김기준 의장 "예산 삭감 지시는 지방자치 근간 흔드는 폭거"

청양군의회 김기준 의장이 26일 열린 제314회 임시회에서 지천댐 문제와 관련한 김태흠 충남도지사의 청양군 예산 삭감 지시에 대해 강한 유감을 밝혔다.

청양군의회 김기준 의장이 26일 열린 제314회 임시회에서 지천댐 문제와 관련한 김태흠 충남도지사의 청양군 예산 삭감 지시에 대해 강한 유감을 밝혔다.지난 11일 김태흠 충남도지사는 "김돈곤 군수가 지천댐 건설 문제를 질질 끌다가 정권 바뀌고 선거가 임박하니까 눈치를 보고 있다"고 비판하며 청양군 추경 예산 삭감을 지시했다.이와 관련해 김돈곤 청양군수는 지난 14일 기자회견을 열고, "지천댐 입장 표명 지연을 이유로 청양군 추경 예산 삭감을 발표한 것은 지방자치와 예산 독립성을 심각하게 훼손하고 청양군민을 예산 볼모로 삼는 행위"라고 반발했다.김기준 의장도 이날 "지천댐 문제와 관련해 충청남도지사가 청양군 예산 삭감을 지시한 것은 지방자치의 근간을 흔드는 폭거이자 군민을 무시하는 행위"라며 유감과 분노를 표명했다.청양군의회가 이미 지천댐의 절차적·행정적·환경적 문제점을 수 차례 성명으로 지적했음에도 충남도는 단 한 번의 성실한 해명도 내놓지 않았다고 지적한 김 의장은 "도지사가 군수의 입장을 강요하고 군민의 혈세를 볼모로 삼아 압박하는 것은 대화와 협력이 아닌 힘의 논리로 지방자치를 짓밟는 오만무도한 행위"라고 밝혔다.이어 "인구가 적다는 이유로 청양군민을 동등한 도민으로 대우하지 않고 도정의 하위 파트너쯤으로 격하하는 태도에 깊은 유감과 분노를 금할 수 없다"며 "충청남도는 즉각 예산 압박을 중단하고 청양군민 앞에 공식적으로 사과해야 한다"고 요구했다.반면 도는 '추경 예산을 삭감하고 청양군을 소외시킨다'는 청양군과 군의회의 주장에 대해 동의할 수 없다는 입장이다.지난 18일 박정주 충남도 행정부지사는 "민선8기 충남은 15개 시군 특장을 살린 균형발전을 위해 최선을 다하고 있고, 특정 지역을 소외시키는 일은 절대로 없다고 단호히 말씀드린다"고 밝혔다.다만 청양군 대규모 실버타운 조성 사업 용역비 1억 원과 충남형 도시리브투게더 후속 사업 설계비 14억 6800만 원 등 도가 지천댐과 관련해 지원을 약속한 2건은 사업 구체화 및 사전 절차 등이 이뤄지지 않아 이번 추경에 담지 못했다는 것이다.청양군은 지난해 9월 환경부에 제출한 요구사항 7개 항목에 대해 구체적인 약속을 요구하고 있다.반면 충남도는 기초 계획도 없이 사업 지원을 먼저 요구하고 구체적인 지원이 안 되고 있다고 주장하는 것은 부당하다며 맞서고 있는 상황이다.