꽃값이 2천만 원? '요즘 웨딩' 몰랐던 엄마의 격세지감

큰사진보기 ▲수국 꽃다발첫째가 친구 결혼식에서 가져온 꽃다발.

큰사진보기 ▲'결혼'이라는 커다란 관문이 남아 있다.

지난 주말, 저녁 결혼식(요즘은 저녁 결혼식이 흔하다고 한다)에 간다던 첫째가 한밤중에 꽃다발을 안고 돌아왔다. 무슨 꽃이냐 물으니 예식장에서 가져온 거란다.수국이 유독 눈길을 사로잡아 "예쁘다" 했더니 꽃 비용으로만 2000만 원을 썼다고 전해 깜짝 놀랐다. 결혼식에 대한 로망이 큰 친구여서 결혼식에 아낌없이 돈을 썼다는데 아무리 그래도 웬만한 결혼식 비용에 버금가는 금액이어서 많이 놀랐다.첫째의 말을 듣고 도대체 요즘 결혼식 비용은 얼마나 드는지 궁금해 자료를 뒤졌다. 한국소비자원의 지난 7월 29일 자 보도자료를 보니 결혼 서비스 전체 비용(전국 14개 지역 소재 결혼서비스 업체 515개사를 대상으로 결혼식장과 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 패키지 비용을 합산한 6월 결혼서비스 비용)은 서울 강남이 3336만 원으로 가장 높았고, 다음으로 서울(강남 외) 2703만 원, 경기도 1881만 원 순이었다. 가장 낮은 지역은 경상도로 1153만 원이었다.가장 많이 소요되는 비용은 결혼식장 가격(대관료, 식대, 기본 장식비 포함)이었다. 결혼식장 비용 중 73%를 차지하는 비용은 식대였다. 자료를 보니 결혼 서비스 계약 후 추가되는 선택 품목(옵션)은 무려 54개에 달했다. 결혼식장 17개, 스튜디오 17개, 드레스 11개, 메이크업 9개가 해당 품목이었다. 이 중 가장 많이 선택하는 품목은 '본식 촬영비'로, 71.7%가 본식 촬영을 택했다.최고가 품목은 '생화 꽃장식'(200만 원)이었는데 평균 금액에 비추어 보니 첫째의 친구는 10배에 달하는 금액을 꽃값에 지불한 셈이었다. 스튜디오 17개 선택 품목 중 가장 많이 판매되는 품목은 '앨범 페이지 추가'(66.2%)였다. 최고가 품목은 '원본 구매비'(30만 원). 드레스는 11개 선택 품목 중 '본식 헬퍼'(64.8%)가 가장 많이 판매되는 품목이었다. 최고가 품목은 '디자인 추가'(121만 원) 비용. 메이크업 9개 선택 품목 중 가장 많이 판매되는 품목은 '여성 혼주 헤어와 메이크업'(45.5%)이었고, 최고가 품목은 '헤어 변형'(33만 원)이었다.자료를 살피다 보니 머리가 어질어질하다. 품목도 품목이거니와 갑자기 현타(현실 자각 타임을 뜻하는 신조어)가 와서다. 나이 서른에 접어든 첫째는 올해 부쩍 결혼식장을 찾는 일이 잦았다. 어떨 때는 한 달에 두어 번은 결혼식장을 찾는 듯했다.종종 축의금 부담이 크다며 하소연을 하곤 했는데 결혼식 이야기를 듣고 보니 왜 그러는지 알 것 같았다. 꽃다발을 들고 온 결혼식만 해도 축의금으로 20만 원을 냈다는데, 그마저도 식비가 비싸 많이 냈다는 느낌이 들지 않는다니 말이다.첫째의 말을 들으며 시절이 변해도 너무 변했다는 생각이 들었다. 내가 결혼할 때만 해도 축의금이 기본 3만 원이었고, 예식장이나 드레스, 메이크업도 무료로 할 수 있는 곳들이 있어서 그다지 큰 돈을 들이지 않았기 때문이다.지금도 무료 예식을 하는 곳이 있나 싶어 자료를 찾다 보니 공공 예식장 '피움서울'에서 관한 기사가 눈에 띄었다. 나 역시 30여 년 전 구민회관에서 무료 예식을 올렸던 터라 기사에 눈길이 갔다. 피움서울은 서울시가 결혼 비용 부담을 낮추고 결혼식을 지원하기 위해 마련한 공공 실내 웨딩홀이다.기사를 보니 대관료가 전액 무료로 서울시에 거주하는 사람 또는 서울 소재 학교 또는 직장에 다니는 사람(자영업자 포함), 예비 부부의 부모가 서울시 거주하는 사람인 예비 부부라면 누구나 신청할 수 있다고 한다.반갑다는 생각이 들었다. 하지만 곧 우려하는 마음이 들고 말았다. 온갖 매스컴과 온라인에 노출된 젊은이들의 높아진 눈높이를 생각하면 과연 '피움서울'이 활성화될 수 있을까 싶은 생각이 들었기 때문이다.아이가 성년이 되면서 부모로서 역할을 다했다 생각하며 결혼에 대해서도 '제 하기 나름'이라 생각했다. 그렇게 크게 부담을 느끼지 않았는데 자료도 보고 아이 친구의 결혼식 얘기도 듣다 보니 정작 '결혼'이라는 커다란 관문을 나 몰라라 하고 있었던 건 아닌가 반성을 하게 되었다.세 아이가 어떤 결혼식을 추구할지 지금으로서는 알 수 없으니 미리 걱정할 필요는 없을 것이다. 그래도 부모이니 손가락만 빨 수는 없는 노릇. 나 때를 생각하고 아이들 결혼에 대해서는 아무런 대비를 해 놓지 않았는데 요즘 돌아가는 세태를 보니 손 내밀 때는 언제라도 잡아줄 수 있게 나름의 방책을 이제부터라도 세워 놓아야 하지 않을까 싶다.수국 꽃다발이 불러온 후폭풍이 만만찮다.