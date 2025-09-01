극한 홍수와 가뭄, '윈윈 게임'으로 풀어야 합니다

큰사진보기 ▲24일 극심한 가뭄으로 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 17.8%(평년 69.0%)까지 떨어져 사상 최저치를 연일 갈아치우고 있다. 지난 20일부터 수도 계량기 50%를 잠금 하는 방식의 제한급수를 시행 중인 강릉시는 저수율이 15%로 떨어지면 계량기 75%를 잠금 하는 강력한 제한급수에 돌입한다. 2025.8.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 지속가능사회포럼 위원입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

선진국으로 일컬어지는 우리나라에서 여전히 홍수로 인해 수십 명이 사망하고 물이 없어 제한 급수를 하는 현실에 마주하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 기후대응댐의 설치 등의 정책을 모색하고 있습니다.그러나 우리는 4대강사업으로 그러한 접근방식의 한계와 허구를 보았습니다. 4대강사업 추진 당시에 이명박 정부는 치수 효과와 이수 효과를 장담했습니다. 그러나 4대강의 보는 그러한 역할을 하지 못하였고, 오히려 환경적, 생태적 부담을 가중시켰습니다. 이러한 한계로 문재인 정부에서 4대강 보의 재자연화 정책을 추진하였고, 세종보 등을 철거하기로 하였으나, 보를 개방하는 수준에 머물렀습니다.이재명정부가 출범하면서 물 문제에 대한 친환경적인 정책의 필요성이 다시 부각되고 있습니다. 최근 홍수의 특성은 국지성을 띠고 매우 많은 비가 단기간 내에 집중되는 특성을 갖고 있습니다. 홍수방어가 어려운 이유입니다. 물부족도 고려해야 할 문제입니다. 산업수요 등의 증가로 생활용수와 공업용수의 수요량이 크게 늘고 있고, 제한 급수가 되는 지역이 여전히 존재합니다. 공장을 유치하고 지역을 발전시키기 위해 지방자치단체에서는 물공급량을 늘려줄 것을 지속적으로 요청하고 있습니다.이러한 물문제를 해결하기 위해 신규댐을 설치하자는 의견과 기존시설을 활용하자는 의견이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 신규댐을 건설하는 것보다 기존시설을 활용하는 것이 환경 측면에서 바람직하고 물 문제 해결 측면에서도 훨씬 효과가 크다는 것을 부정할 수 없을 것입니다. 수없이 논의되었던 발전댐의 다목적 활용이나 농업용댐의 다목적화를 통한 이수와 치수용량의 확보는 기후대응댐의 그것과 비교가 되지 않을 정도입니다.그러나 기존 시설의 활용정책은 번번히 실패했습니다. 그 이유는 부처 간, 기관 간 이해관계의 충돌과 기득권 상실에 대한 저항 때문이었습니다. 사실 아무리 좋은 명분과 실리가 있는 것이라도 '네 것 내놓아'라는 것에 동의할 기관은 없을 것입니다. 특히 기득권을 내려놓아야 할 기관이 훨씬 힘이 센 경우에는 실현되기 어려운 것이 사실입니다.다양한 쓰임새를 갖고 꼭 필요한 물과 관련된 부처 간 갈등은 해묵은 것이었습니다. 이러한 갈등이 첨예하게 되고 비효율이 극도로 커졌을 때 환경부와 국토교통부의 물관련 부서를 통합하는 물관리 일원화가 시행되었고, 물관리기본법이 제정됨에 따라 국가물관리위원회와 유역물관리위원회를 설립하였습니다. 가장 갈등이 많았던 수량과 수질의 갈등을 해소하기 위한 것이었습니다. 물관리에 있어서 획기적인 사건이었습니다.그러나 그 효과는 기대 이하였습니다. 환경부는 얻은 권력과 자원을 물관리위원회와 나누는 것을 싫어했습니다. 역설적으로 힘이 약한 물관리위원회는 발전용댐을 관할하는 산업통상자원부와 농업용댐을 관할하는 농림축산식품부의 기득권을 조정하는 역량을 발휘할 수 없었습니다. 그러는 사이에 극한 홍수와 가뭄, 물부족 등의 물문제는 해소되지 않고 지속되었습니다.기후대응댐의 건설은 생공업용수 공급과 치수를 담당하는 환경부의 쉬운 선택지입니다. 환경부보다 힘이 센 산업통상자원부와 농림축산식품부를 상대로 그 기득권을 뺏어 오는 것은 그간의 경험상 불가능하게 보일 것입니다. win-lose 전략으로는 그렇습니다. 그러나 이를 win-win 전략으로 바꿀 수 있을 것으로 보입니다. 산업통상자원부와 농림수산부에 생공용수 공급과 치수 사업을 할 수 있도록 허용해 주는 것입니다.즉 발전용댐과 농업용댐에 생공용수 용량을 확보하도록 허용하고 치수 사업 예산을 편성해주는 것입니다. 댐에서 확보된 생공용수는 환경부가 구매하여 수요자에게 공급해 주도록 하는 것입니다. 치수의 경우에도 시설보강 사업은 산업통상자원부와 농림축산식품부가 시행하도록 하고, 치수 통제 권한은 환경부의 홍수통제소가 하도록 하면 될 것입니다. 환경부는 생공용수 용량을 확보하여 더 많은 수요를 충족시키고 홍수를 효과적으로 방어할 수 있을 것입니다. 산업통상자원부와 농림축산식품부는 새로운 사업영역을 개척하게 되는 것입니다.이러한 정책적 조율과 기득권 조정은 국가물관리위원회가 플랫폼이 되어야 합니다. 국가물관리위원회는 물문제 해결이 win-win 게임이 되도록 비용과 과실이 적절하게 배분되도록 제도를 설계해야 합니다. 많은 논의도 필요할 것입니다. 역사적으로 뿌리가 깊은 기득권이므로 대통령의 리더십이 필요할 수도 있습니다.현재 물문제에 대한 환경부의 정책적 입장은 소탐대실하는 것으로 보입니다. 기후변화대응댐은 이러한 맥락에서 나온 편의적 방법입니다. 그러나 극한 홍수와 가뭄을 해결하는 근본적인 정책이 되기는 어려울 것입니다. 또한 환경부는 국가 및 유역물관리위원회의 기능을 약화시킴으로써 현재의 권력을 유지할 수 있을지 모릅니다. 그러나 물문제가 심화되고 그것을 적절히 해결하지 못한다면 그 권력은 지속되기 어려울 것입니다. 오히려 물관리위원회의 기능을 강화시키고, 부처간 정책조정 능력을 발휘하도록 한다면 환경부는 더 큰 역할과 기능을 수행할 수 있을 것이고 더 많은 권한을 확보할 수 있을 것입니다.