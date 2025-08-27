특검 출석 권성동 "나는 당당"... 민주당 "나올 때 맘대로 못 나올 것"

큰사진보기 ▲통일교 청탁 의혹을 받고 있는 권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲권성동, 뒷사람에게 가방 '노룩 패싱'하며 특검 출석 "나는 결백" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 3대특검 종합대응특별위원회 소속 장경태, 이성윤 의원과 박창진 대변인, 김규현 변호사, 류삼영 전 경찰 총경이 27일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 권성동 국민의힘 의원을 정치자금법 위반 혐의로 고발하기 위해 들어서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲특검 출석한 권성동 의원 향해 민주당 "들어갈 때는 마음대로 들어갔을 줄 모르나, 나올 때 맘대로 못 나올 것" 유성호 관련영상보기

김건희 특검팀(민중기 특검)에 의해 정치자금법 위반 혐의 피의자로 소환된 권성동 국민의힘 의원이 "결백"을 주장하며 출석했다. 직후 더불어민주당은 통일교 연루 의혹과 관련해 권 의원을 고발하고 구속수사를 요구하는 탄원서를 특검팀에 제출했다.권 의원은 27일 오전 9시 47분 서울 종로구 특검팀 사무실에 도착했다. 빨간 넥타이를 찬 그는 웃음을 보이며 건물로 향했고 뒷사람에게 휴대폰과 가방을 넘긴 후 취재진 앞에 섰다.권 의원은 "특검 측이 제기한 각종 의혹에 대해 저는 결백하다. 그렇기에 당당하다"며 입을 열었다. 이어 "특검은 수사기밀 내용을 특정 언론과 결탁해 계속 흘리며 피의사실을 공표하고 있을 뿐만 아니라 제 명예를 훼손하고 있다"며 "지난 문재인 정권 때도 정치탄압을 받았지만 1·2·3심 모두 무죄를 선고받았다"라고 말했다.그러면서 "이번에도 있는 그대로 진술하고 반드시 무죄를 받도록 하겠다"며 "특검이 무리수를 쓴다한들 없는 죄를 만들 수 없는 것이고 대한민국의 민주주의와 야당인 국민의힘을 뿌리뽑을 수 없을 것"이라고 주장했다.입장 발표 후 건물로 들어가려던 권 의원은 취재진이 '윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2022년 대선 전 정치자금 1억 원을 받았는지' 묻자, "여러 번 밝힌 바와 같이 통일교 관계자로부터 억대의 금푼을 수수한 바가 없다"고 답했다.이어 권 의원은 '2022년 1월 (윤 전 본부장과) 여의도 중식당에서 만나지 않았나', '한학자 통일교 총재에게 현금을 받았나'라는 질문에는 답하지 않은 채 건물 안으로 들어갔다. 이날 10시부터 특검팀 조사를 받고 있는 권 의원은 현직 국회의원 신분으로 김건희 특검팀에서 조사받는 첫 인물이다.더불어민주당 3대 특검 종합대응특별위원회(아래 위원회) 소속 이성윤·장경태 의원, 류삼영 전 총경, 김규현 변호사, 박창진 대변인은 이날 권 의원을 고발하고자 특검팀을 찾았다.이들은 이날 오전 10시 18분 특검팀 건물 앞에서 "통일교 불법 금품 수수 의혹을 받고 있는 '찐윤' 권성동을 구속수사하라"며 "권 의원은 정치자금법 위반은 물론 현역 의원으로서 형법상 수뢰(뇌물수수), 특가법상 알선수재 책임까지도 물을 수 있는 중대범죄의 피의자"라고 짚었다.위원회 간사를 맡고 있는 장 의원은 "저희가 파악한 정보에 따르면, 권 의원은 들어갈 때는 마음대로 들어갔을지라도 나올 때는 마음대로 나오지 못할 것으로 예상한다"며 "그런 내용들을 종합적으로 담아 고발장을 제출하고자 한다"고 말했다.권 의원은 2022년 대선 전후 한 총재, 윤 전 본부장으로부터 불법정치자금을 받았다는 의혹 등을 받고 있다. 특검팀은 금품 제공의 대가로 권 의원이 윤석열과 윤 전 본부장의 독대를 주선했고, 통일교 측에 한 총재의 원정도박 의혹과 관련한 수사 정보를 전달했다고 의심 중이다.특검팀은 윤 전 본부장(구속기소)을 조사했던 지난달 22일 권 의원 보좌진이 그에게 전화를 걸었던 점 등을 토대로 권 의원이 '말 맞추기'를 시도한 점도 의심 중이다.오정희 특검보는 지난 26일 정례 브리핑에서 '권 의원 조사 후 구속영장 청구 가능성 있냐'는 취재진의 질의에 "확인해드리기 어렵다"라고 답했다.