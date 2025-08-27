메뉴 건너뛰기

"한미정상회담 성과 있었다" 60.7% - "없었다" 34.6%

정치

25.08.27 10:05최종 업데이트 25.08.27 10:08

"한미정상회담 성과 있었다" 60.7% - "없었다" 34.6%

[리얼미터] 조선업·제조업 등 경제협력 확대 성과 응답 가장 높아... "전반적으로 잘했다" 53.1%

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다.
이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스

국민 10명 중 6명이 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴D.C에서 열린 한미정상회담의 성과가 있었다고 평가한 여론조사가 27일 나왔다. 이 조사에서는 회담 전반에 대한 긍정적 평가도 과반 이상으로 나왔다.

리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 26일 전국 만 18세 이상 507명(응답률 5.3%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사로 한미정상회담의 주요 성과 분야 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±4.4%p).

리얼미터에서 사례로 제시한 주요 성과 분야들을 택하면서 "성과가 있었다"는 평가를 한 응답은 60.7%였다. "특별한 성과는 없었다"는 평가는 34.6%였고 '기타 또는 잘 모르겠다'는 응답은 4.8%로 나타났다.

구체적으로 ▲ 조선업·제조업 등 경제 협력 확대를 주요 성과를 꼽은 응답이 18.0%로 가장 많았다. 그 뒤는 ▲ 양국 정상 간의 개인적 신뢰 구축(14.0%) ▲ 북미 대화 및 한반도 평화 진전(13.9%) ▲ 한미일 동맹 간 협력 강화(10.5%) ▲ 방위비 분담금 및 주한미군 문제 협상(4.3%) 순으로 나타났다.

한미정상회담에 대한 전반적 평가를 물은 결과에서는 응답자의 53.1%(매우 잘했음 37.6%, 잘한 편 15.6%)가 "잘했다"고 긍정평가했다. "잘못했다"는 부정평가는 41.5%(매우 잘못했음 27.9%, 잘못한 편 13.6%)였다. 오차범위 밖 격차로 긍정평가가 앞선 것.

이념성향별로 평가가 엇갈렸다. 진보층의 87.8%가 회담 전반에 대해 긍정적으로 평가했다(부정평가 11.1%). 반면 보수층에서는 66.4%가 회담 전반에 대해 부정적으로 평가했다(긍정평가 25.5%). 중도층의 경우, 긍정평가가 54.7%였고 부정평가가 41.4%였다.

지역별로 봤을 땐 긍·부정평가가 엇비슷하거나 긍정평가가 앞섰다. 구체적으론 서울(긍정 45.9%-부정 46.6%)과 대전/세종/충청(48.9%-48.3%), 대구/경북(47.0%-44.0%)에서 긍·부정평가가 팽팽했고 광주/전라(66.3%-30.3%)과 인천/경기(57.5%-39.2%)에서는 긍정평가가 앞섰다.

연령별로는 18·19세 포함 20대(39.1%-58.8%)와 70대 이상(37.8%-46.8%)에서만 부정평가가 우세했다. 그 외 30대(50.8%-44.0%)와 40대(67.5%-28.4%), 50대(67.8%-30.9%)와 60대(50.3%-44.4%)에서는 긍정평가가 과반 이상을 기록했다.

자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

