에 앉으신 93세의 증조할머니께서 일곱 살 증손녀의 작고 여린 손을 잡으시고 간절히 손녀를 위해 축복을 기도하셨습니다. 아마 손녀는 평생 이 기도를 잊지 못할 겁니다. 이 일로 자연스럽게 우리 집의 가풍과 신앙이 손녀에게 전승되었을 것입니다.
소박한 공연과 기도
요양병원을 나와 식당으로 가는 차 안에서 손녀가 이렇게 물었습니다.
"할아버지, 할머니! 할아버지, 할머니도 늙으면 왕할머니같이 요양병원에 가요?"
이렇게 대답해 주었습니다.
"늙는다고 다 요양병원에 가는 것이 아니라, 자기 몸을 자기 힘으로 움직일 수 없게 되면 가야 한단다. 사람이 자기 몸을 자기 힘으로 움직이지 못하게 되면 아기처럼 가족이나 전문가의 도움을 받아야 하는 거야."
이 말에 손녀가 이렇게 말했습니다.
"슬퍼요. 할아버지 건강하세요."
일곱 살 손녀가 요양병원의 93세의 왕할머니에게서 삶과 죽음, 인생고를 알게 되었고, 인생을 생각하고 고민하게 되었다는 거지요. 일곱 살 꼬마가 철학적 사고를 시작했다고 해야 할까요. 이 경험은 손녀로 하여금 황망한 일을 당했을 때 분별력을 잃게 되는 일이 없게 할 것입니다. 이번 요양병원에서의 경험이 인생의 험한 일에 정서적 면역이 되었을 것이기 때문입니다. 저는 이걸 인생고에 대한 정서적 면역성이라고 부르고 싶습니다.
손녀가 돌아가고 일주일이 지난 뒤 어머니를 면회했습니다. 손녀가 다녀간 이후 어머님의 얼굴은 확실히 밝아지셨습니다. 사실 어머님을 기쁘게 하려고만 요양병원의 어머니께 손녀를 데려간 것은 아닙니다. 이런 긍정적인 일이 일어나기를 바라고 기도하는 마음으로 손녀를 동행했지요. 혹시 부정적인 반응에 대한 염려로 어린 자녀나 손자녀를 시설에 계시는 부모님께 데려가기를 망설이시는 분들이 계신다면 저의 사례로 용기를 내시는 것도 좋을 듯합니다.
이제 93세이신 어머님이 한 해를 더 우리 곁에 계시면 소천하신 아버님 연배가 되십니다. 기름이 떨어져 사위는 등불을 보듯. 당신의 생명이 꺼져가는 등불 같음을 의식하실 어머니께 이번의 일곱 살 손녀와 만남의 추억이 여생을 밝게 태우는 한 방울 기름이 되고, 눈에 넣어도 아프지 않은 손녀에게는 인생을 가치 있고 풍요롭게 하는 자산이 되기를 희망합니다.
