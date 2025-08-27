푸틴과 트럼프의 만남, 피해 당사자가 없는 문제 해결

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 15일 알래스카 앵커리지의 엘멘도르프-리처드슨 합동 기지에서 우크라이나 전쟁 종식 협상을 위한 회담 후 기자회견에서 악수하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲<사진-2> 언론들이 이번 회담을 ‘노딜’이라고 평가하고 있다. (출처: 연합뉴스) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 2004년 EU 가입국: 10개국 (폴란드, 체코, 헝가리, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 키프로스)

- 2007년 EU 가입국: 2개국 (불가리아, 루마니아)

- 1999년 (1차 동진 확대): 3개국 (폴란드, 체코, 헝가리)

- 2004년 (2차 동진 확대): 7개국 (불가리아, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아)

- 2009년: 2개국 (알바니아, 크로아티아)

"전쟁이 발발했던 2022년도에 조 바이든이 아닌 당신(트럼프)이 미국 대통령이었다면 이번 전쟁은 일어나지 않았을 것이다."

우리에겐 광복이었지만, 국제정치에서는 2차 세계대전의 종전일이었던 8월 15일. 러시아의 영토였지만 지금은 미국의 영토가 된 알래스카에서 러시아의 푸틴과 미국의 트럼프가 만났다. 이 둘이 만난 이유는 여전히 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁의 종전을 논의하기 위함이었다. 이날 러시아-우크라이나 전쟁의 종전을 공식화할 수 있었다면 트럼프에게는 8월 15일이 2차 세계대전의 승전일보다 의미 있는 날이 되었을 텐데, 참 아쉬웠을 것이다.러시아와 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나를 가장 많이 지원하고 있는 국가가 미국이라는 점을 고려하면, 서로 전쟁을 벌이고 있는 트럼프의 미국이 푸틴의 러시아를 전쟁 중에 레드카펫까지 깔고 환대한 것이다. 그리고 정작 이 전쟁의 가장 큰 피해 당사자인 우크라이나는 그 협상 테이블에 초청조차 받지 못했다. 결국 우크라이나의 국가 운명을 러시아와 미국이 결정하는 모양새다. 씁쓸하지만 이것이 국제정치의 냉혹한 현실이다.이번 회담이 끝나고 미국과 유럽의 언론들은 물론이고 우리의 언론 또한 가장 많이 거론한 단어는 '노딜'(No Deal)이었다. 푸틴과 트럼프가 만나 종전은 물론이고 휴전에 대한 합의가 없었기 때문이다. 그래서 일제히 언론들은 이번 회담이 아무 소득이 없는 회담이었다며 비판 일색이다.그런데 이번 회담은 애초부터 종전을 선언할 수 있는 자리가 아니었다. 만약 알래스카 회담에서 종전을 원했다면 미리 러시아와 우크라이나를 비롯해 이해당사자들과 철저한 준비를 했어야 했다. 그러나 중재자를 자처한 미국은 오히려 알래스카 회담이 끝나자 젤렌스키를 비롯해 유럽의 정상들을 백악관으로 불러 모았다. 푸틴과의 대화를 보고하기 위한 듯 말이다.15일 푸틴 한 사람을 만나기 위해 알래스카까지 날아가 레드카펫을 깔았던 트럼프는 3일 후 젤렌스키 우크라이나 대통령, 영국, 프랑스 등 7명의 유럽 정상들, 그리고 뤼터 NATO 사무총장까지 총 9명을 자신의 홈 그라운드인 백악관으로 소집했다. 이 자리에서 트럼프는 오래전부터 우크라이나와 유럽 정상들이 요구했던 '종전 협상 이전에 휴전부터 해야 한다'는 주장에 대해 마치 푸틴처럼 거절 의사를 밝혔다. 트럼프는 휴전이 '꼭 필요하지 않을 수도 있다'라고 밝힌 것이다.심지어 알래스카 회담 이후에 트럼프는 자신의 SNS에 '우크라이나의 NATO 가입은 없을 것'이라고 못 박았다. 우크라이나의 NATO 가입은 우크라이나가 지속적으로 요구해 왔던 핵심 조건이다. 우크라이나의 핵심 조건이라는 말은 반대로 러시아는 우크라이나의 NATO 가입을 원치 않는다는 것인데, 이런 상황에서 트럼프의 SNS는 러시아의 편을 든 것이나 다름없는 것이다. 마치 15일 알래스카 회담 이후 트럼프는 푸틴의 입장을 대변하는 듯한 모습이다. 그래서 언론들은 이번 푸틴과 트럼프의 만남을 두고 '노딜'이 아닌 '푸틴의 의견 전달식'이라고 평가하는 것이 적절해 보인다.15일 알래스카에서 푸틴이 트럼프에게 제시한 종전 협상의 조건은 무엇이었을까? 크게 두 가지였을 것이다. 첫째, "우크라이나의 NATO 가입 절대 안 돼!" 러시아의 입장에서 우크라이나의 NATO 가입 반대는 종전 이후 우크라이나 지역에 NATO 회원국의 평화유지군 파병 반대 또한 포함되어 있을 것이다.러시아가 2022년 전격적으로 우크라이나를 침공한 이유를 고민해보면 이 조건은 당연하다. 20세기말, 소련이 붕괴되고 유럽의 국가들은 경제적으로는 유럽연합(EU)의 이름으로, 군사·안보적으로는 나토(NATO)의 이름으로 서쪽에서 동쪽으로 확대해 갔다.먼저 유럽연합은 이러한 확대와 관련해 구체적인 정책(Enlargement policy)도 수립되어 있었다. 많은 사람들이 현재 27개국으로 이루어진 유럽연합이 오래전부터 이렇게 많은 국가들이 참여했던 것으로 생각할 수 있다. 그런데 지금의 모습으로 확대된 것은 불과 2000년대 일이다.이렇게 2000년대만 12개국이 유럽연합에 가입하면서 비로소 유럽 전체가 하나의 공동체로 기능하기 시작했다.그런데 이 12개 국가들을 보면 대부분 동유럽 국가들이고 소련 붕괴 이전에는 소련에 속했던 사회주의권 국가들이다. 이 때문에 이 국가들이 유럽연합에 가입할 때 유럽연합에서는 이제 '유럽의 분단이 종식'되었다고 의미를 부여했지만, 러시아 입장에서는 상당히 기분이 나쁠만한 일이었다.러시아 입장에서 유럽연합의 동유럽 확대가 그저 기분 나쁜 일이었다면, 비슷한 시기 나토의 동유럽 확대는 실질적으로 러시아의 안보 위협이었다. 1949년 미국, 캐나다, 영국, 프랑스 등 12개국으로 출범한 북대서양조약기구인 나토는 태생이 소련을 견제하기 위한 군사 안보공동체다. 그러니 소련이 붕괴되면 이 기구의 존재 이유가 사라진 것이기 때문에 나토는 없어져야 하는데 소련이 붕괴된 이후에 오히려 유럽연합처럼 더욱 확대되었다.유럽연합의 확대처럼 소련이 무너지고 주로 과거 소련의 사회주의권 국가들이 소련을 견제하기 위한 군사안보 공동체인 나토에 가입한 것이다. 나토가 아무리 러시아를 겨냥한 확대가 아니라고 하더라도 이를 바라보는 러시아는 불안할 수밖에 없었을 것이다. 이런 상황에서 러시아와 국경을 접하고 있으면서 러시아가 과거 흑해로 진출하는 길목에 위치한 우크라이나가 나토 가입을 본격적으로 논의하기 시작하면서 러시아는 호시탐탐 우크라이나를 노리게 되었다.우크라이나는 2002년 처음 나토 가입 의사를 표명하더니 2004년에는 오렌지 혁명으로 친서방 성향이 강화된다. 급기야 2008년엔 나토가 우크라이나의 가입에 대해 가능성을 공식적으로 밝히면서 러시아가 발칵 뒤집힌다. 다행히 이후 친러 성향의 야누코비치 대통령이 2010년에 우크라이나의 정권을 잡으면서 우크라이나의 나토 가입 논의는 수그러들었다. (이 때문에 이 시기 러시아가 우크라이나의 국내 정치에 개입했다는 비판은 상당히 많았다!)그러나 2019년 지금의 젤렌스키 대통령은 선거 공약으로 '우크라이나 국민들이 원한다면 나토 가입을 추진할 것'이라고 밝혔다. 그리고 실제 2019년 4월 대선에서 승리하고 '우크라이나는 NATO와 EU로 가는 길을 계속 갈 것'이라는 입장을 내비친다. 결국 러시아는 우크라이나가 나토에 가입하는 꼴을 보고 있을 수 없었고, 급기야 2022년 전쟁을 감행하기에 이른 것이다. 이런 맥락에서 러시아 종전 협상의 첫 번째 조건으로 "우크라이나의 NATO 가입 절대 안 돼!"를 제시하는 것은 당연해 보인다.두 번째 조건은 "크림반도로 향하는 영토 확보!"일 것이다. 군사력 평가 플랫폼인 Military Power Rankings에 따르면, 2025년 크림반도에 주둔하고 있는 러시아의 병력은 약 4~5만 명 정도다. 그런데 신기한 것은 국제법적으로 크림반도는 우크라이나 땅이다. 우크라이나 땅에 러시아 병력이 이렇게나 많이 주둔하고 있다는 말이다. 그러니 실제로는 러시아가 실효지배를 하고 있는 상황이다.이를 이해하기 위해서는 다시 2013~2014년으로 돌아가야 한다. 2013년 친러시아 성향의 야누코비치 대통령은 유럽연합 가입과 나토 가입 논의를 거부하고 러시아와의 협력으로 입장을 선회한다. 자국의 땅인 크림반도 세바스토폴에 러시아 흑해함대 주둔을 2042년까지 연장시켜 준 것도 야누코비치다. 이에 우크라이나 국민들은 결국 들고 일어났고 2014년 유로마이단 혁명으로 이어진다. 이 혁명으로 약 100명 이상의 사망자가 발생하면서 야누코비치 정권은 붕괴된다. 자신의 말을 잘 듣던 야누코비치가 사라지자 급기야 러시아는 크림반도를 군사력으로 장악하며 지금까지 크림반도를 불법으로 점유하고 있는 것이다.그만큼 크림반도는 러시아에게 군사적으로 중요한 요충지다. 로이터 보도에 따르면, 2025년 8월 기준으로 러시아가 우크라이나 영토의 약 19%를 실효 지배하고 있는데, 그 19%가 바로 러시아에서 크림반도로 갈 수 있는 길목인 도네츠크, 루한스크, 자포리자 및 케르손 지역이다.러시아에 크림반도는 흑해와 지중해를 연결해주는 매우 중요한 곳이다. 실제 이곳에서 러시아의 흑해함대가 터키 보스포루스 해협을 지나 지중해로 진출이 가능하다. 역사적으로 제국은 바다를 장악해야 한다. 로마는 지중해를, 대영제국은 대서양을, 미국은 대서양과 태평양을 장악하며 제국으로 발돋움할 수 있었다. 비록 러시아가 지금 대서양과 태평양을 장악할 수는 없지만, 적어도 흑해지역에서의 영향력은 확보해야 하는 것이다. 이에 알래스카 회담에서 푸틴은 트럼프에게 종전 협상의 두 번째 조건으로 "크림반도로 향하는 영토 확보!"를 제시했을 것이다.다른 건 몰라도 푸틴의 러시아가 우크라이나와의 종전 협상을 벌이며 이 두 가지 조건을 양보할 가능성은 없다. 오히려 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 종전 협상을 위해 우크라이나 대표를 만나야 하는데 젤렌스키 대통령이 정당성에 문제가 있다며 난색을 표하고 있다.젤렌스키 대통령이 지난해 5월 대통령 임기가 끝났음에도 계엄을 이유로 선거도 하지 않은 채 젤렌스키 대통령이 계속 직을 유지하고 있는 것에 대해 러시아 외무장관이 법적인 문제가 있다고 지적하고 있는 것이다. 그러면서 이런 상황에서 젤렌스키 대통령과 종전 협정을 체결하면 추후에 적법성 문제가 발생할 수 있다며 여유를 부리고 있다.그리고 푸틴은 한 술 더 떠 지난 알래스카 회담에서 트럼프를 치켜세웠다.이 발언은 줄곧 트럼프가 국내 정치용으로 일삼았던 내용이다. 이것을 푸틴이 트럼프를 향해 던진 것이다. 푸틴이 트럼프를 컨트롤하는 장면이다.라브로프와 푸틴의 스탠스를 통해 향후 러시아는 우크라이나와 직접 대면하기보다는 철저하게 미국, 정확히 말하면 트럼프를 활용할 것이다. 러시아는 트럼프와 이야기하고 트럼프가 우크라이나와 유럽의 국가들과 논의하는 형국이 될 것이다. 트럼프는 이것을 중재라고 생각할 것이고, 트럼프는 이 문제를 해결해 그가 그토록 원하는 '세계 평화의 지도자'로 인정받고 싶을 것이다.지난 알래스카 회담 이후 푸틴은 여유로운 반면 오히려 트럼프가 9명의 세계 정상들을 만나 푸틴의 입장을 대변하는 것을 보면 이미 그렇게 흘러가고 있는 듯하다. 전쟁은 러시아-우크라이나가 벌였는데, 종전 협상은 마치 미국의 트럼프가 러시아의 푸틴을 대변해 종결짓고자 하는 모양새다.러시아-우크라이나 전쟁 해결 과정에 피해 당사자는 보이지 않는다.